Atención: primeras demandas contra decisiones de Leyva tras suspensión de Procuraduría

La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General programó el inicio del juicio verbal contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, para el próximo 15 de febrero de 2024.



Desde el 24 de enero le notificó a su defensa que el alto funcionario del gobierno Petro quedaba inmediatamente suspendido, por correrse el riesgo de que repitiera el patrón de conducta que lo habría llevado a infringir la ley de contratación en la fallida primera licitación de pasaportes.

A pesar de la decisión del máximo ente de control, Leyva ha seguido ejerciendo funciones que ahora podrían quedar sin efecto si prosperan algunas demandas que se cocinan en su contra.



La primera de estas acaba de ser radicada por el representante a la Cámara Carlos Edward Osorio (Centro Democrático) ante el Consejo de Estado.



En esta, el congresista del Tolima pide que se declare nulo el decreto No 0061, del 30 de enero de 2024, suscrito por Gustavo Petro Urrego en su calidad de presidente de la República de Colombia, y por Álvaro Leyva Durán, en calidad de Ministro de Relaciones Exteriores.



A través de ese decreto se asignan funciones Consulares en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Singapur. Se decidió que Mónica Isaza Bordamalo ocuparía el cargo de primera secretaria de Relaciones Exteriores en la embajada en Singapur.

Los argumentos

Según la demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo, se invocan como causales de nulidad la falta de competencia de Álvaro Leyva Durán para suscribir el decreto acusado; la expedición del decreto con infracción de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia; y la expedición irregular del acto demandado.



"Habiendo sido ordenada y comunicada la suspensión provisional de Álvaro Leyva

Durán, como Ministro de Relaciones Exteriores, no corresponde nada distinto al Canciller que separarse del cargo, y dejar de cumplir las atribuciones que han sido objeto de suspensión; y al Presidente de la República proceder a resolver la contingencia que se genera como producto de la vacancia temporal, sin que su omisión habilite a Leyva Durán para seguir ejerciendo el cargo", señala la demanda.

Vienen más

EL TIEMPO estableció que otros congresistas (de otras corrientes) preparan demandas similares que cubren otras decisiones tomadas por Leyva el pasado 30 de enero, 6 días después de su suspensión.



De hecho, Osorio anuncia en su escrito que elevará demandas individiales sobre otros decretos firmados por Leyva-



-Decreto 0074 del 30 de enero de 2024: Por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de Carrera Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, a Alfredo Molano Jimeno, designado como consejero de Relaciones Exteriores adscrito a la embajada en México.



-Decreto 0073 del 30 de enero de 2024: Por el cual se hace una reubicación en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, a Sandra Lorena Arboleda Zarate, consejera adscrita al consulado General de Colombia en Caracas (Venezuela), que pasará al consulado en San Francisco (Estados Unidos) para ejercer como cónsul.

-Decreto 0072 del 30 de enero de 2024: Por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, a José Daniel de Jong, tercer secretario de Relaciones Exteriores adscrito al consulado General de Colombia en Lima (Perú), que pasará ejercer funciones de vicecónsul en Lima.



-Decreto 0071 del 30 de enero de 2024: Por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, a Daniel Jacobo Varela León, tercer secretario de Relaciones Exteriores adscrito a la embajada en Marruecos, que pasará a ejercer funciones de “encargado de funciones consulares en la embajada” en Marruecos.

Decreto 0070 del 30 de enero de 2024: Por el cual se hace una reubicación en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, a Juan José Quintana Aranguren, que se desempeñaba como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Gobierno de Paraguay, ahora será embajador alterno ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.



-Decreto 0069 del 30 de enero de 2024: Por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, a Claudia Katherine Ortiz Vaca, que se comisionó como tercera secretaria de Relaciones Exteriores en el consulado General de Colombia en Sao Paulo (Brasil) y que también ejercerá funciones de vicecónsul en Sao Paulo.

Decreto 0068 del 30 de enero de 2024: Por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, a David Eduardo Montoya, que fue designado como tercer secretario de Relaciones Exteriores en la embajada en Honduras y que ejercerá como “encargado de funciones consulares” en la misma embajada.

-Decreto 0067 del 30 de enero de 2024: Por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En particular, a David Julián Jara Moreno, comisionado como primer secretario de Relaciones Exteriores en la Misión Permanente ante la ONU, en Ginebra (Suiza).



-Decreto 0063 del 30 de enero de 2024: Por el cual se hace un nombramiento en el Servicio Exterior. En particular, a Óscar Ricardo Aristizabal Ferreira como cónsul honorario en la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, en Brasil. Cargo que ocupará por cuatro años.



-Decreto 0062 del 30 de enero de 2024: Por el cual se asignan unas Funciones Consulares en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Kenia. En particular, a Angélica Alexandra Gutiérrez Galvis, que es, desde el 30 de enero, “encargada de funciones consulares” en la embajada en Kenia, como primera secretaria de Relaciones Exteriores.



-Decreto 0060 del 30 de enero de 2024: Por el cual se declara una cesación de funciones de un Cónsul Honorario. En particular, a Tatyana Gennedievna Nikiforova, actualmente Tatyana Kobzeva, que ocupaba este cargo en la ciudad de Astaná, en Kazajistán.

