Corte acaba de notificar a defensa de Uribe paso de proceso a Fiscalía

La Corte Suprema de Justicia le acaba de notificar a la defensa del expresidente Álvaro Urbe la decisión (por unanimidad) del paso del proceso por soborno a testigo y fradude procesal a la Fiscalía.



Fuentes del alto tribunal le confirmaron a EL TIEMPO en primicia la notificación, que la tarde de este martes se hará oficial y presencial.



"Como quiera que Álvaro Uribe se encuentra cobijado con la medida de aseguramiento de detención preventiva, sustituida por la de domiciliaria, de conformidad con el Córdigo de Procedimiento Penal, aplicable para estos caso (Ley 600 de 2000) quedará a disposición del Fiscal General", dice un comunicado revelado tras la noticia de EL TIEMPO.

Este es el comunicado de la Corte. Foto: EL TIEMPO

También dijeron que, en ponencia del magistrado César Reyes, se argumentó que, tras su renuncia al Senado, "no se mantiene la competencia dentro del proceso".



Además, que se trata de delitos comunes: "Por tratarse de delitos comunes y además por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador o que fueran su necesaria consecuencia o el medio y oportunidad propicia para su ejecición o un deviado o abisivo ejercicio de funciones, se resolvió remitir el proceso a la Fiscalía General".



La Corte deja claro que las conductas que se indagan no tienen nada que ver con su actividad congresual, como lo alegó la defensa del expresidente, en cabeza de Jaime Granados.



Además, hubo una ruptura procesal, pues el caso del congresista Álvaro Hernán Prada, continúa bajo la órbita del alto tribunal.



La decisión de trasladar el caso, por el que Uribe tiene medida de aseguramiento con detención domiciliaria.

Los argumentos

Aunque el texto de la decisión contenido en cerca de 60 folios, aún no se conocen, funtes del alto tribunal le dijeron a este diario que, tras tres sesiones en donde se discutió el caso, los magistrados de la Sala Penal se incliaron a aceptar los argumentos dela defensa.



"Apartir de hoy se da inicio al procedimiento de entrega del expediente, compuestom por numerosos cuadernos, así como al copiado de múltiples medis magnéticos, contenidos en el mismo", dice el comunicado.



La Fiscalíay el Inpec también están siendo notificados en este momento de la decisión para que tomen las medidas dentro de su ámbito, explicaron sin dar mayores detalles de la decisión inmediata sobre la detención domiciliaaria que, en todo caso, su defensa puede pedir que sea sustituida.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET