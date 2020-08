Defensa de Uribe niega uso de equipo de Senado para buscar pruebas

En su tercer comunicado, después de que se conociera la medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe, su defensa insiste en que continúan filtraciones descontextualizadas que tergiversan la verdad, por lo que pide a la Corte Suprema hacer públic a la providencia.



El penalista Jaime Granados, líder de la defensa del hoy senador, insiste en que es falso que Uribe usara a su equipo del Congreso para su defensa y aclara otros puntos.

"En otra clara violación a la reserva sumarial, se publicó una noticia con información

parcial, tergiversada e incompleta. La defensa de Álvaro Uribe Vélez, en uso del

derecho a la presunción de inocencia, se permite precisar lo siguiente:



1. Álvaro Uribe no conoce ni conoció al señor Enrique Pardo Hasche, no tuvo

ningún tipo de relación con él, ni tuvo conocimiento real de su intervención

en este caso.



2. La totalidad de las interceptaciones a Álvaro Uribe deben hacerse públicas.

Quedaría en evidencia que Álvaro Uribe nunca fue el determinador de

ninguna acción ilegal y que tampoco conocía los detalles que infieren las

noticias. Por esto insistimos en que debe hacerse público todo el expediente.



3. La UTL al servicio de Álvaro Uribe, no ha cumplido funciones de investigación

penal o “gestión de pruebas”. Fabián Rojas, miembro de la UTL en 2018,

canalizaba la información judicial que se recibía en el congreso con las

oficinas de abogados, entre ellas las del suscrito, que prestan sus servicios

profesionales al Presidente Uribe. Como es absolutamente normal, a través

de él, se remitían los poderes para que los distintos abogados asumieran los

distintos casos.

6. A María Claudia Daza, secretaria de la UTL para ese momento, nunca se le

asignó ninguna tarea de investigación o de “gestión de pruebas”. La propia

Corte investigó unas conversaciones entre la señora Daza y el abogado

Cadena, que ni siquiera son referidas por la Corte en su decisión.



5. La conversación del 12 de abril de 2018 entre María Claudia Daza y Fabián

Rojas ninguna connotación ilegal tiene. Se trata de un diálogo entre dos

compañeros de oficina que, simplemente, confirman que el abogado

Cadena había informado que Monsalve había procedido a decir la verdad.



6. El Espectador descontextualiza por completo el sentido de la conversación

telefónica sostenida el 21 de marzo de 2018, entre el abogado Cadena y

Fabián Rojas. En la misma, contrario a lo que sostiene el medio de

comunicación, no se están refiriendo a la revisión de ningún documento

relacionado con una retractación del testigo Monsalve, sino a un memorial

preparado por la oficina del doctor Jaime Lombana en el marco de un

incidente de desacato que había formulado un tercero dentro del proceso

de tutela 201800031, información que es pública y puede corroborarse.

7. En la declaración rendida ante la Corte por Fabián Rojas no existe ningún

señalamiento ilegal a las conductas de Álvaro Uribe Vélez. Es importante que

se conozca la totalidad de dichas conversaciones y no fragmentos editados.



8. Hernán Cadavid hace parte de la UTL de Álvaro Uribe Vélez desde el mes

de marzo de 2019. No ha desplegado ninguna actividad investigativa o de

gestión de pruebas. En agosto de 2018, en su condición de militante del

Centro Democrático, le entregaron una carta suscrita por GABRIEL MUÑOZ

CASTAÑEDA, que como todos los documentos recibidos y puestos en

conocimiento del Presidente Uribe, fue remitida a la Corte.



9. Hoy, 8 de agosto de 2020 ya circulan apartes del fallo de la Corte por redes

sociales y está en manos de varios medios. La publicación a cuentagotas,

orientada malévolamente por quién sea que lo esté haciendo, sólo

pretende perjudicar a Álvaro Uribe, su presunción de inocencia y su derecho

al debido proceso.



10. Por lo anterior, respetuosamente le solicitamos a la Sala de Instrucción de la

Corte Suprema de Justicia, tome cuanto antes la decisión de levantar la

reserva y hacer público este expediente. Es un caso de interés nacional en

el que los investigados renunciaron explícitamente al derecho de la reserva,

como un acto de transparencia frente al país.



