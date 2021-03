Exabogado de testigo contra Uribe habla de magistrado y de un ex-Farc

El penalista Héctor Romero Agudelo fue hasta hace unos meses el defensor de Juan Guillermo Monsalve, el llamado testigo estrella del caso contra Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



Por eso, fue llamado a rendir declaración juramentada, el 8 de febrero pasado, por parte del fiscal del caso, Gabriel Jaimes, en una jornada en donde se le preguntó tanto por su cliente como por la exesposa de este: Deyanira Gómez.



El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve (derecha) ha sido una ficha clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Foto: EL TIEMPO - Archivo particular

Contrario a lo que sucedió con Diego Cadena, exapoderado de Uribe, que echó mano del secreto profesional para no contestar, Romero (de 62 años), entregó abundante información sobre su cliente.



EL TIEMPO estableció que a los investigadores del caso les llamó la atención que Romero hablara de Deyanira Gómez. Empezó por asegurar que a ella le había llevado varios procesos, desde hace al menos 15 años. Este diario estabnleció que, al parecer, el abogado está casado con una allegada a Deyanira.



Y explicó que fue ella la que le pidió que se hiciera cargo del caso Monsalve, hoy a cargo del penalista Miguel Ángel del Río.

Habla exabogado de testigo contra Uribe Héctor Romero Agudelo fue defensor de Juan Guillermo Monsalve. (Primera parte) El audio embebido no es soportado

Romero aseguró que al padre de la hija mayor de Deyanira Gómez lo procesaron por homicidio, como integrante de las Farc. Y aseguró que manejó dos expedientes contra él en Neiva, y que por esos hechos resultó condenado: Era de las farc del grupo de la zona de Tolima, adelante de Chaparral (escuche el audio).



"Yo la distinguí hace como unos 15 años, por lo menos, por una ciurcunatancia de un proceso penal. Ella quería que yo llevara (...) Fue el papá de la hija mayor de ella. Él estaba en unos procesos penales por homicidio. En estio momento no me acuerdo el nombre (...) Los delitos por los que lo estaban acusando fueron cometidos supuestamente como guerrillero, de las Farc, de los que trabajaban en la zona de Tolima, adelante de Chaparral. Después le llevé el proceso de sucesión del papá", explicó.



EL TIEMPO consultó bases de datos y estableció que, con resolución del primero de febrero de 2017, la expareja de Gómez fue acreditado como miembro de las ex Farc, del frente 21: Elver Penagos Tabera, quien habría participado en la toma al

corregimiento de Puerto Saldaña, municipio de Rioblanco, ocurrida a

inicios del mes de abril del año 2000.

Según Romero, el magistrado José Luis Barceló, quien hizo parte de la investigación contra uribe, ayudó a la exesposa del testigo estrella a salir del país. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

El asilo

Y aunque la declaración era sobre su nexo con Monsalve, el abogado manifestó que a Deyanira Gómez también le ayudó a tramitar solicitudes para su protección, específicamente ante la Corte Suprema.



“El magistrado que llevaba la investigación nos colaboró y le dieron la protección”, declaró Romero. Y explicó que la propia Deyanira le narró que el magistrado José Luis Barceló fue quien les colaboró en todo el proceso de protección y asilo.

Habla exabogado de testigo contra Uribe Héctor Romero Agudelo fue defensor de Juan Guillermo Monsalve. (Segunda parte) El audio embebido no es soportado

"Se que el gobierno colombiano le ayudó para salir del país legalmete (a Deyanira). pero como persona protegida (...) Ella estaba en comunicaicón permanente con el magistrado que llevaba el caso del doctor Uribe, fue el que más colaboró para hacerle la protección (sic). Pero no sabría exactamente la parte ya fáctica en la cual hicieron toda la intervención (...) Ella estaba en contacto con el doctor Barceló", señaló.



Según dijo, ninguno de los documentos fueron firmados por él como abogado, sino que su labor fue la de redactar las cartas y remitirlas a Deyanira Gómez para las gestiones correspondientes.

Habla exabogado de testigo contra Uribe Héctor Romero Agudelo fue defensor de Juan Guillermo Monsalve. (Tercera parte) El audio embebido no es soportado

Envenenamiento

"Se elaboró un memorial, se presentó y el resultado fue que aella le dieron la protección (...) inicialmente ella lo presentó a nombre de ella ante ... no se exactamente. Ella me decía que estaba en contavto con el magistrado (...) Ningún documento fue a nombre mio", explicó el abogado.



Y luego dijo que pidió medida de protección a Monsalve, "porque supuestamente estaban intentando causarle la muerte en el centro penitenciario La Picota". Y añadió que luego hizo la gestión cuando la esposa fue amenazada.



"A él intentaron envenenarlo en la cárcel. Eso fue lo que me dijeron a mí y por eso se pidió que le permitieran ingresar los alimentos para que él mismo los preparara", dijo Romero.

Fiscal Gabriel Jaimes evalúa las declaraciones recogidas, algunas de ellas ya habían sido adelantadas por la Corte Suprema. Foto: Fiscalía.

El fiscal 11 insistó en preguntarle los soportes de las medidas de protección y el riesgo que corría Monsalve.



'¿Cuál era la amenaza?', prentó. Y el abogado dijo que ignoraba las circunstancias de modo, tiempo y lugar y que eso era una investigación que adelantaba el Inpec.



También le pidió detalles sobre el episodio en el que Deyanira fue atacada por dos motos, cuando se desplazaba por la carrera 30.

JEP y Cadena

El abogado Romero también se refirió al abogado Diego Cadena, llamado a juicio por la Fiscalía por soborno a testigos y fraude procesal.



Según dijo, Diego Cadena llegó a la cárcel un día y saludó a Juan Guillermo Monsalve. En esa reunión, dice, se habló de la posibilidad de que lo ayudaran a ingresar a la JEP. Pero Romero dijo que él conceptuó que no era viable por que ninguno de los delitos porlos que se le había condenado tenía nexo con los paramilitares: "La reunión duró 45 minutos, una hora (...) A mí nunca me informaron por qué llegó Cadena no yo pregunté (...) No sé cómo llegó ni cómo se contactó a Cadena (...) pero avaló mi concepto".



Y agregó que no sabía qué iba a recibir Cadena a cambio de ese concepto. Además, aseguró que ese día no se le ofreció dinero a Monsalve y añadió: "Que yo me acuerde, no se mencionó a Uribe". Y dijo que no puede certificar que les habían ofrecido para sacar a Monsalve de la cárcel, para que testificara a favor de Uribe, como se lo comentó Deyanira Gómez.



Las declaraciones de Romero están siendo valoradas por el equipo del fiscal Gabriel Jaimes quien prepara la audiencia en la que tendrá que sustentar la solicitud de preclusión del proceso contra Uribe.



Aunque la Corte Suprema encontró elementos para formularle cargos y dictarle medida de aseguramiento, para Jaimes no hay elementos probatorios de que Uribe haya sido el determinador del soborno a testigos y fradude procesal.

