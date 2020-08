'Uribe no autorizó pagos a testigos', dice defensa en nuevo comunicado

El penalista Jaime Granados, abogado del expresiente Álvaro Uribe Vélez, acaba de emitir un nuevo comunicado en el que advierte que su cliente nunca le autorizó al abogado Diego Cadena hacerle pagos de ningún tipo a testigos.



Además, desmiente que Fabian Rojas, exasesor del expresidente, haya hecho acusaciones en su contra.



La nueva declaración del penalista, que califica como absolutamente inocente a Uribe, se produce horas antes de que un juez de garantías resuelva si envía a prisión domiciliaria a Cadena, quien insiste en que se trató de ayudas humanitarias y en que el testigo terminó extorsionándolo.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué va a pasar con la curul de Uribe en el Senado?)

Los abogados Jaime Granados y Víctor Mosquera (centro) asistieron ayer a la Corte para notificarse de la decisión. Foto: Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Granados tambien se refiere al rol que cumplió el respresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, a quien la corte le imputó el delito de cómplice del soborno en actuación penal en donde Uribe aparece como presunto determinador.



(Le puede interesar: Prada, el supuesto cómplice de soborno del caso Uribe, según la Corte)



Este es el comunicado:



"En mi condición de Defensor Principal del Presidente Álvaro Uribe Vélez, recibo con

profunda decepción la injusta determinación adoptada por la Sala Especial de

Instrucción, la cual nos fuera informada por conducto de un comunicado prensa,

frente al cual debo señalar:



1. El país debe saber que el Presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara

a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos,

limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la

información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que ésta se

trasladara siempre a la Corte.



2. Juan Guillermo Monsalve fue visitado por el abogado Diego Cadena

porque, a través de terceros, venía manifestando su intención de

retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado.

Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena quién así se lo

transmitió al Presidente Uribe. La única petición de mi cliente, como se

puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el

testigo dijera libremente la verdad.

El penalista Diego Cadena asegura que ha actuado apegado a la ley. El 6 de agosto un juez de garantías definirá si lo envia a prisión domiciliaria. Foto: Archivo Particular

Ya en el mes de abril de 2018, el abogado Cadena le informa al Presidente

Uribe que el testigo Monsalve ha hecho una carta en donde narra la verdad

de los hechos, planteándole que éste había manifestado preocupación por

su situación de seguridad. El Presidente, como corresponde, indicó que el

testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad,

comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte. Ello, no

constituye soborno alguno.



El abogado Cadena ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría

jurídica a Monsalve, a efectos de una posible acción de revisión, mucho

tiempo antes de haber informado tal situación al Presidente Uribe, quién

entendió que ello ninguna acción ilícita conllevaba porque no sólo su

abogado le indicó que jurídicamente estaba facultado para ello sino

porque, además, tal circunstancia no era una contraprestación, pues la

supuesta carta, según le informó Cadena, ya existía. Adicionalmente, esto

en ningún contexto, puede entenderse como un soborno, pues nunca se le

pidió, por parte del Presidente Uribe, al testigo que faltara a la verdad.

(Lo invitamos a leer: La respuesta de la defensa de Uribe a columna de Coronell)

La carta adicionalmente nunca llegó a manos del abogado Cadena, ni del

Presidente Uribe ni fue presentada ante la Corte, ninguna inducción en error

hubo.



3. El Presidente Uribe tampoco buscó ni instrumentalizó al Representante

Álvaro Hernán Prada para que buscara sobornar a Monsalve. Ante una

llamada del Representante Prada, con ocasión de información suministrada

por terceros sobre la voluntad de Monsalve de retractarse, el Presidente

Uribe se limitó a confirmar que Monsalve era un testigo en su contra y que si

esa era su voluntad ojalá dijera la verdad. Nada más, ni ofrecimiento, ni

soborno hubo.



4. En el caso de Carlos Enrique Vélez debe precisarse que la visita que el

abogado Cadena le realizó en julio de 2017 no obedeció a ninguna

instrucción por parte del Presidente Uribe, se trató de una verificación

autónoma que el abogado Cadena realizó tras conocer, por su cuenta,

una información en la Cárcel la Picota.



5. El Presidente Uribe se enteró de la existencia del testigo cuando ya la carta

había sido elaborada. Adicionalmente, en ningún momento autorizó o dio

instrucción alguna para que al testigo se le hiciera cualquier tipo de

ofrecimiento, lo cual por demás no concuerda con la realidad si se tiene en

cuenta que el contenido de la carta firmada por Vélez era exactamente la

misma a la versión que éste había dado 7 meses antes, ante la propia Corte

Suprema de Justicia, cuando no conocía a Cadena.

(Le puede interesar: Las evidencias en juego que definirán casos de Álvaro Uribe y Cadena)

El Presidente Uribe no autorizó que al señor Carlos Enrique Vélez ni a personas de su entorno ni a ningún otro testigo se le hicieran giros por concepto de viáticos o ayudas humanitarias. Esta situación que, en nuestro criterio no constituye soborno, sólo fue informada por el abogado Cadena al Presidente Uribe a mediados del año 2019, momento en el cual el doctor Uribe manifestó que de haber sido enterado no hubiera autorizado dicho proceder.



No es cierto, como se está tratando de insinuar, en otra filtración que atropella el debido proceso, que el doctor Fabián Rojas haya hecho sindicación alguna en contra del Presidente Uribe. Si el país conoce de forma íntegra el contenido de esa declaración podrá apreciar que nada de lo dicho por el doctor Rojas implica una actuación indebida del Presidente Uribe.

. Estamos absolutamente convencidos de la absoluta inocencia del Presidente Álvaro Uribe Vélez, seguiremos trabajando para que el país conozca cuanto antes toda la verdad y cese esta terrible injusticia", dice Granados.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET