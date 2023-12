La alerta del senador Motoa por norma que promueve canciller Álvaro Leyva

La saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, denunció que el canciller Álvaro Leyva, está impulsando un proyecto de ley con el que buscaría beneficiar al abogado Álex Vernot, cercano a los Leyva.



En diálogo con EL TIEMPO, Zamora explicó que se busca hacer obligatorio para Colombia el acatamiento retroactivo de las recomendaciones que hagan organismos internacionales de derechos humanos.

La controversia

Alex Vernot, abogado de Carlos Mattos, fue capturado por presuntas irregularidades relacionadas con el caso Hyundai Foto: César Melgarejo

Según la exalta funcionaria, el único caso retroactivo que hay sobre el tema data de 2019, cuando el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas cuestionó la captura del empresario colombo-francés Alexandre Vernot dentro del escándalo de la Hyundai, por lo que según Zamora, la norma lo beneficiaría

directamente.



Vernot le dijo a EL TIEMPO que el proyecto de ley que supuestamente lo favorecería era para que las decisiones tomadas por instancias internacionales en materia de Derechos Humanos fueran obligatorias para el país: "Eso ya existe porque el tema de Derechos Humanos y de derechos de los trabajadores hacen parte del Bloque de Constitucionalidad y no requieren ley en ese sentido; son de obligatorio cumplimiento".​

'Convierte la normatividad colombiana en una torre de babel'

Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Foto: Prensa Carlos Fernando Motoa

Sin embargo, tras declaraciones de Zamora, el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, lanzó una alerta sobre el proyecto de ley.



En diálogo con EL TIEMPO, Motoa aseguró que tiene serios reparos en contra de esa iniciativa: "Ese tipo de reformas legales convierten en una real torre de babel a la normatividad colombiana. Somos ocho ponentes, el presidente de la comisión incluyó cada integrante de partidos políticos que tenga asiento en la comisión primera. A mí me corresponde estar por Cambio Radical. Yo tengo reparo en esta iniciativa porque hay una discusión que está de moda, que es lo que es la convencionalidad versus el derecho interno, convencionalidades de lo que se suscribe en un Estado como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana que tiene vigencia y tiene jurisdicción en Colombia y listo".

Y agrega: "Si acá los derechos se vulneran, pues me puedo ir a la Corte Interamericana, activo ese proceso judicial y eso aparte del bloqueo constitucional es lo que acepta el Estado colombiano y lo que nos parece el deber ser, pero ya abrir el boquete para meter una cantidad de resoluciones que ni siquiera son sentencia, entonces yo como ponente yo trato de hacer un trabajo en el Congreso riguroso entonces solicité a diferentes entidades se pronunciaran y dentro de esas entidades se pronunció la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que va en la misma línea de lo que yo más o menos pensaba".



Motoa finalizó diciendo: "Estoy muy convencido del archivo del proyecto, pero te digo, somos 8, el proyecto no se ha retirado, yo quería retirar, sigue en la agenda y está anunciado. No hay ponencia eso, sí, pero mi posición en sí es ya invitar a todos los senadores a que archiven esa iniciativa".

UNIDAD INVESTIGATIVA

​u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

