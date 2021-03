Álvaro Uribe habla de su hora cero en la Fiscalía

Para las 8 de la mañana de este viernes está programada la última audiencia de control de legalidad de elementos probatorios dentro del caso que se le sigue a Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Y se espera que, pasado el mediodía, el fiscal Gabriel Jaimes anuncie si presenta escrito de acusación en su contra o cita a una audiencia para pedir la preclusión del caso en contra del exmandatario.



Horas antes de conocerse la decisión –que lo dejaría ad portas de un juicio o llevaría su caso a otro escenario judicial–, Uribe accedió a hablar en exclusiva con EL TIEMPO en Vivo sobre temas claves de su proceso y de las pruebas que han allegado a última hora.



Álvaro Uribe Vélez, expresidente, e Iván Cepeda, senador de la República. Foto: EL TIEMPO

Tras insistir en que en la Corte le violaron sus garantías, dijo que no se arrepiente de haber acudido al abogado Diego Cadena y que teme por la suerte de Álvaro Hernán Prada, procesado como coautor de las mismas conductas.



Además, aseguró que tras conocerse el reciente testimonio de Andrés Sepúlveda se prueba que a Óscar Iván Zuluaga lo derrotaron con las mentiras de ese hacker y dineros de Odebrecht.

Usted ya estuvo 67 días con detención domiciliaria por este caso y llegó en calidad de imputado. A pocas horas de que se defina su situación jurídica, ¿qué escenario espera?



No puedo ser muy explícito para responderle eso. Pero quiero decirle que renuncié al Senado, cuando ya había retirado tiempo atrás otra renuncia, por total falta de garantías en la Corte. A mí me pone preso el magistrado Reyes, y había sido contratista del gobierno Santos por 575 millones de pesos para referenciar personas de la Farc que iban a entrar al proceso. Yo fui uno de los voceros el No al proceso y Reyes no tuvo la delicadeza de declararse impedido (...) A mí me interceptaron el teléfono ilegalmente en 22.000 ocasiones, primero dijeron que por error, y cuando la persona que me estaba oyendo les dijo ‘este no es el señor que pidieron’, le dijeron ‘siga’. Me violaron las conversaciones no con uno, con los abogados.



El magistrado Reyes me mete a la cárcel diciendo que yo engaño la justicia, que yo fui a buscar a alias el ‘Tuso’ Sierra y ni siquiera lo escucharon a él, ni a la investigadora Lisa Ruth, que le recibió la declaración. Yo nunca fui a sobornar testigos ni a buscarlos. Pedí que se corroborarán informaciones que llegaban sobre testigos que estaban siendo buscados por el senador Cepeda para que me acusaran. Usted me pregunta, ¿qué espero? Lo único que pido es que los colombianos miren todas las pruebas y van a encontrar que no hay una sola palabra mía, no hay un solo hecho mío que viole la ley penal colombiana.

Juan Guillermo Monsalve, el señalado testigo estrella del caso Foto: Youtube DAVID GARCIA

Sin embargo, hay un hecho cierto en el proceso y es que su apoderado, Diego Cadena, le hizo pagos a un testigo y eso es ilegal. ¿Cómo explicarle eso al país?



Lo que ha dicho el doctor Cadena, que hizo un pago humanitario y nunca le pidió a ese testigo ni a otros que dijeran mentiras para favorecer a Álvaro Uribe. Segundo, el doctor Cadena me informó eso a mí meses después, delante de uno de mis asesores en el Congreso. Él lo ha reconocido y ha dicho que lo regañé. Yo le dije: ‘Hombre, Diego, si usted me consulta eso, yo le digo que por favor no lo haga’. Entiendo, por lo que vi en medios, que ese testigo está acusado en muchos procesos por falso testimonio. Y la defensa de Cadena, en manos del doctor Iván Cancino, ha presentado pruebas donde demuestran que no existió la cuenta en la que supuestamente se depositó un dinero al testigo Vélez y otras mentiras (...)



Diego Cadena, ex apoderado de Uribe, procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Foto: Archivo Particular

Miembros de su propio equipo de defensa se han declarado desconcertados por el hecho de que usted hubiera acudido a Cadena, un abogado que tiene otro perfil de clientes. ¿Se arrepiente de haber acudido a Cadena para estas labores?



No, no me arrepiento porque para mí era muy grave la noticia que me llegaba (a través de él) de que había unos testigos en Estados Unidos que querían declarar que lo que había contra mi hermano era un montaje y que además sabían lo de Álvaro Gómez. Frente a mi hermano sentía un deber de familia, de sangre. Y frente a lo de Álvaro Gómez, un deber de patria y no sé si ya lo han escuchado sobre eso o no, me parece muy grave que no los hayan escuchado cuando mandaron esa oferta sellada en una carta que vino de una cárcel de Estados Unidos y sellada por el consulado de Colombia.



Muy grave que esté perdida

¿Cuál es la evidencia que, según su defensa, prueba que el testigo Juan Guillermo Monsalve miente?

​

Él le dijo al doctor Jaime Granados ante la Fiscalía que él no me conocía, que solamente me había visto por televisión y en una reunión, cuando yo era gobernador, que no tenía manera de acusarme. Luego dijo que yo andaba vestido de paramilitar e iba a patrullar en la finca Guacharacas. Por favor. Tengo escoltas de las Fuerzas Armadas desde 1988. No he tenido escolta privada. Yo no me he podido mover sin las Fuerzas Armadas (...). Y me parece que es bien importante mirar las contradicciones de Juan Guillermo Monsalve entre lo que le dijo a la Corte sobre el doctor Lombana y el doctor Cadena y lo que le dijo al Consejo de la Judicatura. Lástima que ahora no haya querido aclararle a la Fiscalía.



Con ese perfil de Monsalve, ¿por qué ustedes acudieron a él como potencial testigo de la defensa? ¿No era mejor desvirtuar sus versiones ante la Corte? Y ¿por qué aparecen a última hora un señor Taborda (condenado por falso testimonio) acusando a Monsalve?



Eso lo tiene que examinar la Fiscalía.



Este es Carlos López (der.), alias Caliche, en una de las fotos que están en poder de las autoridades.En la foto de la izquierda acompañado de dos soldados y con camuflado. Foto: Archivo particular

Oyendo los audios de personas como alias Caliche queda en evidencia que él le estaba explicando a Monsalve cómo retractarse y la premura porque se iba a vencer un recurso de la defensa. ¿Ha contemplado la posibilidad de que así como Cadena le ocultó los pagos, también le haya ocultado presiones a Monsalve?

​

Nunca a Álvaro Hernán Prada. ¡Qué injusticia con él! Le voy a contar lo del señor ‘Caliche’. No lo conozco. Buscaron a varios compañeros míos y finalmente encontraron a Álvaro Hernán y le dijeron que había un testigo contra el hermano de Uribe y contra Uribe que había mentido y que se quería retractar. Él me llama, me cuenta eso y le digo’ pues hombre, que digan la verdad’.



Después me dice que no salieron con nada y cual es mi sorpresa que en el auto la Corte que me priva a mí de la libertad dice que yo soy determinador de presión a Monsalve a través de ‘Caliche’, y Álvaro Hernán, cómplice. Ojalá no cometan injusticias con él porque ya se rumora mucho en Bogotá, me da mucho miedo lo que he escuchado hoy, que me llega de Bogotá (...). Me parece injusto que dijeran que yo presionaba Monsalve a través de ‘Caliche’, desconociendo la realidad de los hechos, que dijeran que yo era determinador. También dijeron que Álvaro Hernán Prada es cómplice, y me alarma cuando me dicen que el magistrado Reyes lo quiere acusar.

Desde la teoría de su defensa, espera entonces que la Fiscalía compulse copias para que se reviva el proceso contra Iván Cepeda, en la que la Corte y la Procuraduría ya lo absolvieron?



