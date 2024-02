Niegan de nuevo tutela a I. Cepeda donde pedía escrito de acusación contra Álvaro Uribe

En las próximas horas, la defensa del expresidente Álvaro Uribe y del senador Iván Cepeda serán notificados de una decisión de fondo que acaba de tomar la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.



El fallo está relacionado con la investigación que se le sigue al exmandatario por presunto fraude procesal y pago a testigos en donde Cepeda aparece como víctima. Este último interpuso una acción de tutela solicitando que, luego de que en dos ocasiones jueces negaron la solicitud de preclusión del caso, la Fiscalía debería presentar escrito de acusación.

La segunda instancia

Esta es la decisión de segunda instancia de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema Foto: EL TIEMPO

En primera instancia le negaron a Cepeda el amparo solicitado al debido proceso y a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.



Y ahora, en segunda instancia, la Corte advierte que la tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar dicha protección.

Por eso, además de modificar el fallo impugnado por el apoderado de Cepeda, declara improcedente el amparo reclamado.



(Le puede interesar: Fabio Ochoa, exsocio de Pablo Escobar, pidió a EE. UU. salir de prisión y hay sorpresa)La decisión fue firmada por los magistrados Diego Corredor (el ponente de la decisión), Miyriam Ávila y Gerson Chaverra.

¿Qué dicen los magistrados?

Por estos mismos hechos está siendo juzgado el abogado Diego Cadena. Foto: Archivo particular

Precisan que en la primera instancia se negó el amparo al estimar que (...) no era viable disponer la presentación de escrito de acusación en sede de tutela".

TWITTER

"No es posible acceder a la súplica constitucional, ya que, ello atenta contra los principios de residualidad y subsidiariedad que caracterizan este instrumento, según los cuales “esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial” (artículo 86 Constitucional), precepto que es reafirmado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, al decir que “la acción de tutela no

procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa

judiciales”, advierten lo togados.



Y precisan que en la primera instancia se negó el amparo al estimar que se había dado una adecuada respuesta a las solicitudes del actor y, además, porque no era

viable disponer la presentación de escrito de acusación en sede de tutela.



Se espera una reacción del senador ante la decisión de la Corte. Por estos mismos hechos está siendo juzgado el abogado Diego Cadena.

UNIDAD INVESTIGATIVA

