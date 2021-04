Deyanira, la mujer que se le puede atravesar a audiencia de Á. Uribe

A las 8 en punto de este martes está previsto que arranque la audiencia en la que la Fiscalía destapará todas sus cartas para pedir que se precluya la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigo y fraude procesal.



Ya se han conocido testimonios y piezas procesales que se van a debatir en la audiencia, en la que hablará primero el fiscal del caso Gabriel Jaimes, y luego el Ministerio Público y las víctimas: el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. Pero antes, la juez deberá resolver una solicitud de última hora.



El fiscal Gabriel Jaimes (derecha) lleva en el ente acusador el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, y pidió su preclusión. Foto: EL TIEMPO y Fiscalía

El penalista Miguel Ángel del Río le aseguró a EL TIEMPO que, al inicio de la audiencia, solicitará que se acepte como víctima a la médica Deyanira Gómez Sarmiento, expareja de Juan Guillermo Monsalve, calificado como uno de los testigos estrella dentro del proceso.



De hecho, la médica aparece en calidad de testigo en el expediente, que inició la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente. Sin embargo, no declaró ante el fiscal Jaimes, a pesar de que fue ella quien se reunió y hasta grabó (con equipos del CTI) al abogado Diego Cadena, exapoderado de Uribe.



Gómez incluso dio fe de las supuestas presiones a las que habría sido sometido Monsalve para que se retractara de los señalamientos contra el expresidente, a quien vincula con la génesis del bloque Metro de las autodefensas.

Juan Guillermo Monsalve, señalado testigo estrella del proceso. Foto: Archivo particular

'Apelaremos'

El penalista Del Río manifestó que la ley prevé que una persona debe ser aceptada como víctima cuando un proceso le ha causado un perjuicio.



"Demostraré en la audiencia que la señora Deyanira tuvo que salir exiliada con sus hijos después de haber recibido amenazas y de que fuera despedida de su lugar de trabajo. El caso le generó su despido y hostigamientos a tal nivel que Acnur y Human Rights Watch ayudaron a tramitar su salida del país", explicó Del Río.



Además, aseguró que la finca La Veranera, que la médica negoció, entró a proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, que liga la propiedad con Monsalve: "Si con esos elementos no es aceptada de inmediato como víctima, apelaré ante el Tribunal Superior y hasta que ese punto se resuelva, la audiencia de solicitud de preclusión no puede continuar".

'Nexo con exFarc'

Se da casi por descontado que la defensa del expresidente Uribe se opondrá a que Deyanira Gómez sea aceptada como víctima, lo que le daría entrada a la médica no solo a todas las pruebas y audiencias sino a la totalidad de diligencias dentro del expediente.



La razón: después de que EL TIEMPO reveló el testimonio del abogado Héctor Romero, en el que aseguró que la médica Deyanira Gómez estuvo casada con un miembro del frente 21 de las Farc (Elver Penagos Tabera), el propio Uribe la vinculó con nombre propio al montaje en su contra: "Deyanira, instrumento de Santos, Barceló, Farc 2014".



El abogado Miguel Ángel del Río apodera a Juan Guillermo Monsalve y a su exesposa, Deyanira Gómez. Foto: Archivo particular

"En una pasada audiencia no se opusieron a que Montealegre y Perdomo fueran aceptados porque se estaba definiendo la libertad del exmandatario. Pero en este caso, la señora Gómez es considerada pieza clave del caso contra el expresidente y es muy posible que esta vez sí se vayan a oponer", le dijo a este diario una fuente enterada.



El efecto es el mismo. Si la defensa de Uribe se opone a que sea aceptada como víctima, la audiencia en la que Jaimes tiene que sustentar ante la juez y el país la solicitud de preclusión se va a dilatar.



Por ahora, del Río le dijo a EL TIEMPO que Deyanira no se ve desde hace más de 13 años con su primera pareja (el ex Farc) y que este nunca tuvo contacto con Monsalve.



Además, que se trata de un hecho que no tiene nada qué ver con el proceso por soborno a testigos y fraude procesal, que se sustenta en otra evidencia que ya tiene llamado a juicio al abogado Diego Cadena.

Diego Cadena alegó sigilo profesional para no responder algunas preguntas de la Fiscalía. Foto: EL TIEMPO

En el entretando pueden aparecer nuevos elementos probatorios que aumenten el tamaño del expediente, pero también, la tensión judicial y política que acompaña el proceso contra Uribe.



En cualquier caso, la audiencia de sustentación de la solicitud de preclusión se va a extender varios días, para garantizar que todas las partes puedan intervenir.

