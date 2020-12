En la mira, magistrado que puso contra las cuerdas a Álvaro Uribe

Decenas de interceptaciones hechas al expresidente Álvaro Uribe Vélez hacen parte de la evidencia que le sirvió a la Corte Suprema de Justicia para abrirle investigación formal –por presunto soborno a testigo y fraude procesal– y dictarle medida de aseguramiento.



En algunas de ellas se oye al exmandatario hablar con su apoderado Diego Cadena, sobre las visitas a testigos en cárceles y procedimientos que hoy tienen en detención domiciliaria al abogado.



(Lo invitamos a leer: Iván Cepeda dice que actuar ilícito de Cadena benefició a Álvaro Uribe)

Y si bien Uribe tomó distancia sobre conductas de Cadena, desde antes de que el proceso pasara a la Fiscalía y de que el expresidente recuperara su libertad, ya habían cuestionado los audios.



(Le podría interesar: La guerra que prolongará el caso contra Álvaro Uribe tras su libertad)



Tras calificarlos de ilegales, primero, denunciaron el caso ante la Fiscalía y pidieron investigar al analista del CTI encargado de las escuchas. Luego, uno de los alfiles de Uribe, el representante Ricardo Ferro, denunció ante la Comisión de Acusación a José Luis Barceló, el magistrado encargado de la génesis de la investigación y quien citó a indagatoria al expresidente.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su abogafo, Davir Espinisa (izquierda) se constituyó en parte civil dentro del caso. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

'Me quería encarcelar'

Y Uribe –a través de su abogado David Espinosa– se constituyó en víctima y ya amplió en dos ocasiones la denuncia contra el hoy exmagistrado, quien acaba de ser citado a versión por los representantes investigadores: el uribista Edward Rodríguez, y Mauricio Toro (Partido Verde).



La primera precisión que hacen allegados al caso es que no todos los audios están cuestionados y tampoco es la única prueba recaudada contra Uribe.

El uribista Edward Rodríguez, es el representante investigador en el caso contra José Luis Barceló. Foto: Centro Democrático

Pero el exmandatario busca demostrar que Barceló le vulneró varios derechos y pide que lo procesen penalmente por prevaricato por acción, que contempla una pena de hasta 8 años.



(Le puede interesar: El prontuario de Monsalve, el 'expara' que desató proceso contra Uribe)



EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a las dos ampliaciones de denuncia que el exmandatario hizo, mientras estuvo en casa por cárcel, y empieza por calificar como “curioso” que luego de que Barceló cerró la investigación en contra de Iván Cepeda y le compulsó copias a él, el caso quedó en manos del mismo magistrado. Además, llama la atención en la “celeridad histórica” con la que actuó el togado cuando Juan Guillermo Monsalve –testigo clave contra Uribe – dijo que estaba siendo presionado.

“Lo que también realizó Barceló antes de entregar el caso (que constitucionalmente nunca debió tener) fue permitir que ingresaran al expediente múltiples interceptaciones a mi teléfono, pero no porque legalmente se hubiera ordenado mi interceptación, sino porque en otro proceso (adelantado en contra del representante Nilton Córdoba), supuestamente escuchando al representante, me había interceptado por “error””, dice Uribe.



(Sobre el tema: ¿Por qué el magistrado Reyes no le contestó 18 preguntas al uribismo?)



Y agrega que, “según Barceló, no se dieron cuenta sino mucho después”. Pero, “incluso después de que se ordenó la suspensión, se me siguió escuchando”.



(Lea también: Capturan a exasesor de senador por supuestos nexos con el Eln)

Óscar álvarez, analista del CTI, aseguró que advirtió sobre el error de la interceptación a Álvaro Uribe. Foto: Archivo Particular

Uribe asegura que a pesar del error, los audios no se excluyeron y se intentó justificar el yerro señalando que, cuando se le pidió el teléfono a Córdoba él dio su número. “Eso fue desmentido por Córdoba”, dice Uribe.



(En contexto: Archivan caso a Santiago Uribe por financiación de 'paras')



Y tras citar otros episodios (como el supuesto ocultamiento del expediente y la negativa de práctica de pruebas) concluye: “Con esta breve contextualización, demostraré cómo Barceló vulneró de manera consciente y voluntaria varias disposiciones legales, lo que se puede adecuar al delito de prevaricato por acción, con el único propósito de encarcelarme injustamente”.

La defensa

Barceló no se ha pronunciado sobre la citación a versión. Pero cuando se conoció la denuncia, señaló: “La Corte no interviene de manera ilegal; si lo hace, lo hace de manera legal, como lo dice la ley. Ahora se dice que hay una denuncia en contra nuestra; expondremos nuestros argumentos y la Comisión hará la respectiva investigación”.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y ya había dicho: “Se trató de un hallazgo inevitable, se entendía que ese número era el contacto para notificarle a Córdoba sobre los asuntos que cursan en contra de él y por eso se tuvo en cuenta para el monitoreo. Eso no es un error judicial”.

El testimonio del analista del CTI, Óscar Álvarez, será clave, pues, según dijo, advirtió del error oportunamente.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET