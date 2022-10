Frente a una cámara de video y durante al menos 40 minutos, el condenado exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias accedió a entregar la información que recogió durante los dos años que estuvo en la Federal Detention Center de la ciudad de Miami, en dos temporadas.



Luego de que se negó la preclusión del caso contra su exjefe político, el expresidente Álvaro Uribe –por presunta compra de testigos y fraude procesal–, la Fiscalía lo citó a declarar, faltando cuatro días para la segunda vuelta presidencial.

Aunque Arias es muy cercano a Uribe, e incluso se perfilaba como su sucesor, no fue escuchado en la primera etapa de ese proceso ni por la Corte Suprema, cuando lo tenía, ni por la Fiscalía; a pesar de que se supo que tenía datosrelevante y hasta se filtraron algunos datos.



Esta vez, quien lo interrogó fue el fiscal Durley González, adscrito a la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte, quien está recogiendo evidencia para sustentar la nueva solicitud de preclusión del caso, que se reactivará el próximo 10 de octubre.



EL TIEMPO revela el video en el que Arias aportó los datos. Estos implican a capos y a un ‘expara’ que ya manifestó su voluntad de acogerse a la ‘paz total’ del Gobierno Petro.

Álvaro Uribe Vélez visitó en prisión a su exministro de Agricultura condenado, Andrés Felipe Arias. Foto: Archivo

Los capos y el 'expara'

El exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, 'Don Berna'. Foto: Archivo particular

Arias, condenado a 17 años por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, empezó por contar que en el penal de máxima seguridad se encontró con delincuentes de la talla de Diego Murillo Bejarano, alias don Berna.



El escenario fue el salón en donde él se reunía con sus abogados para intentar frenar su extradición a Colombia. Pero también se los encontraba en las unidades carcelarias o mientras esperaba que lo subieran a su celda en el ascensor industrial en el que mueven a los presos.



“Tuve ocasión de conversar con las siguientes personas. Con alias Gordo Lindo, alias don Berna, alias Cuco Vanoy, alias Macaco, alias Mi Sangre, muchas de esas personas de narcotráfico que han terminado en ese centro de detención. Y ellos, de su propia cuenta, me empezaron a contar cosas”, señaló Arias, quien desde hace un mes goza del beneficio de casa por cárcel (ver video en eltiempo.com).

En uno d e los calabozos de la Federal Detention Center (FDC) de Miami permaneció Arias por cerca de dos años, en dos temporadas. Foto: Archivo Particular

Francisco Zuluaga, ‘Gordo Lindo’. Foto: Archivo particular

Según el exministro, cuando Uribe lo visitó en prisión, alcanzó a conocer parte de la información que le suministraron algunos convictos. Y, en criterio de la defensa del expresidente, es claro que es una prueba de que él y su hermano son víctimas de un montaje.



“Él (Álvaro Uribe) se impresionó mucho por cómo me vio que yo estaba sin pelo, esposado, engrilletado, todo eso, en uniforme pues de preso, recuerdo que él se impactó mucho. Y hablamos y le dije no, tranquilo, pues que uno se va acostumbrando a todo”, explicó el exministro.

El mayor de la policía (r) Juan Carlos Meneses (izq.) y el hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe. Foto: Archivo particular - Archivo / EL TIEMPO

Meneses, el testigo clave

Arias le narró a la Fiscalía que Uribe se enteró de una trama que la mafia estaba tejiendo en su contra y en contra de su hermano, el ganadero Santiago Uribe. Este último está a la espera del veredicto dentro del proceso que se le sigue por concierto para delinquir agravado (por la presunta conformación de grupo paramilitar ‘los 12 apóstoles’) y por homicidio agravado.



“Le conté de un relato que había escuchado yo de alias Gordo Lindo sobre Ramón Quintero, el mayor Meneses y lo que querían tramar contra Santiago, su hermano”, asegura Arias.



Ramón Quintero, alias RQ. Foto: Policía Nacional

El Meneses al que se refiere es el mayor (r.) de la Policía Juan Carlos Meneses, testigo clave dentro del proceso contra Santiago Uribe.



“Me dijo que Ramón Quintero era el patrón del mayor Meneses, que Ramón Quintero puso al mayor Meneses ahí en Buga, en algún momento para que le permitiera hacer sus cosas y poder moverse y movilizarse sin ningún problema para que él le controlara la seguridad y le estuviera reportando a Ramón Quintero. Y me dijo ‘Gordo Lindo’ que Ramón Quintero puede desvirtuar el testimonio del mayor Meneses en contra de Santiago Uribe”, declaró Arias.