No puedo hablarle de expectativas. Lo cierto del caso es que el senador Cepeda, en 2009, recién extraditados los paramilitares, fue a cárceles de Estados Unidos a ofrecerles beneficios para que me acusaran (...). Decían que yo había extraditado la verdad, pero se hizo un compromiso con Estados Unidos de que habría pleno acceso de la justicia. Y hay alguien del Inpec que certifica que en 350 ocasiones Cepeda pidió permiso de visitas a las cárceles y, en nombre de los derechos humanos, el tema más recurrente ha sido Álvaro Uribe. Ofrecía beneficios para que me acusen. No entiendo que aparezca hoy como víctima de Álvaro Uribe. El doctor Iván Cepeda ha sido aportante de una corporación que defiende presos políticos y esta le ha dado unos 12 millones de pesos a la familia de Monsalve. Entonces dice no, este dinero que dio Cadena no es humanitario y es delito y el de este otro señor no es delito...



¿Qué tan importante es que aparezca la abogada Mercedes Arroyave, que acompañó a Cepeda a esas visitas, y los chats entre el senador y Monsalve?

​

Muy grave que esté perdida la señora Arroyave, que llevaba la vocería y ofrecía beneficios para que me acusaran a mí. El otro tema es técnico. La caída en un celular no borra la huella de las llamadas.

El hacker Andrés Sepúlveda dice ahora que él lo involucró a usted como receptor de las interceptaciones al proceso de la de paz porque lo presionaron desde la Fiscalía. ¿Cómo encaja eso dentro del proceso de soborno a testigos?

​

Unas de las presuntas víctimas en este caso son Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. Esa declaración de Sepúlveda no la recogió mi defensa, sino una corporación muy respetable que combate a los falsos testigos. Cuando yo en la campaña 2014 denuncié lo que había sacado el periódico El Espectador de pagos que les habrían hecho a asesores políticos de Santos en el narcotráfico, por un trámite ante el Gobierno, y que parte de ese dinero habría ido a la campaña de Santos para pagar saldos, inmediatamente apareció el hacker para derrotar al doctor Óscar Iván Zuluaga y afectar mi reputación (...) a Óscar Iván lo derrotaron con la mentira del hacker y con plata de Odebrecht. Espero que la Fiscalía corrobore esto y me archiven ese proceso por lo del hacker.



Y usted ha hablado de un caso de un coronel de inteligencia...



Juan Carlos Prado. Lo ascienden en inteligencia militar, en pleno proceso del hacker. Ese coronel, en 2014, le compra a Deyanira, la mujer de Monsalve, una propiedad en Bogotá. Ella aparece al otro día de que me llaman a indagatoria y dice que la voy a matar y se va para el extranjero a asilarse. Esto es montaje tras montaje para obtener beneficios a costa de mi reputación, a costa de infamias contra mí.

Según usted, qué otra cosa debe aclarar Monsalve?

​

Algunos magistrados me cuentan que en la sala de instrucción, Barceló y Reyes tenían el empeño de encarcelar a Uribe, en lo cual estaban de acuerdo dos compinches, el doctor Barceló y el presidente Santos, que no respetaron la relación institucional. Para ellos no importaba lo que decía alias el ‘Tuso’ Sierra; no importaban las visitas de Cepeda a Salvatore Mancuso ni a la cárcel; no importaba que Monsalve no hubiera podido ser contrainterrogado, lo que importaba era llevar a la cárcel a Uribe. Simplemente quiero que se investigue todo eso.





Miguel del Río, apoderado de Monsalve, dice que su cliente ha sido acorralado por la Fiscalía y por eso no declaró. Y dijo que le extrañaba que usted tampoco fuera citado a ampliar la indagatoria. ¿Qué tan fiable puede ser una decisión de la Fiscalía si no se escuchó a dos protagonistas claves?



Me parece bien que no sea yo quien hable sino todos los testigos (...). A mí me interesa que digan la verdad. Le puedo asegurara al país, que ha creído en mí, que no hay una sola palabra mía en las 22.000 interceptaciones que viole el Código Penal. Así sean ilegales, me favorecen. No es cierto como han querido decir que hablaba por otro teléfono.



