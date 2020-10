Defensa de Uribe pedirá que EE. UU. cite a Cepeda, a Lara y a Córdoba

Incitación a cometer perjurio. Ese es el delito por el que la defensa del expresidente Álvaro Uribe le pidió a la Fiscalía de Estados Unidos investigar al senador Iván Cepeda Castro.



Según la defensa del expresidente, quieren confirmar versiones según las cuales, en visitas a narcoparamilitares presos en cárceles de ese país –como Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra y Salvatore Mancuso–, Cepeda los habría incitado a rendir declaraciones contra Uribe.



Las visitas fueron entre 2008 y 2009, y Cepeda iba a nombre del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado e ingresó a prisiones con la entonces senadora Piedad Córdoba y con Rodrigo Lara.



Tal como lo reveló EL TIEMPO en 2018, Lara se negó a firmar un resumen de la reunión con Mancuso. Pero nunca ha dicho por qué.

De hecho, en noviembre de 2019, la Corte Suprema ya le había preguntado sobre el tema: “Una vez terminada la reunión con Mancuso (el 22 de mayo de 2009) la senadora Córdoba propuso que transcribiéremos el contenido y radicáramos el documento ante la CIDH (...) no quise firmarlos por desacuerdos míos con el tenor de la transcripción e inexactitudes”.



Mancuso le ofreció a la JEP hablar de la reunión a la que fue su abogado Joaquín Pérez.

“Recuerdo que Piedad llamaba la atención por su forma de vestir y la impresión que me dio era que, si bien ella era la figura, Iván era el cerebro (...). Recuerdo que él fue inicialmente hostil con Mancuso y no le extendió la mano. Periodistas los esperaron afuera de la cárcel y ella le dijo a Iván: ‘¿Qué tengo que decir?’. Después Piedad me pidió ir a su apartamento en Bogotá bajo el argumento de que consideraba clave unir intereses. Era claro que notó que yo tenía influencia con los jefes ‘paras’ y con autoridades en Washington y ella quería entrevistarlos a todos. Pero me dijeron que tenía simpatía con el Gobierno de Venezuela y eso quedó ahí”, asegura Pérez, quien dice que dará detalles en un libro que se alista.



Y la defensa de Uribe pedirá que se escuche a Lara, Córdoba y Cepeda.

“Esa acción tiene fines más políticos puesto que no tiene ningún fundamento jurídico”, le dijo Cepeda a EL TIEMPO.



Y le envió una carta al Fiscal de Estados Unidos señalando que las visitas a Mancuso, el ‘Tuso’ y ‘Don Berna’ fueron por solicitud de ellos y con aprobación de autoridades de Colombia y de Estados Unidos: “Fueron voluntarias y no obedecieron a ninguna clase de ofrecimientos”.



Además, que Uribe tramitó con su abogado Diego Cadena testimonios de narcos presos en ese país y que es investigado por soborno a testigos para engañar a funcionarios judiciales.