La cita en Starbucks



Wilber Varela, alias 'Jabón', narcotraficante asesinado. Foto: Archivo

Meneses se ha ratificado en sus señalamientos contra Santiago Uribe. De hecho, fue aceptado en la JEP y ya goza de libertad.



En su relato, el exministro asegura que después de salir de la cárcel –en la primera temporada, a finales de septiembre de 2017– fue citado por una abogada colombiana al local de Starbucks en Doral, en Miami-Dade, Florida. Allí, dice, le entregaron otra carta en la que ‘Gordo Lindo’ suministró más datos.



‘Gordo Lindo’, quien fue extraditado a Estados Unidos y actualmente cumple una pena en La Picota por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, narró una reunión con el capo Wílber Varela, alias Jabón.

“Varela me dijo: ‘Ve, gordo, como vas para Córdoba, diles a tus vecinos, los Castaño, que dejen de estar hablando maricadas de que yo soy un guerrillero, que yo lo que he sido es el hombre que ha hecho las mejores vueltas de la autodefensa y para muestra, escuchá la que les tengo ahora. Aquí en Buga tenemos un oficial de la Policía que es de nuestras propias tropas (…). Él estuvo de servicio en Yarumal y si Castaño necesita quitarle el hipo a ese h.p. de Uribe y tenerlo agarrado de las huevas, el hombre nuestro hace lo que yo le diga y puede decir que el hermano de ese Uribe era el que lo mandaba a hacer limpieza social y a matar a cuanto h.p. le daba la gana. Andá, gordo, y diles a los Castaño que piensen a ver qué se les ocurre y me manden a decir o que tengan esa idea pendiente por ahí y si la necesitan echar a rodar, que no más me digan y yo se las arreglo al salto de la pulga”, se lee en la carta atribuida a ‘Gordo Lindo’.

Crimen de Vicente Castaño

Vicente Castaño. Foto: EL TIEMPO

La Fiscalía le pidió a Arias la bitácora que elaboró en la cárcel con todos los relatos que le hicieron otros capos y paramilitares.



Pero este dijo que debía manejarse con absoluta reserva porque hay información adicional, como la manera en la que asesinaron al jefe paramilitar Vicente Castaño.



“Hombre, señor fiscal, ese documento trae muchas cosas, mmm... Si ustedes lo consideran, pero me gustaría que lo consultara con el señor Fiscal, porque de ahí se pueden derivar muchas otras cosas. Ahí, por ejemplo, me contaron cómo fue el asesinato de Vicente Castaño. Me contaron temas de narcotráfico y corrupción de personas. Y a mí me da temor, entonces (…) Yo algún día publicaré eso. Eso lo tiene, le quiero decir, una institución en Colombia, el original, bajo el compromiso de protegerme como fuente y a mi familia”, argumentó Arias.

Además, se le preguntó si conocía al condenado capo Ramón Quintero, ‘RQ’, y dijo que si bien lo había visto en la cárcel, nunca hablaron: “También bajaba a piso, pero él como que conmigo tenía cierta distancia”.



Y al exministro le pidieron los datos de la paralegal que le entregó la carta de ‘Gordo Lindo’: María Isabel Zambrano.



Carlos Toro, el abogado de Juan Carlos Meneses, le dijo a EL TIEMPO que no conoce el relato de Arias y tampoco, referencia procesal alguna sobre relaciones de su cliente con la mafia. Y agregó que Meneses le narró a la Comisión de la Verdad todas sus actividades (ver recuadro abajo).



Pero todo indica que el testimonio de Arias será una de las piezas que se usará para sustentar la solicitud de preclusión a favor de Uribe.

La versión del mayor Juan Carlos Meneses

El mayor (r.) de la Policía, Juan Carlos Meneses, es el principal testigo en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez por su presunta participación en la conformación y operación del grupo paramilitar ‘los 12 apóstoles’, responsable de al menos 30 asesinatos en la zona de Yarumal, Antioquia. De hecho, Meneses fue condenado a 27 años, en 2017, por el asesinato de Camilo Barrientos en Yarumal.



Pero se encuentra en libertad condicional desde 2019, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó su sometimiento a esa jurisdicción. En 2010, Meneses declaró que Santiago Uribe era el supuesto fundador de ‘los 12 Apóstoles”.



El penalista Jaime Granados, cabeza de la defensa de Álvaro Uribe, controvirtió el testimonio de Meneses por supuestas incosistencias y por nexos con Venezuela y con un exmiembro del M-9. Para la defensa del ganadero, dentro del expediente hay evidencia de que Meneses estuvo protegido en el vecino país, antes de reaparecer en Angentina declarando contra Santiago Uribe.

