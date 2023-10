El audio y la evidencia que pondrían a tambalear a embajador de Colombia en México

Si la agenda se cumple como está prevista, el domingo 22 de octubre el presidente Gustavo Petro llegará a México a una visita oficial para abordar la crisis migratoria que afecta a varios países y que tiene como principal epicentro el llamado Tapón del Darién.



Para este sábado está prevista la llegada de las delegaciones de los diferentes países a Palenque, en el estado de Chiapas, y una cena con los mandatarios y representantes de al menos 12 países de centro y Suramérica. Y, tras una visita a la zona arqueológica, el domingo se iniciará la plenaria entre jefes de Estado a las 10 de la mañana.

Moisés Ninco y el presidente López Obrador Foto: Twitter Moisés Ninco

La agenda del presidente Petro la ha estado coordinando Álvaro Moisés Ninco Daza, el embajador de Colombia en ese país, quien desde su nombramiento, en enero pasado, ha estado bajo los reflectores de las autoridades.



Ninco Daza es una ficha cercana a varios miembros del Pacto Histórico que pasó por la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces senador y hoy candidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar.

Inspección a Cancillería



Cancillería Foto: Cancillería

Guillermo Jaramillo certificó que Ninco se desempeñó como enlace de la Colombia Humana Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

También trabajó con el gerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, hoy cabeza de Ecopetrol. Además, fue asesor de la Unión Patriótica por unos meses; y el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, certificó que se desempeñó como enlace de la Colombia Humana con los partidos por un año.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que su permanencia en el servicio diplomático puede estar en riesgo por una investigación disciplinaria de la Procuraduría.

​

De hecho, esta acaba de formular pliego de cargos contra el exministro de Ciencia y Tecnología Arturo Luis Luna y contra César Manrique Soacha, cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública.



La investigación, que también pide verificar información entregada en la hoja de vida del hoy diplomático, se inició en febrero pasado con una inspección a la Cancillería. Además, se recogió una declaración clave de la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya.

Cesar Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Foto: Archivo particular

La reconocida académica, junto al entonces ministro Luna y a Manrique Soacha, integró la Comisión Evaluadora de Mérito en la que el Gobierno se basó para el nombramiento, a través de la figura de ‘compensación de requisitos’.



EL TIEMPO estableció que para la Procuraduría dos de los miembros de ese Comité incurrieron en una falta disciplinaria calificada de grave dentro del trámite que le permitió a Ninco Daza ser embajador.

El audio de la rectora



Dolly Montoya rectora de la U. Nacional. Foto: Abel Cárdenas / Archivo EL TIEMPO

Este diario conoció en primicia una decisión en la que la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría les formula pliego de cargos a los dos miembros de la Comisión Evaluadora, recogiendo buena parte del testimonio de la rectora.



En efecto, a principios de mayo, Dolly Montoya rindió declaración y dejó en claro que no hubo acuerdo entre los miembros y que ella exigió que cada uno sustentara por escrito los argumentos y verificaciones independientes que se realizaron, como lo indica la ley.



Sin embargo, en la presentación del palmarés del hoy embajador, que hizo la Función Pública, se obviaron los argumentos de la rectora Montoya y uno de sus miembros (Manrique Soacha) ni siquiera sustentó su postura.

Audio caso Álvaro Ninco Daza Este es el audio en el que la rectora de la U. Nacional dejó en claro que no hubo acuerdo entre los miembros y que exigió que cada uno sustentara por escrito los argumentos de la convalidación de Ninco Daza. El audio embebido no es soportado

No le vemos el liderazgo por ninguna parte; más, considerando que México es el país con el que más hacemos convenios académicos.

Ninco Daza fue presentado como destacado ‘líder juvenil en redes sociales’, a pesar de que para la rectora Montoya no cumple los requisitos para el cargo.



