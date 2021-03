'A Óscar Iván le ganaron con mentiras del hacker y plata de Odebrecht'

A pocas horas de que la Fiscalía defina si presenta escrito de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe o cita a audiencia para pedir su preclusión, el exmandatario accedió a darle una entrevista en exclusiva a EL TIEMPO en Vivo.



Uribe insistió en que si bien nunca autorizó pagos a testigos y se enteró meses después de que el abogado Diego Cadena le había hecho 'giros humanitarios' a uno de ellos, no se arrepiente de haberlo contratado. Además, dijo que teme por la suerte del congresista Álvaro Hernán Prada, procesado por la Corte como presunto cómplice de soborno a testigos y fraude procesal.



(Lo invitamos a leer: Exfiscal Montealegre denunciará a hacker por declaración en caso Uribe)

El 5 de mayo de 2014 el 'hacker' Andrés Fernando Sepúlveda Ardila fue capturado al ser señalado de liderar una oficina de interceptaciones ilegales. Foto: Cartos Ortega/ELTIEMPO

'Pido protección para el hacker'

También se refirió a la declaración del señalado Hacker Andrés Sepúlveda, en la que asegura que lo señaló a él como el receptor de las chuzadas al proceso de paz en La Habana, por presiones de la Fiscalía de Eduardo Montealegre.



"Cuando yo, en la campaña 2014, denuncié lo que había sacado el periódico El Espectador de pagos que años antes le habrían hecho a asesores políticos de Santos el narcotráfico por un trámites ante el Gobierno, y que parte de ese dinero habría ido a la campaña de Santos con retroactividad para pagar saldos que esa campaña debía del 2010, inmediatamente apareció el hacker para afectar, para derrotar al doctor Óscar Iván Zuluaga y afectar mi reputación", señaló Uribe.



(Le puede interesar: Hacker Sepúlveda aparece en recta final del caso contra Uribe)



Y agregó: "A Óscar Iván lo derrotaron con la mentira del hacker, que fue para tapar malos manejos de Santos y lo derrotaron con la plata de Odebrecht, con la plata Odebrecht".



Y puntualizó: 'Pido que le den toda la protección al hacker'.

Diego Cadena, ex apoderado de Uribe, procesado por presunto soborno a testigos y fraude procesal. Foto: Archivo Particular

Cadena y Prada

En otro de los apartes de la entrevista reiteró que en la Corte Suprema le violaron varias garantías procesales: "A mi, me interceptaron el teléfono ilegalmente en 22000 ocasiones, primero dijeron que por error y cuando las persona que me estaba oyendo les dijo este no es el señor que pidieron que interceptar, le dijeron siga (...) Me violaron las conversaciones no con uno, con dos abogados".



(En contexto: La guerra detrás de la decisión que se alista en caso contra Uribe)



Y cuando se le pregutó por los pagos comprobados que su apoderado Diego Cadena le hizo a un testigo, aseguró que la defensa de este ha allegado nuevas pruebas. Y aunque dijo que no se arrepentía de haber acudido a Cadena, fue enfático en que nunca autorizó los pagos que este hizo. Además, que tiene testigos de que le hizo duros reclamos al respecto.

Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara del Centro Democrático. Foto: Cámara de Representantes

Además, aseguró que tiene información de que la Corte Suprema se apresta a tomar una decisión de fondo en torno al reepresentante Álvaro Hernán Prada, a quien señalaron como coautor de los delitos mismos delitos por los que a él se le procesa: soborno a testigos y fraude procesal.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET