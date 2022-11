La Corte Suprema de Justicia acaba de notificar que se abstiene de investigar al expresidente Álvaro Uribe por la llamada 'Ñeñepolítica'. El magistrado Misael Rodríguez conceptuó que no había elementos para adelantar dicho proceso.



"Quedó demostrado por la práctica probatoria que Álvaro Uribe no tuvo contacto con el señor Hernández; y que Hernández no financió la campaña Duque Presidente", le dijo a EL TIEMPO el penalista Jaime Lombana, apoderado del expresidente en este caso.

Jaime Lombana, apoderado de Uribe. Foto: Fernando Ariza

EL TIEMPO conoció el oficio de la Corte en el que se notifica el archivo del caso y en este se señala: "Me permito notificarle providencia proferida el 3 de noviembre de 2022, por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ponencia del honorable magistrado Misael Rodríguez, mediante la cual se dispuso "inhibirse de abrir investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez, por las razones expuestas en esta decisión".



Contra la decisión procede recurso de reposición.

Las evidencias

EL TIEMPO estableció que la corte acogió todos los argumentos de la defensa que argumentó que Claudia 'Caya' Daza, asesora de Uribe y quien hablaba con el 'Ñeñe', fue ligera en sus afirmaciones. ​