Álvaro Uribe, indignado porque Farc no reconocerán crimen de su padre

El jueves , 14 de julio de 1983, cerca de 12 hombres con brazaletes de las Farc llegaron a la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez, y le dispararon en dos ocasiones a Alberto Uribe Sierra. Su hijo, Santiago, recibió un disparo de fusil y se salvó de milagro.



El propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, así se lo ratificó a la Corte Suprema de Justicia dentro de la indagatoria que rindió en octubre de 2019, dentro del expediente por supuesto soborno a testigos y fraude procesal, hoy en manos de la Fiscalía.



Alberto Uribe Sierra fue asesinado el 14 de julio de 1983. Foto: Archivo Particular

Sin embargo, por segunda vez, líderes de la guerrilla de las ex Farc, salen a negar la autoría de ese crimen y a advertir que no lo reconocerán ante la Jurisdicción especial de Paz (JEP).



Primero fue 'Pablo Caratumbo', quien en enero de 2016 aseguró : "Nosotros no matamos al papá de Uribe. Eso es falso, nosotros no teníamos guerrilla por ahí".



Y, en diálogo con El Espectador, agregó: "La hermana de Uribe contó que él llegó en un helicóptero, se escondió y empezó a dar bala. Si vamos a secuestrar a un tipo que llegó en un helicóptero, no le mandamos dos guerrilleros, ni bobos que fuéramos".

'Están indignados'

Ahora, es el hoy el senador Julián Gallo, conocido en la guerrilla como 'Carlos Lozada', quien hace esa afirmación.



Entrevista con La W, señaló: “Deberían las autoridades colombianas y el propio senador Uribe entregar las pruebas que señalen a las Farc como los asesinos de su padre […] si no fuimos nosotros, no tenemos que cargar con una responsabilidad que no nos corresponde".



EL TIEMPO estableció que Uribe, su hermano Santiago y el resto de la familia Uribe Vélez están indignados con esas declaraciones.

Allegados a la familia le dijeron a EL TIEMPO que las declaraciones de los exjefes guierrilleros van en contrasentido de la evidencia.



Además, que aún están vivos 4 testigos de los hechos: Santiago uribe y su hermana, el piloto del helicóptero y la maestra de la escuela que funcionaba en Guacharacas.



"En esa zona actuaban las Farc. El Eln llegó en los 90 a la zona. Hay evidencia de que la versión que el expresidente le dio a la Corte es cierta", señalaron las fuentes.



No se descarta que Uribe haga un pronunciamiento sobre el tema.

