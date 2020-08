Las evidencias en juego que definirán casos de Álvaro Uribe y Cadena

Nunca antes un caso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez –el político más influyente en la historia reciente del país y el máximo elector de las últimas dos décadas– había llegado tan lejos en la Corte Suprema de Justicia como el que se le sigue por supuestos sobornos a testigos y fraude procesal.



El 24 de julio de 2018 se le abrió formalmente el proceso, a los 15 meses se le citó a indagatoria y es cuestión de días para que la Sala de Instrucción de la Corte resuelva su situación jurídica, lo que ha desencadenado una expectativa en el terreno judicial y en el político.



No es para menos. Además de ser el líder del partido de gobierno, Uribe encarna uno de los dos sectores en los que el país está dividido, aun en tiempos de pandemia y de cara a las elecciones presidenciales de 2022.



Respecto a lo que ha trascendido, 5 de los 6 magistrados que integran la Sala de Instrucción ya completan dos sesiones estudiando la ponencia presentada por César Reyes, en la que este ya definió la suerte que, en su criterio, debe correr el exmandatario.



Cristina Lombana, la sexta integrante de la sala, fue apartada de este y de otros casos contra Uribe, lo que obligaría a echar mano del conjuez en caso de no alcanzar los 4 votos decisorios que exige el reglamento.

Diego Cadena asegura que los pagos eran ayuda humanitaria. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Cadena, sin poder

El expediente arrancó en la Sala Penal –la misma que estudiará la impugnación de la condena al exministro Andrés Felipe Arias–, pero desde que llegó a la Sala de Instrucción se ha duplicado en volumen y en el número de pruebas recaudadas.

Se analizan 27.000 horas de interceptaciones, 5 testimonios de exparamilitares y otras cien declaraciones, incluidos senadores, abogados y hasta la exasesora Claudia ‘Caya’ Daza.



Lo que se pretende descartar o comprobar es que Uribe promovió la manipulación y el pago de testigos. El fin sería el de inculpar al senador Iván Cepeda de la fabricación de pruebas en contra suya y de su hermano Santiago, para vincularlos con grupos paramilitares.



Uribe lo ha negado tajantemente. Incluso le admitió a la Corte que desconocía que uno de sus abogados –Diego Javier Cadena Ramírez– le había consignado plata a uno de los testigos.

Jaime Granados, abogado penalista, le ha reiterado a la Corte que no hay elementos probatorios para dictarle medida de aseguramiento a Álvaro Uribe. Foto: EFE

Y ahí está la médula de los señalamientos contra el expresidente y contra Cadena.

“Vine a saber en las últimas semanas que el abogado Cadena, 10 meses después del testimonio de Carlos Enrique Vélez, le dio 2 millones de pesos, que por razones humanitarias (...) si me hubiera consultado, le hubiera dicho no. Terminantemente no”, dijo Uribe.



Y ya se sabe que fueron más de 2 millones. En todo caso, en los alegatos de su defensa, su abogado Jaime Granados agregó: “Tras examinar de forma minuciosa cada uno de los eventos que se incluyeron en la apertura de investigación formal, no se hallaron indicios graves que permitan inferir responsabilidad penal de Uribe”.



En el escrito, revelado por EL TIEMPO, Granados también señaló que no hay ninguna razón para imponerle medida de aseguramiento al hoy senador, que nunca tuvo conocimiento de lo que califican como “conductas inusuales” de Cadena. Y lo reiteró el jueves, en un video, al cuestionar las filtraciones del proceso, especialmente la referida a la supuesta ponencia que estaría discutiendo la Corte.

El penalista Iván Cancino es el apoderado de Diego Cadena. Dice que desmontará, uno a uno, los argumentos de la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

Para Daniel Hernández, el fiscal que investiga a Diego Cadena (y a su socio Juan José Salazar), las conductas del abogado no son otra cosa que soborno en actuación penal y fraude procesal, con las que intentaron hacer incurrir en error a la Corte Suprema de Justicia.



Por eso, el lunes 27 de julio le imputó ambos cargos a Cadena, que llegó a la audiencia como exabogado de Uribe, tras renunciar al poder que le otorgó.



