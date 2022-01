La decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que en noviembre de 2021 negó una tutela clave dentro del expediente en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y pago de testigos, sigue causando controversia judicial.



En el fallo, el alto tribunal le mantiene la calidad de imputado dentro del proceso. Sin embargo, este desencadenó una denuncia contra el magistrado Alejandro Linares, quien en declaraciones iniciales aseguró que el expresidente Juan Manuel Santos habría llamado a algunos miembros de la Corte para hablar del caso.

Alejandro Linares Cantillo, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Aunque ningún magistrado ha revelado los argumentos de la defensa del expresidente, este diario estableció que hacen referencia a ese incidente y a una clara vulneración al debido proceso. FACEBOOK

Y si bien Linares se retractó de sus declaraciones iniciales, la denuncia no solamente sigue su curso sino que la defensa de Uribe acaba de tomar una nueva decisión.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que el pasado lunes 17 de enero llegó a la Corte Constitucional una solicitud formal de nulidad del fallo contra el expresidente.



Aunque ningún magistrado ha revelado los argumentos de la defensa del expresidente, este diario estableció que hacen referencia a ese incidente y a una, en su criterio, clara vulneración al debido proceso.



En las próximas semanas, la Corte deberá decidir si accede a la petición y decide anular el fallo para que se vuelva a estudiar el caso.

¿En qué va la denuncia?

Juan Manuel Santos, expresidente. Foto: Raúl Arboleda. AFP

De hecho, es claro que varios de los argumentos de la solicitud de nulidad son los mismos que recoge la denuncia contra Linares (en la que también se incluye al expresidente Santos).



Esta última sigue su curso en la Comisión de Acusación de la Cámara (en el caso de Linares) y en la Fiscalía (en el caso de Santos) a pesar de que ambos salieron a dar explicaciones sobre su conducta.



"Reitero, como lo señalé en mis diferentes respuestas en la mencionada ronda de medios, que no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución, ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular", dijo Linares.

Carta abierta a Álvaro Uribe. pic.twitter.com/6Y2Ub3aqLk — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) December 19, 2021

Por su parte, el expresidente Santos publicó una carta abierta en la que invitó a Uribe a limar asperezas "sin necesidad de ser amigos" y "más bien dar ejemplo".



"No me sorprendió su última denuncia penal (le dice a Uribe en la carta). Estoy acostumbrado a sus acusaciones falsas y a sus ataques sin fundamento. Han sido demasiados en más de 10 años". Además aseguró que este tipo de acciones son una "cortina de humo para producir efecto mediático y político".

¿Qué sigue?

Natalia Ángel Cabo, nueva magistrada de la Corte Constitucional.​ Foto: Leonardo Vargas. Prensa Senado

Ahora, la Sala Plena de la Corte tendrá que entrar a evaluar la solicitud de la defensa del expresidente, cuyo caso está en la recta final en la justicia ordinaria.



Sin embargo, el magistrado Alberto Rojas, uno de los que participó en la decisión inicial, ya no estará. Su periodo vence en febrero y entrará a reemplazarlo Natalia Ángel, recién elegida por el Senado.



Tanto el proceso contra Uribe como la decisión de la Corte de revisar o no el fallo se adelantarán en plena época electoral.

Jaime Granados, abogado penalista y cabeza de la defensa de Álvaro Uribe. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

En la denuncia contra Linares y Santos, la defensa de Álvaro Uribe expuso varios argumentos de fondo.



"La conducta del magistrado Linares, dice la denuncia, resulta censurable recordando que admitió y confesó públicamente que Santos había llamado a magistrados cuando se estaba definiendo y estudiando la tutela dentro del proceso contra Uribe por presunta compra de testigos y fraude procesal", señalaron sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.



"Linares y Santos mancharon la dignidad de la justicia y deben ser investigados penalmente por ello. ¿Qué pasa si el que hubiera llamado a un magistrado fuera Álvaro Uribe Vélez?", se preguntan los penalistas.



Y agregaron: "Estamos pidiendo que con orden judicial se examine el celular del magistrado Linares para determinar cuántas llamadas recibió de su amigo el expresidente Santos".



La solicitud de nulidad, según registros de la propia Corte, la presentó Jaime Granados.

