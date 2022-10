Desde que el fiscal Gabriel Jaimes renunció al proceso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe, por presunto fraude procesal y soborno en actuación penal, las riendas de la investigación las asumió Javier Cárdenas, quien se ha dedicado a practicar nuevas pruebas y a ampliar otras.



(Lo invitamos a leer: Atención: ¿Por qué Álvaro Uribe está en diligencia en la Fiscalía?)



Tal como lo reveló EL TIEMPO, el 18 de julio pasado, Uribe estuvo en una diligencia de cerca de 3 horas en el búnker de la Fiscalía, en donde lo interrogó, en calidad de indiciado, el fiscal Durley González, el mismo que le tomó la declaración a Andrés Felipe Arias, revelada por EL TIEMPO. Sin embargo, no se conocía el contenido del interrogatorio al que fue sometido.

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Durley González Useda Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO tuvo acceso al video en el que quedó consignada la diligencia al expresidente, en la que lo asistió su abogado Jaime Granados y en la que se refirió incluso al presidente Gustavo Petro y al señalado testigo estrella de su caso: Juan Guillermo Monsalve.

Además, a las grabaciones que la Corte hizo en su proceso, que insiste en calificar de ilegales.



Antes de contestar los interrogantes del fiscal González y de su equipo, Uribe pidió hacer una anotación: "Yo nunca tuve interés distinto en que se verificar la información que me llegaba. Nunca mi iniciativa fue a buscar testigos. Jamás ha pasado por mi mente sobornarlos. Siempre pedí que todo se mandara a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte verificara, por ser la competente".



(Le puede interesar: Caso Uribe: lo que convictos le dijeron a A. Arias cuando estuvo preso en Miami)



Luego, respondió que, en efecto, conoce al penalista Abelardo De La Espriella, quien le ayuda en algunos procesos. Además, que le pidió averiguar por la información que le dio el exministro Andrés Felipe Arias cuando estaba preso en Estados Unidos, sobre una venganza de la mafia en contra suya y de su hermano (Santiago Uribe) por haber extraditado a varios capos durante su gobierno.



"Le dije, hombre, Aberlado, usted que ejerce el derecho penal, hay esta información. Y él dijo, 'voy a preguntar'. Y a los días me dice que sí. Y luego es que aparece en mi casa el doctor Diego Cadena".



Uribe repitió lo que Arias le reveló y que quedó grabado en el video revelado por este diario: "Lo que me dijo fue, 'pongan atención, porque aquí unos presos que están en este cárcel comentan que lo que hay contra su hermano es un montaje para vengar sus extradiciones. No más. Eso fue lo que le entendí a Andrés Felipe".​

Facebook Twitter Linkedin

El testimonio de Andrés Felipe Arias (der.) se recogió cuatro días antes de la segunda vuelta Presidencial. Foto: EL TIEMPO

Dijo que no conoce al testigo Monsalve

Facebook Twitter Linkedin

Juan Guillermo Monsalve. Foto: Archivo particular

El fiscal también le preguntó al expresidente si conocía al Juan Guillermo Monsalve. Se trata del señalado testigo estrella en su contra que asegura que le ofrecieron dádivas para cambiar el testimonio contra el expresidente, a quien liga con grupos al margen de la ley.



(Sobre el tema: Defensa de Uribe y de testigo Meneses reaccionan a revelación de A. Felipe Arias)



"No lo conozco de manera directa. De manera indirecta, por este proceso. Su padre fue contratista de la hacienda Guacharacas, información que he recibido de mi hermano Santiago. Pudo ser administrador de la hacienda, pero luego de que mi familia salió de allí", dijo Uribe.



Y recalcó: "Practicamente, desde que mataron a mi padre, el 14 de junio de 1983, en la hacienda Guacharacas, yo no volví. Entre el 79 y el 83 fui muy pocas veces y no fui a Guacharacas no intervine si fui. Y desde el 83 para adelante me deshice del todo de la región, me olvidé. No tuve oportunidad de conocer a Monsalve (...) Eso se malvendió, la escritura es del 96".



