'Free Uribe': la polémica campaña en EE. UU. que Cepeda rechaza

DCI Group, la firma en Washington que contrató Tomás Uribe para que defienda a su padre, Álvaro Uribe, ante la comunidad internacional, lanzó un portal y una cuenta en Twitter.



Free Uribe (www.freeuribe.com) y @freeuribe se presentan como un "nuevo recurso para información y análisis sobre el caso sin méritos contra Uribe y su arresto arbitrario”. Como lo reveló EL TIEMPO, pagarán US 40.000 dólares mensuales, al menos hasta el 20 de noviembre.



La campaña arrancó con una noticia que se ataca al senador Iván Cepeda. Otra más, desmiente un reporte de Archivos de Seguridad Nacional (2004), donde un documento de un funcionario a EE.UU. dice que era "casi seguro" que Uribe tuvo tratos con ‘paras’ mientras fue gobernador de Antioquia.



Y frente a Cepeda, sostienen que es un aliado de un terrorista de las Farc (Jesús Santrich), que está "lloriqueando por el creciente escrutinio internacional de su falsa campaña contra el ex presidente".



Del documento de 2004, dicen que se publicó con base a una sola oración, que medios han tergiversado para hacer creer que Washington pensaba eso de Uribe.

¿Qué dice Tomás Uribe?

“Es importante que los hechos se entiendan con claridad: la historia misma admite que no había ninguna sospecha de que el ex presidente tuviera vínculos con los paramilitares”.



Y cita frases del secretario de Defensa de EE. UU. de la época y de los ex presidentes George Bush y Barack Obama destacando la labor de Uribe y su compromiso con los derechos humanos.



Al respecto, Tomás Uribe explicó que DCI es una firma de comunicaciones en Estados Unidos, y, de hecho, EL TIEMPO ya había registrado la contratación la semana pasada.



"Como usted sabe, Estados Unidos ha sido el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y esta lucha tuvo los mayores avances en el gobierno de Álvaro Uribe", le explicó a la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.



Y agregó: "Nos parece absolutamente importante que se conozca que detrás del proceso contra Álvaro Uribe está el líder de la nueva generación de Farc, que es Iván Cepeda y que es también el arquitecto de la fuga de 'Jesús Santrich', pedido en extradición por Estados Unidos".





De inmediato, el senador Iván Cepeda, víctima dentro del caso contra Uribe por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal, reaccionó.

La respuesta de Cepeda

Cepeda hizo llegar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia supuestas pruebas de la campaña de desprestigio de los hijos de Uribe, a través DCI : “Estos hechos demuestran que hay en curso una campaña de calumnia y de mentiras contra la Corte que deben ser tenidas en cuenta”, señaló Cepeda.



Cepeda también le envió a la Sala la entrevista que Enrique Pardo Hasche concedió a la periodista Salud Hernández.



La razón, según Cepeda, es que con esta se demuestra de manera absolutamente clara que Pardo Hasche es un falso testigo al incurrir en flagrantes contradicciones y en nuevas calumnias contra el senador del Polo Democrático.

