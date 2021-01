Iván Cepeda pierde 'round' con Uribe y sus hijos por mensajes en redes

Para el senador Iván Cepeda, decenas de mensajes en redes y campañas en las que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus hijos (Tomás y Jerónimo) lo califican de “afín a la Farc”, “senador de Farc”, “el líder de Farc”, “una expresión de nueva generación de Farc” son una campaña difamatoria en su contra.



De hecho, asegura que se encuentra en estado de indefensión ante estos ataques que incluyen fotos suyas con ahora disidentes en armas de las ex-Farc.



Pero los Uribe aseguran que Cepeda puede pedir rectificaciones y no fallos de tutela.



Bajo ese argumento, presentado por el penalista Jaime Granados, abogado del expresidente y sus hijos, un juez de segunda instancia falló de nuevo en contra de Cepeda.



En efecto, acaba de confirmar el fallo de tutela emitido por el Juzgado 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, del 23 de noviembre de 2020, en donde se declaró improcedente la acción promovida por Cepeda y envió el caso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta es una de las fotos que el penalista Granados anexa a la respuesta de tutela. El senador Iván Cepeda (centro) con alias Jesús Santrich e 'Iván Márquez'. Foto: Archivo Particular

¿Qué dijo el juez?

Según el senador, las afirmaciones de los Uribe lo ponen en situación de indefensión. Por eso acudió ante el juez de tutela, por considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra, el buen nombre, intimidad, toda vez que por parte de Uribe y sus hijos "han iniciado una campaña sistemática de desprestigio y difamación en su contra, al realizar afirmaciones calumniosas y falaces tanto en redes sociales como en medios de comunicación.



Granados manifestó la improcedencia de la tutela: "El accionante no se encuentra en estado de indefensión que permita acudir a la misma, pues se desempeña como senador de la República, es líder político, además de contar con la posibilidad de defenderse de cualquier afirmación a través de las diferentes redes sociales, entre ellas Twitter, en donde cuenta con aproximadamente más de 1'200.000 seguidores".

Jaime Granados, abogado penalista y defensor de confianza de los Uribe Vélez. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Pero, en criterio del juez, "los argumentos esgrimidos por la parte actora (Cepeda)

en su escrito de impugnación no tienen la vocación que permitan adoptar una decisión afín a sus intereses, toda vez que la tutela no es el medio idóneo para defensa de sus derechos. Pues, es necesario señalar como a bien lo tuvo el juez de primera instancia, en el caso sub examine la parte actora no es un ciudadano del común, pues dentro de nuestra sociedad colombiana ostenta una alto cargo, como lo es el de congresista, lo que en efecto no lo pone en condiciones de indefensión ante los aquí demandados, que sea de paso igualmente advertir hacen parte de la vida política y pública del país".



Y agrega que el senador no ha pedido rectificación alguna por las afirmaciones de los Uribe.

