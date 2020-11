Fallan tutela de Cepeda contra Uribe por decirle afín a las Farc

La juez María de los Ángeles Díaz acaba de fallar la tutela interpuesta por el senador Iván Cepeda contra el expresidente Álvaro Uribe y sus hijos Tomás y Jerónimo.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, para Cepeda es claro que los Uribe lo vienen atacando por redes sociales y en entrevistas a medios, ligándolo con las Farc. Además, dice que él se encuentra en un claro estado de indefensión.



En la acción Cepeda alega que padre e hijos le están violando sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra, el buen nombre, el derecho a la intimidad, la presunción de inocencia como garantía integrante del debido proceso constitucional y hasta la imagen.



Según Cepeda, el exmandatario ha orquestado una campaña de difamación en su contra, usando medios de comunicación, que incluye a militantes y simpatizantes del Centro Democrático.



Y anexó mensajes: “El joven senador Cepeda, afín a la Farc"; “Después de que intentaron, compraron testigos, los compró el joven Cepeda, senador de Farc e intentaron comprar otros”; “Más iluso yo, pensar que iba a proceder con independencia cuando ha sido compañero laboral de la señora esposa del senador Cepeda, el líder de Farc", dice otro refiriéndose al magistrado César Reyes, a cargo del caso Uribe en la Corte Suprema.

Pero el fallo declaró improcedente la acción del senador Cepeda contra los Uribe.



EL TIEMPO tuvo acceso a la decisión y en esta se anota que el senador cuenta con los medios y herramientas (diferentes a la tutela) para ejercer su defensa frente a las situaciones que considere vulneradoras de sus derechos.

Esta es una de las fotos que el penalista Granados anexa a la respuesta de tutela. El senador Iván Cepeda (centro) con alias Jesús Santrich e 'Iván Márquez'. Foto: Archivo Particular

¿Estado de indefensión?

Y agregó que la defensa de los Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados, demostró que no existía tal estado de indefensión.



"No se advierte una posición de desamparo, vulnerabilidad extrema, desequilibrio o indefensión, que conduzca a la inmediata intervención del juez de tutela", se lee en el fallo que será notificado a las partes en las próximas horas.



Granados le anexó a sus alegatos de respuesta a la tutela, varias fotos en las que, en su criterio, se muestra la cercanía de Cepeda con líderes del hoy partido Farc.

Tomás y Jerónimo Uribe también aparecían en la acción de tutela que se acaba de fallar. Foto: Lucía Castellar / Archivo EL TIEMPO

De hecho, el penalista solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, "por no cumplir los requisitos de procedencia establecidos en la jurisprudencia

de la Corte Constitucional respecto de tutelas presentadas contra particulares".



Granados adviertió que el exmandatario no presta en este momento un servicio público, ni los hechos, conforme los plantea Cepeda, están relacionados con la afectación de un interés colectivo.



De hecho, recalca que el senador Cepeda no se encuentra en una situación de subordinación o indefensión que le genere, de facto, la “imposibilidad de defender sus derechos” (como lo dice en la tutela), pues solo de esa forma procedería la intervención del juez constitucional.

Jaime Granados, abogado penalista y apoderado de los Uribe, anexó varias fotos de Cepeda con líderes de las exFarc. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Apartes del fallo

La juez asegura que Cepeda puede activar mecanismos, como la retractación o la rectificación, incluso en Estados Unidos, en donde los Uribe también adelantan una campaña a favor del expresidente y en contra de sus detractores.



Y la juez acogió los argumentos del penalista Granados, según los cuales "las expresiones “afín a la Farc”, “senador de Farc”, “el líder de Farc”, “una expresión de nueva generación de Farc” constituyen una opinión política legítima por parte de mi prohijado, fundada en circunstancias de público conocimiento que le permiten manifestar que el accionado representa a la FUERZA ALTERNATIVA DEL COMÚN, organización derivada de un antiguo grupo subversivo".

Esta es otra de las fotos que el penalista Granados anexa a la respuesta de la acción de tutela que interpuso el senador Cepeda. Foto: Archivo Particular

Aún no se sabe si la defensa del senador Cepeda va a impugnar el fallo.





