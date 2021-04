El otro celular con el cual Cepeda habló con testigo en caso Uribe

Además de fotos de Juan Guillermo Monsalve con botellas de whisky, camisas de marca y aparatos prohibidos en su celda de La Picota, la Fiscalía ha encontrado información nueva en el computador y en las sim card incautadas al llamado testigo estrella del proceso en contra de Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal.



EL TIEMPO estableció que en una de las sim card apareció un número celular desde el que Monsalve se comunicaba con Iván Cepeda. Hasta ahí no hay nada nuevo, pues Cepeda siempre ha admitido que recibió información de Monsalve, quien insiste en que fue presionado para que se retractara de señalamientos contra Uribe, a quien acusa de crear el Bloque Metro de las Auc.



Iván Cepeda (izq.) víctima dentro del proceso y Álvaro Uribe, expresidente de la República. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE - Juan Zarama. EFE

Lo que ha llamado la atención de investigadores del caso es que si bien el senador (víctima dentro del proceso) le admitió a la Corte Suprema sus contactos con Monsalve y hasta suministró el número telefónico desde el que recibió mensajes de WhatsApp, en la sim card aparece otro número ligado al senador.



"¿Recuerda los abonados celulares suyos con el que (sic) se comunicaba con el señor Monsalve?", le preguntó el abogado Víctor Mosquera, entonces apoderado de Álvaro Hernán Prada, también investigado por la Corte como presunto coautor de soborno a testigos y fraude procesal.



"Con toda seguridad puede ser el 310....", respondió Cepeda. Y agregó que aunque no podía decir si el chat con Monsalve estaba en el aparato, se comprometía con la Corte a hacerlo llegar.

El otro celular

En el análisis forense a las sim card y al celular incautado a Monsalve se estableció que se contactaba con el senador a un celular cuya numeración es 30157...



Para los investigadores es obvio que no coincide con el suministrado bajo la gravedad del juramento a la Corte Suprema, que le trasladó el proceso a la Fiscalía luego de que Uribe renunció a su curul en el Senado.

Después de un año, el celular de Juan Guillermo Monsalve fue inspeccionado por expertos forenses. Foto: EL TIEMPO

'No tengo nada qué ocultar'

EL TIEMPO se comunicó con el senador Cepeda quien de entrada aseguró que no tiene nada que ocultar y que los dos teléfonos que aparecen mencionados están ligados a él.



"Eso es claro. Monsalve me enviaba a veces cosas. Las pruebas de las comunicaciones de Carlos López, 'Caliche' me lo envió al celular. Eso no es un secreto (...) Tengo dos celulares. Puede ser que la respuesta en la Corte haya sido 310. Pero en eso no tengo nada que ocultar", explicó.



Y agregó: "Yo tenía dos celulares. Es posible que haya sido en uno o en el otro. No veo ningún misterio. Uno lo utilicé en una etapa y el otro, en otra. Yo he dicho claramente que tuve un accidente (con un teléfono) y tengo cómo demostrar eso. No hubo ninguna intención de ocultamiento".



Y enfatiza en que es claro que la Fiscalía no ha encontrado ningún mensaje o conducta irregular de su parte: "Es más, la evidencia que yo le entregué a la Corte Suprema es del 30157... Cuando a mí me llegó lo de Monsalve yo ya no usaba el 310... En eso no hay ningún interés de ocultamiento".



El senador también recalcó que, desde febrero de 2018, puso a disposición de la Corte Suprema la información contenida en el celular sobre el caso y las explicaciones del accidente que tuvo con el otro aparato.

Aún no se sabe si el fiscal Gabriel Ramón Jaimes va a usar esos datos en la audiencia de solicitud de preclusión a favor de Uribe que se reinicia este viernes 9 de abril.



Sin embargo, es poco probable que Jaimes inicie su argumentación, pues primero se debe definir si aceptan en calidad de víctimas a Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, y al periodista Gonzalo Guillén.

UNIDAD INVESTIGATIVA