El fiscal Hernández asegura que Cadena le prometió 200 millones de pesos al exparamilitar Vélez a cambio de testificar a favor de Uribe y en contra de Cepeda.

En la audiencia en la que pidió que fuera enviado a prisión domiciliaria, dijo que hay probadas consignaciones por 7,2 millones. Y testigos afirman que les dieron unos 40 millones en efectivo, todo para Vélez.



Este diario reveló en exclusiva apartes de dos testimonios: el de Ricardo Diosa, primo de Vélez, y el de Rodolfo Echeverri García, conductor de Cadena.

El primero juró que recibió 10 millones en efectivo y que se tuvo que exiliar por amenazas. Y el chofer admitió que le consignaba plata a una hermana de Vélez, aunque enfatizó que eran actos humanitarios de su jefe.



El fiscal Hernández anticipó que en la etapa de juicio va a demostrar que Cadena les ofreció prebendas a otros potenciales testigos, como a Juan Guillermo Monsalve –hijo del mayordomo de una de las haciendas de los Uribe–, en una especie de patrón de conducta.



A Monsalve le habría prometido su ‘tiquete’ a la JEP.

También recalcó que, incluso, a algunos les llevó redactado el testimonio.



Pero Cadena y su defensa, en manos del penalista Iván Cancino, insisten en que no hubo tales sobornos y en que los testigos mienten.



Este lunes 3 de agosto será el turno de Cancino, quien promete desmontar, uno a uno, todos los argumentos del ente acusador. Y le anticipó a EL TIEMPO que hay evidencia de que Vélez extorsionaba a Cadena, abogado conocido por ser apoderado de peligrosos capos.

'Evidencia es débil'

Además, Cancino insistirá en que la Fiscalía pretende demostrar pagos por más de 47 millones basada únicamente en testimonios del entorno de Vélez.



“En el caso de Diosa hay 4 fuertes contradicciones que van a tumbar su testimonio. Y la declaración del chofer ratificó lo dicho por mi cliente sobre la ayuda humanitaria”, dijo Cancino.



Y citando un artículo de EL TIEMPO, la defensa de Uribe también recordó que Vélez ya le había dado a la Corte la misma versión que le ofreció a Cadena. Por tanto, es imposible que se pagara por ese testimonio.



Pero para la Fiscalía y para la Corte es claro que Cadena supo de ese viejo testimonio después de buscar a Vélez y de darle ‘la ayuda humanitaria’. La prueba, dicen, es que Cadena recogió el testimonio de Vélez y la carta llegó a la Corte.



Cadena también usará en su favor un audio que le hizo a Héctor Romero, abogado de Monsalve. En este, señala que no hubo ofrecimiento de plata ni de ingreso a la JEP por parte de Cadena.



La defensa de Cepeda dijo en la audiencia que estaba probado que el abogado de Monsalve había terminado del mismo lado de Cadena. Y antes de apoyar que enviaran al exapoderado de Uribe y a su socio a prisión domiciliaria –porque pueden obstruir la justicia–, la Procuraduría recordó que para que se tipifique el delito de soborno en actuación penal basta tan solo con ofrecer dinero u otra utilidad.

En el proceso de Uribe, las partes han echado de menos el pronunciamiento del Ministerio Público.



A última hora, la defensa de Uribe emitió un comunicado en el que asegura que la Fiscalía y la Procuraduría “presentaron hechos no sucedidos, omitiendo y tergiversando otros que sí ocurrieron”, como la anterior versión de Vélez.



Pero aún falta por destapar la evidencia de la Corte –en la que hay sorpresas–, que ha llevado al entorno de Uribe a evaluar los escenarios que habría tras la decisión de los magistrados César Reyes, Francisco Farfán, Misael Rodríguez, Marco Rueda y Héctor Alarcón.



De hecho, no se descarta que convoquen a sala extraordinaria antes del jueves. Por su parte, en manos del juez de control de garantías Cifulfo Hernández está la decisión de que Cadena afronte el juicio en libertad o en prisión domiciliaria.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET