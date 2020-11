Uribe le responde a Cepeda tutela contra él y contra Tomás y Jerónimo

El penalista Jaime Granados acaba de radicar un memorial en el que respondió -en un plazo de 12 horas- la tutela que el senador Iván Cepeda interpuso en contra de Álvaro Uribe Vélez y de sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe.



En la acción, conocida en su integridad por EL TIEMPO, Cepeda alega que padre e hijos le están violando sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra, el buen nombre, el derecho a la intimidad, la presunción de inocencia como garantía integrante del debido proceso constitucional y hasta la imagen.



Tomás y Jerónimo Uribe han hecho comentarios en sus redes sobre Cepeda y el caso en contra de su padre. Foto: Lucía Castellar / Archivo EL TIEMPO

Según Cepeda, el exmandatario ha orquestado una campaña de difamación en su contra, usando medios de comunicación, que incluye a militantes y simpatizantes del Centro Democrático.



Tras hacer referencia a la investigación contra Uribe, por presunto soborno a testigos y fraude procesal, en la que él es víctima, Cepeda hace referencia a otros procesos -como el de pérdida de investidura- que han adelantado en su contra.



(Le puede interesar: El prontuario de Monsalve, el 'expara' que desató proceso contra Uribe) Y asegura que en entrevistas y trinos lo han llamado desde cómplice del secuestro de Uribe (después de que le impusiseron domiciliaria) hasta de comprar testigos en su contra.

Otra vez el Senador de Farc, conocido en los computadores de Raúl Reyes como "Camarada Iván" y en la penitenciaría de la picota como "Don Iván", sale a la defensa de alias "Santrich", narcotraficante de Farc doblemente acusado (indictement) por el distrito Sur de Nueva York. https://t.co/8jDo6vEuoP — Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) November 12, 2020

De hecho, transcribe comentarios de los Uribe en su contra, que EL TIEMPO reproduce única y exclusivamente como contexto obligado del caso.



“El joven senador Cepeda, afín a la Farc"; “Después de que intentaron, compraron testigos, los compró el joven Cepeda, senador de Farc e intentaron comprar otros”;

“Más iluso yo, pensar que iba a proceder con independencia cuando ha sido

compañero laboral de la señora esposa del senador Cepeda, el líder de Farc", dice otro refiriéndose al magistrado César Reyes, a cargo del caso Uribe en la Corte Suprema.



En su tutela, el senador Cepeda anexa varios de esos pantallazos publicados en redes.

Jaime Granados, abogado penalista y apoderado principal del expresidente. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Cero indefensión

El juez del caso le dio un plazo de 12 horas a la defensa de los Uribe para contestar y EL TIEMPO tuvo acceso al documento, que ya reposa en el despacho judicial.



El penalista empieza por solicitar que se declare la improcedencia de la tutela, por no cumplir los requisitos de procedencia establecidos en la jurisprudencia

de la Corte Constitucional respecto de tutelas presentadas contra particulares.



Granados advierte que el exmandatario no presta en este momento un servicio público, ni los hechos, conforme los plantea Cepeda, están relacionados con la afectación de un interés colectivo.



De hecho, recalca que el senador Cepeda no se encuentra en una situación de subordinación o indefensión que le genere, de facto, la “imposibilidad de defender sus derechos” (como lo dice en la tutela), pues solo de esa forma procedería la intervención del juez constitucional.

Esta es una de las fotos que el penalista Granados anexa a la respuesta de tutela. El senador Iván Cepeda (centro) con alias Jesús Santrich e 'Iván Márquez'. Foto: Archivo Particular

Al respecto, Cepeda habla de que los comentarios de los Uribe crean un impacto social, por usar los medios de comunicación. Y, citando jurisprudencia, dice que lo ponen en un estado de indefensión.



Pero Granados asegura que Cepeda omitió que, según esa jurisprudencia, el accionante tiene la carga demostrativa a efectos de acreditar la supuesta indefensión en la que se encuentra respecto a Álvaro Uribe Vélez.

'Uribe no es un medio de comunicación'

"En este caso, es importante destacar, más allá del empleo de medios de

difusión masiva, que el doctor Álvaro Uribe Vélez no ha realizado las

aseveraciones sobre las cuales reclama el accionante, fungiendo como

medio de comunicación o como periodista", señala el penalista Granados.



Y asegura que si bien Cepeda trae a colación un caso, en estas circunstancias "hay una paridad" entre Cepeda y Uribe. Incluso a favor de Cepeda, que sigue siendo senador: "Hoy, Uribe es un ciudadano sin ningún fuero ni investidura".

Esta es otra de las fotos que el penalista Granados anexa a la respuesta de la acción de tutela que interpuso el senador Cepeda. Foto: Archivo Particular

Uso de redes

Para Granados, el simple hecho de que las manifestaciones que reprocha Cepeda se hayan hecho en una entrevista en un medio masivo de comunicación o a través de una red social, como Twitter, no generan per se, una situación de indefensión que imposibilite la defensa de sus derechos.



Y argumenta que el senador Cepeda cuenta con mecanismos que le permitían salvaguardar sus derechos, pues podía solicitar bien fuera la rectificación o la réplica, circunstancias que no acreditó.

Además, dice que Cepeda ha usado otros medios legales antes de la tutela, para amparar sus derechos, supuestamente violados.



Incluso, le recuerda que "hoy en día, plataformas como Twitter pueden retirar tweets, suspender cuentas e incluso cuestionar el contenido de un tweet ante afirmaciones falsas o en disputa, con lo cual es evidente que el accionante no se

encontraba tampoco en un escenario de indefensión que habilite de forma

directa la intervención del Juez de Tutela".



"El propio senador Cepeda señala que, por los referidos hechos, presentó denuncia penal el 31 de agosto de 2020 en contra de mi prohijado, proceso penal, en donde tiene distintos mecanismos de protección que ha podido ejercitar directamente sin que dependa o se encuentre subordinado de la existencia de una fallo condenatorio", señaló Granados en su respuesta exprés.

Cepeda y las Farc

Pero Granados no solo se concentra en ese punto. Además, anexa fotos con las que busca establecer un nexo entre el senador Cepeda y las Farc.



"Las expresiones “afín a la Farc”, “senador de Farc”, “el líder de Farc”, “una expresión de nueva generación de Farc” constituyen una opinión política legítima por parte de mi prohijado, fundada en circunstancias de público conocimiento que le permiten manifestar que el accionado representa a la FUERZA ALTERNATIVA DEL COMÚN, organización derivada de un antiguo grupo subversivo", señala Granados.

Y dice que, en su criterio, hay puntos que perminen señalar dicha afinidad.



Además de coincidencias ideológicas, hablan de que "existen referencias al senador Cepeda dentro de los computadores del abatido jefe de las Farc (alias Raúl Reyes), las cuales si bien, en criterio de la Procuraduría (única autoridad que investigó los hechos), no constituían vínculo entre el grupo armado y el senador Cepeda, sí develaban “similitudes doctrinarias e ideológicas entre este y las Farc", señala la respuesta a la tutela.



En un plazo de 10 días se sabrá si procede o no la acción del senador Cepeda en contra de los Uribe.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET