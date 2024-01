Nuevo fiscal de caso Uribe niega cercanía con Pacto Histórico cuando aspiró a Contralor

En las últimas horas se conoció que el fiscal que asume el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos es el payanés Víctor Andrés Salcedo Fuentes, delgado 12 ante la Corte Suprema de Justicia.



Se trata de un abogado conocido en el Congreso porque se postuló para Contralor General de la República y quedó en la terna final tras obtener uno de los mejores puntajes. Además, lleva casos emblemáticos como la investigación contra la exministra María Isabel Urrutia y contra el exgobernador Carlos Caicedo, por la mega biblioteca del Magdalena. Y el próximo 6 de febrero le imputará cargos a su colega, el fiscal Daniel Hernández.

El fiscal Salcedo lleva el caso de María Isabel Urrutia, exministra del Deporte. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

'No me reuní con el Pacto Histórico'

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

El fiscal Salcedo, quien tomó versión al expresidente Uribe en el caso de El Aro,

es sobrino del exalcalde de Popayán, Francisco Fuentes (conservador), y también estuvo a cargo de un proceso en contra del exsenador Temístocles Ortega, embajador en Chile.



Cuando estaba de finalista para Contralor La FM señaló que el fiscal Salcedo había recibido el guiño del Pacto Histórico para llegar a ese cargo e incluso se habría reunido con Guillermo Alfonso Jaramillo.



Sin embargo, en diálogo con EL TIEMPO Salcedo dijo que eso era falso. Y que la mejor prueba es que no obtuvo ningún voto de congresistas de esa corriente.

"Eso que dijeron no ameritó mi respuesta y los hechos lo muestran; no obtuve un solo voto en el Congreso, no tengo respaldo político de nadie", le dijo a EL TIEMPO el nuevo fiscal del caso contra el expresidente.



EL TIEMPO estableció que alfiles del uribismo están preguntando por ese episodio que Salcedo, exprocurador por más de una década y litigante, niega.



El fiscal que llevaba el caso en contra del exmandatario -Andrés Palencia-, renunció después de haber acopiado evidencias y aduciendo razones personales.

UNIDAD INVESTIGATIVA

