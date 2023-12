Niegan tutela a senador Cepeda en la que pedía escrito de acusación contra Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda será notificado en las próximas horas de un fallo de la sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, relacionado con el proceso que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe, por presunto fraude procesal y soborno a testigos.



El senador, en calidad de víctima dentro del proceso, solicitó que se le ordenara a la Fiscalía décima delgada ante la Corte Suprema, encargada del caso, que cesara toda labor investigativa "por haberse agotado los términos de instrucción y no ser legalmente posible que se adicionaran 90 días más de manera reiterada e indefinida".

Este es el fallo donde niegan el amparo solicitado por el senador Cepeda. Foto: EL TIEMPO

Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda. Foto: Cajar.org

En la práctica, esto significaba que Andrés Palencia, el nuevo fiscal del caso, presentará escrito de acusación.



Sin embargo, EL TIEMPO acaba de establecer que en un fallo de la sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se le negó el amparo solicitado.



Según la tutela, el abogado Reinaldo Villalba (apoderado de Cepeda) solicitó al Fiscal General la asignación de un fiscal ad hoc y la presentación del escrito de acusación al haberse obtenido dos negaciones de preclusión luego de trascurridos más de tres años de investigación.



Sin embargo, el caso fue reasignado al fiscal Palencia, lo que llevó al senador Cepeda a pedir el amparo alegando vulneración al derecho constitucional fundamental de las víctimas, al debido proceso y a los principios de legalidad, verdad, justicia y reparación.

La postura de los magistrados

Andrés Palencia Fajardo, fiscal encargado del caso del expresidente. Foto: Toma de video

Por eso solicitó que: “se ordene al fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Alberto Palencia Fajardo, cese toda labor investigativa por haberse agotado los términos de instrucción y no ser legalmente posible que adicione el término de noventa (90) días que establece el artículo 294, de manera reiterada e indefinida.”



En el fallo conocido en primicia por EL TIEMPO, los magistrados señalan que "si bien es notoria la prolongación de la etapa de investigación penal mencionada, cuya apertura data del año 2018, transcurriendo cerca de 5 años desde entonces, no puede afirmarse que el ente investigador no haya adoptado alguna decisión sobre la misma, comoquiera que optó en dos ocasiones por la preclusión".



Y agregan que: "Precisamente, en virtud tales solicitudes, las autoridades judiciales han podido emitir sendas decisiones, una de las cuales, particularmente el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, destacó la necesidad de continuar con la investigación penal del caso, descartándose que el único camino a tomar sea la inmediata formulación de acusación, como lo postula la petición de tutela, ni siquiera a partir de la ulterior reasignación de delegado fiscal, como viene de verse".



Por tales razones, para los magistrados no se evidencia que exista vulneración de derechos en contra de Iván Cepeda Castro, debiéndose negar la solicitud de amparo.

El penalista Jaime Granados, cabeza de la defensa de Uribe. Foto: EL TIEMPO

En su momento, la defensa del expresidente Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados, aseguró que la única intención del senador es acusar al expresidente.



“Ahora el accionante pretende que, indirectamente y también por la vía de la tutela, se termine por forzar al nuevo Fiscal del caso pare que, sí o sí, acuse al doctor Álvaro Uribe Vélez", dice Granados.



De hecho, la había hecho una petición a la Sala de Decisión Penal: "Solicito respetuosamente a la Sala que falle desfavorablemente las pretensiones de la presente acción de tutela, reconociendo que no se presenta ninguna vulneración a los derechos fundamentales invocados".

