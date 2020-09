Defensa de Álvaro Uribe pedirá su libertad de inmediato

En los próximos minutos, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentará una solictud formal a la Fiscalía para que lo libere de manera inmediata, luego de que la Corte Suprema perdió competencia sobre su caso.



Si la solicitud es acogida, Uribe puede quedar libre en las próximas 36 horas.



(Le puede interesar:'Free Uribe': la campaña en EE. UU. que Cepeda rechaza )

Álvaro Uribe completa 29 días en detencion domiciliaria. Foto: Juan Diego Buitrago. Archivo EL TIEMPO

Así se lo confirmó a EL TIEMPO el penalista Jaime Granados, cabeza del equipo de defensa del expresidente.



La tesis jurídica es que si bien el proceso en la Corte Suprema avanzó hasta la imputación y medida de aseguramiento (Ley 600), pasa a la justicia ordinaria en Ley 906.



Bajo esa óptica jurídica, Uribe no ha sido imputado y nadie que no haya sido imputado puede permanecer detenido.



(Lo invitamos a leer: Así fue la reseña a Álvaro Uribe, por el Inpec, en El Ubérrimo )



Aunque la tarde de este martes el caso aún no había llegado materialmente a la Fiscalía, la solictud de Granados puede ser resulta una vez se radique oficialmente en el sistema.



Y le corresponderá tomar la decisión al fiscal que asuma el expediente.Para la defensa de Uribe, no es necesario la revisión del grueso expediente para que se resuelva la petición antes de 36 horas.

Uribe completa 29 días detenido en su finca El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba. Fiscalía definiría su libertad inmedita FACEBOOK

TWITTER

Este es el comunicado de la Corte. Foto: EL TIEMPO

Además, llaman la atención en el hecho de que, al momento del traslado del expediente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no dejó estipulada ninguna anotación o advertencia sobre el tema de la domiciliaria. De hecho, advirtió que le notificaría al Inpec la decisión.



Solo manifestó que las conductas que se investigan no tienen relación con la función de congresista que Uribe ostentaba. Además, que se trata de delitos ordinarios.



El senador Iván Cepeda, víctima dentro del proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal, no se ha pronuciado sobre la solictud de libertad.



Pero ya anunció que recusará al fiscal general, Francisco Barbosa, y a su vicefiscal, para que se nombre un fiscal ad hoc para el caso.



(Además. Cepeda dice que Uribe contrató agencia para desprestigiar a la Corte)



Además, que el presidente Iván Duque no podría conformar la terna para elegir al ad hoc por haber se pronunciado sobre el caso, en favor de Uribe.



En caso de que presente ea recusación, esta no se le atravesaría a la solicitud de Granados.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investgativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET