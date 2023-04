A las 11:00 de la mañana de este miércoles 12 de abril, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, tomó una decisión de fondo con relación a uno de los procesos por injuria y calumnia contra del expresidente Álvaro Uribe.



El caso tiene que ver con la denuncia interpuesta por el periodista Daniel Coronell, el pasado 21 de noviembre de 2016.

Según el periodista, el entonces senador Uribe, a través de su cuenta de Twitter, lanzó acusaciones en contra de la productora Nacional de Televisión y Comunicaciones (NTC), de la cual Coronell es socio mayoritario, acusándola de financiaciones ilícitas.



En ese momento, al expresidente se le abrió un proceso que la Fiscalía acaba de archivar. El tema cobra relevancia porque hace tan solo 24 horas, el ente acusador citó a audiencia de traslado de acusación contra Uribe -por calumnia agravada-, y a la vez establecer si hay ánimos de conciliación en otro caso que lo enfrenta con Coronell.



Si bien, dentro ese expediente y después de la citación, Uribe envió un mensaje en redes asegurando que Coronell no era narcotraficante, el periodista afirmó que eso no era una rectificación satisfactoria en los términos de ley y que seguiría adelante con el proceso. De hecho, anunció una acción civil contra el expresidente donde exigirá un resarcimiento económico que donará a las 'Madres de Soacha'.

¿Recuerdan al risible fiscal Javier Cárdenas, el mismo que pide la preclusión a favor de @AlvaroUribeVel a pesar de las pruebas de soborno y fraude? Le acaba de archivar otro proceso por calumnia. Dice que cuando Uribe me llamó extraditadle no quiso injuriarme, ni calumniarme. — Daniel Coronell (@DCoronell) April 12, 2023

Los argumentos del caso archivado

Parte resolutiva de la decisión que tomó el fiscal Javier Cárdenas, delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Foto: Captura de documento

En el caso que se acaba de archivar contra Uribe este se derivó de trinos publicados el 14 de noviembre de 2016.



"Haremos llegar a oficial de cumplimiento de @Bancolombia pruebas de narcofinanciamiento de NTC Televisión del extraditable Coronel”, se lee en uno de los trinos publicados por Uribe.



Y en una publicación seguida agrega: "Haremos llegar a oficial de cumplimiento SARLAFT de @Bancolombia pruebas de narco-financiamiento de NTC Televisión".



Según el periodista, lo que buscaba el expresidente Uribe Vélez con el trino era "torpedear con injurias y calumnias contra Daniel Coronell y NTC Televisión, la posibilidad de que le sea adjudicada a esta empresa y al grupo de las otras compañías que conforman la promesa de sociedad futura la concesión del Canal UNO, o lo que es lo mismo, es un ataque brutal, mentiroso e injustificado contra la libertad de prensa y el derecho constitucional a opinar libremente".

'No estuvo orientado a faltar a la verdad'

Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Sin embargo, dentro de los argumentos expuestos por la Fiscalía para el archivo del caso se encuentra "lo dicho y escrito por el Señor Uribe Vélez con relación al Sr. Coronell está sustentado en el convencimiento que el querellado tenía (por los medios de conocimiento a su alcance) que por las relaciones societarias con personas extraditadas o con vínculos con el narcotráfico podían derivar algún comportamiento que generara una investigación contra el Sr. Coronell (nacional o extranjera, como ocurrió con Justo Pastor Perafan)”, se lee en el documento conocido por EL TIEMPO.



Y agregan: "su actuación nunca estuvo orientada a faltar a la verdad, como tampoco a endilgar conductas penales respecto de las cuales tuviera conocimiento acerca de su falsedad. La expresión de “extraditable coronel”, dada su generalidad y falta de precisión, no cuenta con la aptitud necesaria para afectar el buen nombre o la honra del querellante, teniendo en cuenta que se requiere, que la manifestación tenga la capacidad o aptitud suficiente para generar juicios de valor en el público que afecten al titular del bien jurídico tutelado, por ende, no resulta idónea".



En cuanto a la obtención del crédito de NTC a Bancolombia, el fiscal "que lo dicho por el Señor Uribe Vélez a Bancolombia no podía afectar la obtención del cupo de crédito a la empresa NTC -donde es socio el Sr. Coronell Castañeda- pues esa compañía no fue solicitante del crédito. Este crédito había sido obtenido con antelación incluso a la publicación de los Twitter -por otra empresa de la sociedad futura-; publicación del Twitter que tampoco afecto la adjudicación como se nota con la resolución 2089 del 30 de noviembre de 2016, por lo que no tiene asidero lo expresado por el SR. Coronell".

Parte resolutiva de la decisión que tomó el fiscal Javier Cárdenas, delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Foto: Captura de documento

No puede pasar inadvertido el hecho notorio que los Señores Coronell Castañeda y Uribe Vélez utilizan las redes sociales -Twitter- para realizarse señalamientos FACEBOOK

TWITTER

Según el fiscal del caso, "la expresión no tiene la posibilidad, vista objetivamente de causar daño, toda vez que no puede afectar el concepto público que se tiene del Señor Daniel Coronell como periodista y columnista de renombre a nivel nacional e internacional, de gran trayectoria y experiencia".



También se agrega "no puede pasar inadvertido el hecho notorio que los Señores Coronell Castañeda y Uribe Vélez utilizan las redes sociales -Twitter- para realizarse señalamientos y respuestas recíprocas por diferencias que entre ellos existen, que luego han sometido al conocimiento de los estrados judiciales, esas autoridades han establecido en lo referente a los delitos de injuria y calumnia, que no existen los elementos que las estructuren, pese a su publicación en las redes sociales".



El fiscal del caso concluye que "no es posible afirmar que la conducta reviste las características de un delito". Y ordenó "el archivo de las diligencias adelantadas en contra de Álvaro Uribe Vélez, sin perjuicio de que en presencia de nuevos elementos materiales probatorios haya lugar a la reapertura de la investigación".

¿Qué dice Coronell?

Fiscal Javier Fernando Cárdenas. Foto: EL TIEMPO

EL TIEMPO se comunicó con Coronell para conocer su reacción sobre este archivo y señaló: "El país ya conoció al fiscal Javier Cárdenas y el triste papel que ha cumplido en el proceso contra Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal. Ahora dice, nada menos, que ha al decirme extraditable Uribe no quería calumniarme ni injuriarme".



Y agregó que evaluará la decisión para saber si es posible apelarla. Finalmente, Coronell indicó que la Fiscalía de Francisco Barbosa le está torciendo el brazo a la ley haciendo una especie de empate judicial, haciendo referencia a la decisión anunciada dentro del otro paso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

