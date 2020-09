¿Por qué el magistrado Reyes no le contestó 18 preguntas al uribismo?

"Los señores congresistas que formulan el derecho de petición no ostentan ninguna de las calidades exigidas por el legislador para suministrales la reservada información que demandan (...) No son sujetos procesales ni intervinientes, ni representantes de medios, como tampoco concurre alguna de las circunstancias previstas en las disposiciones, razones por las cuales no es posible acceder a la petición incoada".



Así acaba de responder la Corte Suprema un derecho de petición a un grupo de congresistas del uribismo, que exigían que el magistrado César Augusto Reyes (hasta hace unos días investigador del caso contra Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal) revelara asuntos personales y profesionales.



EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a la respuesta que les está siendo notificada a los congresistas uribistas que realizaron 18 preguntas, incluida la de si el magistrado tenía familiares que hiceran parte del partido Farc y la lista completa de todos sus clientes con nombres y cédulas, cuando litigó.



"Debe indicarse que lo que se advierte es la pretensión de ejercer un control disciplinario o jurisdiccional, manifiestamente improcedente y mucho más uno de índole político dentro de los procesos que bien saben se adelantan en la Sala", se añade en la respuesta, firmada por la secretaria de la sala, Adriana Hernández Aguilar.



Ernesto Macias, Paola Holguín, Ciro Ramírez, Enrique Cabrales y once congresistas más, le preguntaron a Reyes, además, si alguno de sus familiares pertenece a alguna ONG.

Tambien le insisten sobre si tiene o no nexos con la esposa del senador Iván Cepeda, a raíz de su coincidencia en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Ese mismo interrogante ya lo había planteado la magistrada Cristina Lombana y Reyes había dicho que no existía nexo o vinculo que lo inhabilitara.



En idéntico sentido se pronunció el senador Cepeda, víctima dentro del proceso contra Uribe, expediente que pasó a la Fiscalía, luego de que este renunciara a su curul en el Senado y quedara fuera de la órbita de la Corte Suprema.



De hecho, se espera que en las próximas horas, la Fiscalía resuelva la solicitud de su abogado, Jaime Granados, de otorgar libertad inmedita a Uribe.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo,com

@UinvestigativaET