Esta es la solicitud de libertad inmediata para Álvaro Uribe

"Jaime Enrique Granados, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acudo, de forma respetuosa, ante su Honorable Despacho a fin de solicitar la adecuación de la investigación al procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, así como la libertad inmediata de mi prohijado".



Así arranca la petición que la defensa del expresidente Uribe acaba de radicar ante el despacho del fiscal Francisco Barbosa para que le remueva´de inmediato la detención domiciliaria, luego de que la Corte Suprema trasladó su proceso -por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal- al ente acusador.



Jaime Gtanados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció en exclusiva el documento que se fundamenta en el hecho de que el proceso en la Corte Suprema era llevado bajo Ley 600. Pero, al pasar a la Fiscalía, queda cobijado en la Ley 906 de 2004, lo que significa que solo un juez de garantías puede decretar la medida de aseguramiento.



Incluso, para sustentar su petición, Granados cita el caso de 'Jesús Santrich' (lea abajo).



"La detención preventiva, en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, se

rige por instituciones y procedimientos distintos que no pueden homologarse

de forma automática, correspondiendo la prevalencia de la libertad en

caso de que se deba pasar de un sistema al otro por razones de

competencia", dice el penalista.



Si la tesis de Granados prospera, su cliente estaría libre el próximo viernes o antes.

El penalista Jaime Granados cita como antecedente la decisión que la Corte Suprema romó en e caso del ex Farc y ahora jefe de las disidencias Jesús Santricht​ Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

"Sin duda alguna, son varias las razones por las cuales, la nueva realidad procesal, impone que la privación de la libertad, ordenada por la Sala Especial de Instrucción el pasado 3 de agosto de 2020, no pueda seguir teniendo validez, en el marco de un proceso de ley 906 de 2004", dice Granados.



Y señala, en primer lugar, que la indagatoria no puede equipararse a formulación de imputación. Así las cosas, se estaría en un escenario de imposición de medida de aseguramiento sin la existencia de formulación de imputación.

Esta es la solicitud de libertad de Álvaro Uribe. Foto: EL TIEMPO

Al respecto, señala que ese escenario "no guarda ninguna lógica, en el ámbito de la ley 906 de 2004, pues no se solicita ni se impone una medida de aseguramiento sin que

exista una imputación de cargos".



Y recuerda que en el modelo dispuesto en la ley 906 de 2004 (que se le aplicaría al caso Uribe en la Fiscalía), para efectos de decretar la detención preventiva se rige por el principio de reserva judicial.



Esto significa que dicha decisión sólo le corresponde a un Juez de Control de Garantías.

Caso Santrich

Para sustentar la petición, Granados hace referencia incluso al caso del ex jefe de las Farc, alias Jesús Santrich, dejado en libertad por orde de la Corte.



"Un referente clarisímo resulta ser lo decidido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en su auto del 29 de mayo de 2019, AP1989-2019, al resolver la impugnación de competencia presentada por la defensa de Seuxis Paicias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich".



Recuerda que en ese caso, dicha corporación determinó que la Fiscalía y el Juzgado 16 penal de Control de Garantías de Bogotá no eran competentes paraconocer la actuación, ordenando remitir la actuación a la Sala Especial de Instrucción, así como la libertad inmediata de Santrict.



Y explica: "Uno de los argumentos de la Sala de Casación Penal al momento de ordenar la libertad, fue que las instituciones que regían la privación de la libertad, en la ley 906 de 2004, eran totalmente ajenas al trámite de la ley 600 de 2000 y, por ende, no podía avalarse que las decisiones adoptadas en un esquema procesal distinto se mantuviera".

Jaime Granados cita como antecedente jurisprudencial la libertad de Jesús Santrich. Foto: EL TIEMPO

Y remata su petición insistiendo en que "es evidente que ante esta nueva realidad procesal la detención preventiva ordenada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida, desde el punto de vista constitucional,

en un proceso que se debe regir por la ley 906 de 2004, siendo necesario, en

garantía de los derechos del doctor Álvaro Uribe Vélez, corregir la actuación, ordenando su libertad".

