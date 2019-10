Uribe revive giros que ONG le hizo a familia de testigo en su contra

En la intervención que el expresidente Álvaro Uribe hizo el pasado martes, tras sus 7 horas de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia, se refirió a un polémico tema que sus abogados también están usando de manera reiterada en su defensa.



Aunque el mandatario fue enfático en que nunca le autorizó a su abogado Diego Cadena a darle dinero a dos testigos, señaló que había evidencia de que una ONG también le había entregado plata a familiares de uno de los principales testigos en su contra.



Se trata de Juan Guillermo Monsalve, el hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, que perteneció a los Uribe Vélez y cuyo núcleo familiar aparece recibiendo ayuda de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).

"En el año 2012, la Fiscalía me vincula a un proceso por un video de falsos testigos que llevó allí la persona que me acusa. Por intermedio de mis abogados presentamos una denuncia, porque estaba probado que una ONG cercana a esa persona [que me denuncia] le pagó a la familia de quien se prestó para ser testigo falso", relató Uribe.



Sin mencionarlo, se refería al senador Iván Cepeda, del Polo Democrático.



En efecto, en 2012, Uribe denunció a Cepeda, argumentando que como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, entrevistó a varios internos, entre ellos a Monsalve. Dijo que Cepeda entregó luego un video a la Fiscalía en el que el preso señala al exmandatario de participar en la comisión de varios delitos ejecutados por paramilitares.



Si bien Uribe y su defensa insisten en que se trata de un testigo falso, la Corte dictó auto inhibitorio en favor de Cepeda y ordenó abrirle investigación a Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal., el mismo caso que lo llevó esta semana ante la Corte.



Aunque ese expediente ya está cerrado, allegados al exmandatario insisten en que se ventile cómo la ONG, supuestamente cercana a Cepeda, les pagó tiquetes, hospedaje y hasta manutención a familiares de Monsalve.



Dicen que fueron cerca de 12 millones de pesos, como consta en al menos 14 recibos que fueron entregados a la Corte Suprema.



Por ejemplo, hay recibos de compra de tiquetes terrestres y aéreos, pagos en hotel, manutención y arriendos.

Este es uno de los recibos de los aportes que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos les hizo a familiares de Monsalve. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO le preguntó sobre el tema al senador Cepeda quien aseguró por respeto a la reserva sumarial no se va a pronunciar.



Sin embargó, recordó que en la preclusión a su favor la Corte se refirió puntualmente a ese tema.



EL TIEMPO solicitó el documento y en efecto, en ese se señala que "los títulos valores y el dinero fueron emitidos por el Comité de Solidaridad de Presos Políticos para atender necesidades básicas de la familia del interno, que por razones de seguridad se desplazó hasta Bogotá".



Reporteros de este diario hablaron con Franklin Castañeda, director de la ONG, quien señaló que tanto a la Corte como a la Procuraduría les entregaron los soportes y la evidencia de que dichos aportes fueron para cubrir la estadía y manutención de dos núcleos familiares cercanos a Monsalve que habían sido amenazados después de sus declaraciones.

Este es otro de los aportes, para cubrir desplazamientos de miembros de la familia de Monsalve, amenazados. Foto: EL TIEMPO

¿De dónde salió la plata?

También explicó que acudieron inicialmente al programa de Protección de Testigos de la Fiscalía, pero ante las demoras en el trámite decidieron hacer uso de un rubro de asistencia internacional para socorrer temas de urgencia.



Castañeda señaló que la Fiscalía no pudo proteger ni a Monsalve ni a su familia porque en ese momento no tenía la calidad de testigo sino de denunciante.



Y agregó que aunque acudieron a recursos extraordinarios para poder seguir ayudándolos tuvieron que cesar la asistencia.

Todas sus denuncias fueron grabadas en video que se entregaron sin editar a la

"En este trámite nunca intervino Iván Cepeda y nosotros llegamos a Monsalve y a otros presos que hicieron denuncias porque hacíamos parte de una comisión creada por la Cámara para verificar el tema de Derechos Humanos en cárceles. Todas sus denuncias fueron grabadas en video que se entregaron sin editar a la Fiscalía", dijo el directivo de la CSPP.



También advirtió que el dinero que se usó hace parte de un aporte de Amnistía Internacional y de la Agencia de Cooperación europea PCS. Además que tiene una auditoría externa y que son vigilados por la Dian y la Alcaldía.



"Estamos dispuestos a darle las explicaciones necesarias a cualquier autoridad que lo requiera sobre los aportes hechos", precisó Castañeda.



EL TIEMPO estableció que aunque se trata de un caso cerrado, en el proceso en contra de Uribe, la Corte le ha preguntado a un par de testigos sobre el tema.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET