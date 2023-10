Interceptaciones: Álvaro Uribe denuncia desigualdad de su caso con el de Laura Sarabia

Tal como lo había anticipado EL TIEMPO, el expresidente Álvaro Uribe inicia este jueves 12 de octubre, un recorrido por varias universidades en defensa propia, tras la decisión del Tribunal de Bogotá de confirmar que no hay mérito para que el proceso penal en su contra precluya.



Por unanimidad, tres magistrados de ese alto tribunal manifestaron que la Fiscalía aún no ha investigado de manera suficiente varios de los episodios clave para establecer la inocencia o responsabilidad de las conductas por las que se le investigan: fraude procesal y soborno a testigo.

El abogado Diego Cadena. Foto: César Melgarejo/ CEET

La defensa de Uribe, en cabeza del penalista Jaime Granados, le señaló a EL TIEMPO que si bien respetan la decisión, no la comparten. Y se refirió de manera específica al hecho de que el alto tribunal -limitando a los puntos abordados por la Fiscalía- no hubiera analizado los reproches en torno a las interceptaciones al celular del exmandatario y de su entonces abogado Diego Cadena.



EL TIEMPO estableció en primicia que sobre ese tema en específico versa parte de la defensa de Uribe. Además, que en el documento base de su defensa, el ex presidente compara con nombre propio el tratamiento que se le ha dado a la interceptación de sus comunicaciones, frente a la de otro caso sonado que impacta de manera directa al gobierno Petro.



La referencia es a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del presidente Petro y hoy cabeza del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

'Un mes ilegalmente interceptado'

El 4 de septiembre pasado, el presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social. Foto: Andrea Puentes - Presidencia

Para el ex mandatario es claro que duró un mes siendo ilegalmente escuchado.



Su defensa ha señalado que en la primera etapa del proceso, a cargo de la Corte Suprema de Justicia, se han evidenciado "violaciones a sus garantías procesales, incluida la interceptación de comunicaciones sin una orden judicial adecuada y la violación del secreto profesional entre Uribe y sus abogados".



Entre el 7 de marzo y el 9 de abril de 2018, el teléfono de Uribe Vélez fue interceptado. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en ese momento liderada por José Luis Barceló, adelantó las escuchas en el contexto de un proceso judicial contra el ex congresista Nilton Córdoba Manyoma, en el cual Uribe no estaba siendo investigado.

Audiencia del Tribunal de Bogotá en caso contra Álvaro Uribe, en el que el magistrado Carlos Guzmán leyó la decisión. Foto: Archivo particular

El caso de Laura Sarabia

De nuevo, Uribe insistirá en que hay evidencia de que, a pesar de que se sugirió cancelar la orden de interceptación, Barceló decidió trasladar el informe parcial al proceso contra Uribe, con la intención de utilizar la interceptación ilegal como prueba.



Tras hacer hincapié en la violación de sus derechos, EL TIEMPO estableció que la defensa de Uribe hizo una comparación con el proceso y resultados de la investigación por las interceptaciones ilegales de la exniñera del hijo de Laura Sarabia.

José Luis Barceló, expresidente de la Corte, fue el investigador ponente en el caso de Uribe. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

En criterio de Uribe y de su defensa, comparando los dos casos de interceptaciones ilegales, "es evidente que la justicia ha procedido de manera distinta en cada situación".



En el caso Uribe, argumenta la defensa del exmandatario, a pesar de reconocer que la interceptación fue un error, el entonces magistrado José Luis Barceló (hoy abogado de Arturo Char ante la Corte) decidió utilizar la evidencia en el proceso, violando derechos y garantías procesales.



En el caso de las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, "la justicia actuó con firmeza al dictar medida de aseguramiento intramural contra tres de los cuatro policías involucrados", se agrega en el documento.



De hecho,s e espera que el propio expresidente haga mención de ese parangón judicial en su intervención de esta tarde en la Universidad del Rosario de Bogotá.

Las capturas del caso Sarabia

Laura Sarabia a su llegada a la Fiscalía este 5 de septiembre de 2023 al interrogatorio por el polígrafo a su exniñera, Marelbys Meza (der.). Foto: Sergio Acero Yate.EL TIEMPO-Archivo Particular

De hecho, si lo aborda, como se espera, recalcará que uniformados fueron imputados de delitos como falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.



"Estas diferencias en el proceder de la justicia reflejan una inconsistencia en la aplicación de la ley y en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos", se lee en el documento al que EL TIEMPO tuvo acceso.



Y este remata señalando que mientras que en el caso de Uribe "las evidencias ilegales se intentaron utilizar en su contra, en el caso de Laura Sarabia, se tomó una acción rápida y contundente contra los responsables de las interceptaciones".



Mientras Uribe avanza en su defensa en universidades, la Fiscalía hará público el nombre del fiscal que asumirá el proceso tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.



Será el tercero, después de Gabriel Jaimes y de Jairo Cárdenas) y todo parece indicar que se trata del delegado ante la Corte Julio Ospino.