Dice que no tenía en el radar a Monsalve: "Me entero cuando sale en los medios de comunicación las denuncias que le hizo al senador Cepeda (2011). Supe que estuvo preso, no por paramilitarismo sino por porte ilegal de armas y secuestro y condenado (...) Le preguntaron en algún proceso si me conocía y dijo que me había visto cuando era gobernador, en un acto público".



Guacharacas es clave porque Monsalve asegura que sirvió de zona campamentaria de paramilitares; además, era área de influencia del Bloque Metro de las autodefensas.

'Pregunta sin malicia por Deyanira'

Facebook Twitter Linkedin

La médica Deyanira Gómez fue aceptada como víctima provisional dentor del proceso contra Uribe. Foto: Archivo Particular

Uribe recalcó que nunca ha tenido seguridad privada sino estatal, desde 1988. Por eso negó la afirmación de Monsalve según la cual lo había visto llegar escoltado al corregimiento de San José del Nus por paramilitares.



Según Uribe, jamás pasó por su mente que fueran a buscar a Monsalve. pero insiste en que la señora Vicky Jaramillo le hizo saber que Monsalve estaba arrepentido de lo que dijo de él y su hermano y fue entonces (en 2018) cuando pidió que se verificara esa iformación.



Al expresidente también le preguntaron por Deyanira Gómez, la exesposa de Monsalve.



Uribe dice que preguntó por curiosidad y sin malicia por Deyanira Gómez, porque el abogado Cadena se la mencionó. Y desmintió que él la hubiera hecho sacar de su trabajo de médica o la hubiera amenazado.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe y Gustavo Petro se han reunido ya en dos ocasiones tras el triunfo del nuevo presidente de la República. Foto: Cortesía

La mención a Petro

Creo que el presidente Petro, en la larga polémica conmigo, tuvo que reconocer en el fondo de su ser que soy un hombre honorable (...) Sino, no me hubiera invitado a la conversación que tuvimos". FACEBOOK

TWITTER

Este aparte hizo una mención al presidente de la República, Gustavo Petro, con quien (para el momento del interrogatorio de indiciado) ya se había reunido una vez.



(Le puede interesar: Defensa de Uribe y de testigo Meneses reaccionan a revelación de A. Felipe Arias)



"Una larga vida como la mía de polémicas políticas, a quién he amenazado. A mí me dio mucha tristeza que la Corte no viera mis antecedentes. Alguien que ha estado en la polémica, que nadie que ha discutido conmigo, que han tenido confrontaciones conmigo, pueden decir que han tenido amenazas. Hombre, ni el actual Presidente. Yo creo que el presidente Petro, en esa larga polémica conmigo, tuvo que reconocer en el fondo de su ser que yo soy un hombre honorable, que mi batalla es de frente con argumentos, Sino, no me hubiera invitado a la conversación que acabamos de tener", señaló Uribe.



Por eso, cuestionó que se dijera que estaba amenazando u ordenando señalamientos contra Deyanira Gómez y que ahora ella se constituyó en víctima dentro del proceso. Por el contrario, pidió indagar informes de inteligencia que vinculan a la exesposa de Monsalve con las Farc, en Cundinamarca y en los Llanos.

Distancia con Pardo Hasche

Facebook Twitter Linkedin

Enrique Pardo Hasche. Foto: EL TIEMPO

El fiscal que González también le preguntó a Uribe por el convicto Enrique Pardo Hasche, condenado a 29 años de prisión en 1997 por su participación en el secuestro de Eduardo Puyana Rodríguez, el 8 de abril de 1991.



Pardo Hasche compartió patio con Monsalve y aseguró que este quería retractarse de las declaraciones contra Uribe.



El expresidente aseguró que no lo conoce ni ha sido interlocutor de él. Según dice, aparece en unas grabaciones "donde él (Pardo) se toma unas atribuciones y le dice a este Monsalve que tiene que aliarse con Uribe".



(Lo invitamos a leer: La historia de Luz Fabiola, llamada a imputación por ofender a Francia Márquez)



"Yo nunca le mandé decir nada. No lo conozco (...) Alguna vez me dijo Diego Cadena y eso debe estar en esas grabaciones ilegales, que Pardo Hasche conocía lo que Monsalve decía en la cárcel, que estaba arrepentido, quelloraba, que una cosa y la otra y que Pardo Hasche iba a hablar a los medios", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente también se refirió al "aporte humanitario" que Diego Cadena le hizo a un testigo. Foto: EL TIEMPO

Otros mencionados

Facebook Twitter Linkedin

El abogado Diego Cadena. Foto: César Melgarejo/ CEET

La Fiscalía también interrogó al expresidente sobre el rol de Victoria (Vicky) Eugenia Jaramillo.



Tras manifestar que la aprecia, dijo que ella se le "arrimó un día" y le mandó decir a través de su asistente que tenía informes de la cárcel que el testigo contra su hermano y contra él estaba arrepentido porque había mentido y que quería decir la verdad: "Yo le dije a Diego Cadena que verificara eso".



(Además: La historia del hombre del carro Jaguar de $120 millones que dejó varios heridos)



Trascurrida 1 hora y 45 minutos, Uribe se refirió al pago que Cadena le dio a uno de los testigos, "por razones humanitaria": Carlos Enrique Vélez. Y reiteró que él no sabía y que de haberlo sabido le hubiera dicho que no lo hiciera porque lo iban a interpretar como soborno a testigos.



Cadena está siendo procesado por los mismos hecho que Uribe.

La contratación de Cadena

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Uribe está a la espera del veredicto en su caso. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La Fiscalía le preguntó por la relación de servicios con Cadena, quien fue a varias cárceles a verificar y buscar información dentro del caso Uribe.



"Señor fiscal, hablemos de una contratación informal, verbal y otra formal. Yo tengo que decir la verdad. Él llega a mi casa, me cuenta lo que ya le narré. Yo le hago consultar al fiscal Néstor Humberto, a través de Honorio Enríquez, senador. Me dicen, que el doctor Cadena vaya a hablar con el el fiscal Carlos Iván mejía, del caso de mi hermano. El doctor Cadena acude (...) Yo considero que cuando yo le encomiendo eso, estábamos con una contratación informal", explicó Uribe.



Luego agregó: "Así le pido verificaciones (...) Y solamente más adelante, por sugerencia de él, me habla de un poder en escritura pública que es una muestra de que él no era ningún abogado clandestino (...) Yo lo conozco en febrero de 2017, cuando él llega a mi casa; y la primera autorización es cuando él me dice que fue donde el fiscal Mejía".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



"Yo le dije: Yo lo remunero, doctor Diego. Yo no tengo efectivo en este momento. pero en esas conversaciones surge la idea y le digo que he hablado con mis hijos y mis señora y hay esta urbanización", dijo Uribe cuando s ele preguntó ór los honorarios de Cadena. Y luego señaló que el poder le fue otorgado el 17 de abril de 2018.



Uribe también negó que supiera que estaba siendo interceptado por la Corte Suprema y aseguró que no conocía a los paramilitares y capos que aparecen referidos en el expediente.

La Corte Suprema ya había escuchado a Uribe. Ahora, con el interrogatorio de indiciado, la Fiscalía retomará las audiencias para pedir de nuevo la preclusión del caso.



EL TIEMPO estableció que las audiencias están programadas para el 10, 11, 12, 13 y 14 de octubre; el 21, 22, 23 y 24 de noviembre; y para los primeros días de diciembre.



El veredicto en el caso de Santiago Uribe, por presunta conformación de grupos paramilitares y homicidio, se puede producir en cualquier momento.

UNIDAD INVESTIGATIVA

@UinvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com

Síganos ahora en Facebook