“Él es una persona de 28 años que hizo algunos semestres de Ciencia Política en la Sergio Arboleda (...) Lo que quedó en el acta es que tuvo un premio de Naciones Unidas, pero todo el mundo sabe que en los colegios y en las universidades hacen ese trabajo para vender la unidad mundial y el papel de la ONU, y cada día gana un líder. Él es un líder por un día (...) Mirando su hoja de vida, él ni siquiera es un líder estudiantil”, declaró la rectora.

Rangos bajos

Moisés Ninco Daza, embajador designado de Colombia en México. Foto: Redes sociales

Y agregó que verificada su experiencia en la firma EFI SAS, por dos años, se corroboró que se trata de una compañía “que no tiene movimiento”.



Montoya también llamó la atención en que el embajador fue asesor de Presidencia por 6 meses en un rango muy bajo: “Sumado todo da 2 años y medio (...) y estuvo en la UTL del senador (Gustavo Bolívar), pero no en un cargo directivo (...) Entonces nosotros no le vemos el liderazgo por ninguna parte; más, considerando que México es el país con el que más hacemos convenios académicos, la recepción de capitales colombianos está en segundo lugar en México”.



Y remató señalando que si bien Ninco Daza estudió algunos semestres de Ciencia Política, dicha situación no es suficiente para acreditar el requisito de experiencia sobresaliente.

¿Falta grave?



En el 2015, la Procuraduría recibió 107.979 quejas, tramitó 89.861 de ellas y sancionó a 1.171 funcionarios. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO estableció que la apertura de pliego de cargos al exministro y a la actual cabeza de la Función Pública se debe a que, en criterio de la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría, “los investigados no señalaron argumentos que sustentaran su sentido de voto y tan solo se limitaron a verbalizar que era posible inferir que el evaluado contaba con cualidades para ejercer el cargo”.



Al respecto, en el pliego de cargos se señala que la ley exige argumentar la compensación excepcional de requerimientos, la cual debe estar debidamente motivada. Además, se señala que la certificación laboral del Senado no cumplía las características al no señalar ni siquiera las funciones desempeñadas por Ninco Daza.



Sin embargo, el entonces ministro Luna calificó la experiencia de sobresaliente. Y Manrique Soacha ni siquiera sustentó su calificación sobresaliente.

Moisés Ninco y Álvaro Leyva Foto: @MoisesAlvaro_

EL TIEMPO buscó en Ciudad de México al embajador Ninco Daza para conocer su postura sobre el caso, pero este aseguró que no ha sido notificado de ninguna decisión y que necesita autorización del canciller Álvaro Leyva para hablar del tema.



Por su parte, César Manrique, de la Función Pública, dijo que el caso es una persecución política y que ya nombró abogada para defenderse.

Hablan Ninco y Manrique

EL TIEMPO contactó a Álvaro Ninco, embajador de Colombia en México, quien aseguró que no ha sido notificado del pliego de cargos en contra del exministro de Ciencias, Arturo Luna, y del director de Función Pública, César Manrique, por la homologación que le hicieron para llegar a ese cargo.



Y si bien pidió que se le enviaran las preguntas sobre el caso, dijo que debía pedir permiso del canciller Álvaro Leyva para referirse al tema.



Por su parte, Manrique manifestó que la investigación no tiene sentido y que es un caso de persecución contra el gobierno de Gustavo Petro.

Ministro Arturo Luna. Foto: Minciencias

“No tiene ningún sentido jurídico ni disciplinario. Existe un decreto, la Comisión del Mérito, que es para convalidar requisitos a un ciudadano que no cumple parámetros establecidos en la carrera diplomática o en otro sector. Todos los Gobiernos han hecho uso de ese decreto. Es una persecución política de la señora procuradora”.



Y agregó: “La procuradora se ensaña con nosotros para hacer shows mediáticos y destituirnos o sancionarnos. Yo no nombré a nadie, yo di un concepto y dije que él cumplía y ha venido cumpliendo sus funciones”.



EL TIEMPO buscó al exministro Arturo Luna, quien preguntó cuál era el tema a tratar y no volvió a responder.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook