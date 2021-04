Habla coronel (r.) de inteligencia ligado a testigo contra Á. Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se encargó de poner los reflectores en el coronel (r.) de inteligencia del Ejército Juan Pablo Prado Torres, en medio del caso que se le sigue por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



Tanto Uribe como su abogado, el penalista Jaime Granados, han pedido que se indague cómo es que Prado –experto en inteligencia técnica– le compró un lote a Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en contra del exmandatario.



Además, se preguntan por qué el oficial ascendió justo cuando surgieron las acusaciones en contra de Uribe por el escándalo de la sala de espionaje ‘Andrómeda’ y el hacker Andrés Sepúlveda.



Y recuerdan que el oficial (con 18 condecoraciones) fue sacado del Ejército, en mayo de 2020, tras el escándalo de los perfilamientos ilegales, “en donde también se señaló falsamente al expresidente como el supuesto receptor de la información”.



El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve (derecha) ha sido una ficha clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Foto: EL TIEMPO - Archivo particular

Ahora, el militar (r.) está apareciendo en informes de contrainteligencia, de 2007, en los que se señalan nexos de Deyanira Gómez –aceptada como víctima provisional del caso Uribe– con un ex-Farc y supuestos intentos por infiltrar al Ejército.



Hasta ahora, Prado –quien manejó el presupuesto y el rubro de los gastos reservados de la contrainteligencia– había guardado silencio. EL TIEMPO lo ubicó y logró que diera su versión sobre los polémicos episodios que lo rodean. Exclusivo.

La médica Deyanira Gómez fue aceptada como víctima provisional dentor del proceso contra Uribe. Foto: Archivo Particular

¿Cómo conoció a Deyanira Gómez, expareja del testigo contra Uribe y de un exmiembro de las Farc?

Hace unos 33 años, una de mis tías tuvo una relación con Luis Hernando Gómez. Él tenía 3 hijos, uno de ellos Deyanira. Tuvieron otro hijo, que es mi primo, y por su nacimiento empiezan a interactuar las familias. Yo tenía unos 16 y Deyanira, 13 o 14 años. Ingresé al Ejército; ella, a la universidad, y cada uno cogió su rumbo.



¿Como militar, los volvió a frecuentar?

Don Luis tenía un buen taller y mi papá estuvo relacionado con el transporte. Lo visitábamos cuando se necesitaba mantenimiento o servicio. Hice curso de capitán a mayor en 2007 y salí trasladado a Carepa, Antioquia. Tuve la necesidad de ir a hacer un arreglo de un carro antes de irme.



Una de mis tías tuvo una relación con Luis Hernando Gómez. Él tenía 3 hijos, uno de ellos Deyanira. Tuvieron otro hijo, mi primo, y empiezan a interactuar las familias": Coronel Prado. FACEBOOK

¿Qué rol cumplió en Carepa, zona golpeada por guerrilla y ‘paras’?

Oficial de inteligencia en la Brigada 17. Luego salí trasladado para la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en Larandia, Caquetá, como oficial de inteligencia del Comando Específico del Caguán. Era capitán de quinto año. Cuando ascendí, por mérito, me escogieron para ayudar a crear el Comando Específico del Caguán.



¿Cuándo se enteró de que contrainteligencia del Ejército lo estaba investigando por sus nexos con Deyanira?

En agosto de 2008. Me llamó una persona de la contrainteligencia que había trabajado conmigo y me dice: ‘Tenga cuidado porque lo están investigando’. Me dirigí a donde mi comandante y le conté. Le pedí que habláramos con mi general Navas, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Él me dijo: “ ‘Tigre’, yo lo conozco. Váyase para Bogotá y limpie su nombre”. En ese momento me enteré de los indicios de vinculación de Deyanira y el papá en la investigación que me llevaban. Pero los informes de contrainteligencia los conocí en esta Semana Santa por los medios.



El coronel (r.) asegura que la compra del lote fue legal y que asistieron a una notaría a protocolizarla. Foto: EL TIEMPO

¿Quién lo indagó?

La Central de Contrainteligencia (Cecin). Me recibió el comandante y me puse a su disposición. Me preguntó que si estaba dispuesto a someterme a polígrafo y le dije que sí. Ahí fue donde me preguntaron que si sabía de vínculos de Deyanira con grupos al margen de la ley (...) El papá tenía una finquita de herencia en Quipile (Cundinamarca) y yo sabía que en esa época las Farc tenían injerencia en esa zona. Pero cuando el poligrafista me preguntó que si yo sabía de vínculos o si sabía de algo de Deyanira y el papá con las Farc, nunca. La prueba duró 3 horas y media. Cuando salí, informé a mi general Navas y a mi comandante y seguí trabajando.



¿Le preguntaron por la expareja de Deyanira, miembro del frente 21?

No. Luego, a los tres meses, el comandante de la Cecin, el coronel Cote, me llamó y me dijo: ‘Prado, siga trabajando’. Más o menos como a los tres meses.



Este es el recibo con el que el coronel Prado demuestra que pagó el lote que negpoció con Deyanira y sus hermanos. Foto: EL TIEMPO

No supo del nexo de Deyanira con Rivert Penagos, capturado en 2006, en el taller al que llevaba sus carros? Salió en EL TIEMPO. ¿Su tía no le dijo?

No. Yo estaba en mi mundo: el Ejército. Ella (mi tía) se separó en 2003. No sabía ni cuándo fue que Deyanira fue novia de él. Después me enteré por los medios. Pero el alertazo de mi amigo fue el que me abrió los ojos, de que Deyanira y el papá en esos viajes allá a Quipile tendrían nexo con algún grupo.



¿Después del polígrafo, le preguntó a su tía?

No. Después de que le pegan a usted semejante alerta, ¿cómo me voy a poner a llamar? De pronto les están haciendo vigilancia, de pronto estaban judiciadizándolos y había líneas intervenidas. Lo hablé con mis jefes y me dijeron: “Sí sabe que por allá está caliente, qué va a hacer allá, qué va a preguntar (…) Usted tiene toda nuestra confianza”. Ni siquiera volví a llevar el carro al taller. Y a mi mamá le dije que evitara algún tipo de relación con ellos.



¿Cómo terminó comprando el taller?

Recibí mi subsidio de vivienda. Con los ahorros y lo que capitalizamos desde que me casé, tenía recurso para invertir y tener otra entrada. Ese año me dijo mi tía: “Oiga, sí sabe que salió la sucesión de Hernán (que se había muerto en 2009) y el lote donde funcionaba el taller está en venta. Me interesé porque está cerca de la avenida 68, que es una arteria principal en Bogotá y de la calle 13. Me pidieron $ 500 millones y lo negocié en $ 400.



Lo hablé con mis jefes y me dijeron: “Sí sabe que por allá está caliente, qué va a hacer allá, qué va a preguntar (…) Usted tiene toda nuestra confianza”. No volví a llevar el carro a ese taller". FACEBOOK

Siendo un hombre de inteligencia, ¿no le importó negociar con alguien indagado por nexos con las Farc?

Yo no le compré eso solo a Deyanira. No tuve la suspicacia de decir lo que usted comenta. Averigüé por el lote y estaba limpio y no conocía nada de las relaciones que ella había tenido.



¿Y el país tiene que creer que un oficial de inteligencia no supo ni averiguó los nexos de Deyanira por los que lo investigaron? Pero sí investigó el lote…

Si a mí me dijeron “siga trabajando” es porque no hay méritos para esa investigación. Si me hubieran detectado algo, me dan de baja.



Con todo respeto, su primo tiene un pariente vinculado a un ex-Farc . ¿Nunca preguntó?

No. Cuando muere Luis Hernando, 2009, mi primo no se hablaba con los hermanos. Cuando la separación de mi tía, cada uno cogió por su lado.



Vio a Deyanira cuando firmaron escrituras. ¿Ahí le preguntó algo?

Fuimos a la notaría, todo es legal. Pero yo había decidido dejarla quietica. Pensé, de pronto que se asuste o que la estén investigando y vaya a decir por allá alguna cosa que no es de la relación, porque nosotros no teníamos ningún tipo de relación. Yo dije, si ella está metida en sus cosas y la investigación siguió y si la van a judicializar, que la judicialicen.



El compromiso fue que a Luis, Elizabeth y a ‘Chiqui’, –porque le decíamos ‘Chiqui’ a Deyanira desde pequeña y no como dicen que alias ‘Chiqui’–, se le pagaba el lote en efectivo. FACEBOOK

TWITTER

En uno de los informes de contrainteligencia dice que usted la iba a ayudar a entrar a una unidad militar...

He estado echando cabeza y nunca le di una recomendación.



¿Tiene cómo probar el pago del lote?

El compromiso fue que a Luis, Elizabeth y a ‘Chiqui’, –porque le decíamos ‘Chiqui’ a Deyanira desde pequeña y no como dicen que alias ‘Chiqui’–, en efectivo. Y a Jorge, en cheque de gerencia.



¿Usted estuvo en el Batallón de Facatativá que la Corte allanó en diciembre de 2019 por los perfilamientos?

Estuve en 2009, como oficial de operaciones de un batallón de inteligencia en Facatativá. Pero fue otro. Duré 2010 y 2011.



(Además: Las cartas del fiscal Jaimes para pedir la preclusión del caso Uribe)

El Ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares y el comandante del Ejército dijeron que, después de una investigación interna, los 11 oficiales que salimos en dos decretos fuimos llamados a calificar servicios por ese caso. Que tenemos que ver por mando y control, por acción u omisión, y que tenían pruebas. Pero en el tema de los perfilamientos hay dos unidades y no estuve asignado a ellas.



¿Cuál era su función cuando estalló ese escándalo?

Comandante de la Brigada de Contrainteligencia No. 1. No tengo relación por misionalidad. Estaba en otro cuento. Tiene que ser una persecución o una injusticia. Me puse a disposición de la Procuraduría y de la Fiscalía. Pasados 11 meses, no he sido vinculado.

El coronel asegura que no tuvo nada qué ver con el caso 'Andrómeda y con el hacker Andrés Sepúlveda. Foto: Cartos Ortega/ELTIEMPO

No tuve una sola investigación. Créame, todo esto le hacen mucho daño a mi moral y a mi familia. FACEBOOK

Según usted, ¿una persecución de quién?

De diferentes mandos que les incomodaba que yo me estuviera desempeñando como comandante de una brigada de contrainteligencia. Por mi perfil, porque sabían que no me iba a prestar para nada. No tuve una sola investigación. Créame, todo esto le hacen mucho daño a mi moral y a mi familia.



Uribe también lo ha vinculado a usted con el escándalo de la sala ‘Andrómeda’…

Andrómeda es un manejo de información, en 2014. Y ese proceso está abierto. Pero no ha salido ningún condenado y al igual que los perfilamientos, no tengo nada que ver ni por misionalidad ni por mando o control. En 2014 yo era el director administrativo de inteligencia. El batallón que está inmerso en esa investigación era de la Central de Inteligencia Militar, no tenía nada que ver con la parte operacional. Nunca he sido llamado a nivel interno del Ejército por el tema ‘Andrómeda’ ni en Fiscalía o Procuraduría. Han dicho que yo era jefe de inteligencia de Juan Manuel Santos. ¿Cuál jefe de inteligencia si yo era un teniente coronel que se desempeñaba en un cargo administrativo?



UNIDA D INVESTIGATIVA

