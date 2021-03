Lo que la Fiscalía halló en el computador de testigo contra Á. Uribe

Poderes legales, trabajos educativos, contratos, exámenes médicos,

hojas de vida, recetas de cocina, documento con contenido de leyes y decretos, documentos con logo de colegio, solicitudes a instituciones gubernamentales, documentos de concesionarios y bancarios...



El fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el caso en contra de Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, acaba de pedir la legalización de todo el contenido encontrado en el computador de Juan Guillermo Monsalve, el señalado testigo estrella dentro del caso.



Gabriel Ramón Jaimes Durán, Fiscal de carrera que actualmente ostenta el cargo de Fiscal coordinador de la Fiscalía. Foto: Fiscalía

Se hallaron colillas de tiquetes aéreos, consignaciones cotizaciones de construcción, fotos, documentos de la oficina de registro e instrumentos públicos y notariales, recortes de chats FACEBOOK

EL TIEMPO estableció en exclusiva que se encontraron colillas de tiquetes aéreos, colillas de consignaciones de banco y puntos de giro, cotizaciones y especificaciones de construcciones, gráficos de construcciones, fotos de personas adultas, documentos de la oficina de registro e instrumentos públicos, facturas, documentos notariales, tarjetas de propiedad de vehículos, recortes de conversaciones de WhatsApp.



Una vez se legalice la información, los investigadores analizarán el material para establecer si es útil para la audiencia del próximo 6 de abril,. en la que Jaimes entrará a sustentar la solicitud de preclusión del caso. Según él, no hay elementos probatorios que señalen que Uribe haya incurrido en un delito, como determinador de la compra de testigos y el fraude procesal.



¿Qué se busca?

Para la búsqueda se usaron palabras clave: "MONSALVE; PINEDA; DEYANIRA; GÓMEZ; SARMIENTO; JUAN; OSCAR; GUILLERMO; MAMÁ: ÁLVARO; URIBE; SANTIAGO; GUACHARACAS; CONVIVIR; BLOQUE; METRO; CEPEDA; PABLO; HERNAN; SIERRA; RETRACTACIÓN; CARTA; LA VERANERA; CALICHE; CARLOS LÓPEZ; ENRIQUE; PARDO; HASCHE; LLANERO; GRINGO; HECTOR; ROMERO; HERNAN; PRADA; IVAN; DIEGO; CADENA; LOMBANA; ABOGADO; JORGE; ORLANDO;. OQUENDO; MITCHELL; ALEXANDER; TABO; MOLINA; ANDRÉS; FELIPE; SÁNCHEZ; CAMIÓN; VEHÍCULO; INMUEBLE; MERCEDES; ARROYAVE; JUSTICIA; PAZ; JEP; DESMOVILIZADO; COMBITA; PICOTA; PARAMILITARES; RELOJ; GRABADORA; TRASLADO; VALLEDUPAR; SEGURIDAD; AMENAZAS; SEÑOR; FRANKLIN".



Esas palabras indican para dónde va la Fiscalía, quien tenía programada para hoy la legalización del material probatorio.



No obstante, el juzgado 23 Penal Municipal con función de garantías pidió aplazamiento. La audiencia quedó para este viernes a partir de las 8 de la mañana.

Diego Cadena alegó sigilo profesional para no responder algunas preguntas de la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

Es claro que la Fiscalía rastrea comunicaciones con el senador Iván Cepeda, víctima dentro del caso. Además, que sigue interesado en la compra de La Veranera, la finca vinculada con la esposa de Monsalve: Deyanira Gómez.



Al parecer, también se indaga la compra del reloj con el que Monsalve grabó a Diego Cadena, apoderado de Uribe y quien está llamado a juicio por los mismos delitos. En su declaración ante la Fiscalía, Cadena se negó a responder varias preguntas, alegando secreto profesional.



No obstante, la defensa de Uribe, en cabeza del penalista jaime Granados, aseguró que el expresidente lo relevó del sigilo profesional y lo conminó a decir la verdad.

Mercedes Arroyave, abogada clave dentro de la investigación contra Álvaro Uribe. Foto: EL TIEMPO

Así mismo, el chequeo deja entrever que se quiere establecer el rol que cumplió Mercedes Arroyave, una de las apoderadas de Monsalve, cuyo paradero se desconoce.



Así mismo, cómo supuestamente logró Monsalve que no se le trasladará a la cárcel de Valledupar. Es evidente que Jaimes busca desvirtuar al llamado testigo estrella dentro del caso, que iniste en que Cadena lo presionó para que se retractara de la declaración según la cual Uribe y su hermano Santiago tuvieron particiáción en la creación del bloque Metro de las Autodefensas.



La defensa de Monsalve insiste en que no hay nada en los archivos que esculca Jaimes y en que Monsalve no se va a retractar.

