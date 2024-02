Exclusivo: esta es la dura respuesta de Álvaro Leyva a suspensión de la Procuraduría

La defensa del canciller Álvaro Leyva acaba de radicar ante el despacho de la procuradora Margarita Cabello un documento de 22 páginas en las que advierte que la decisión de formularle pliego de cargos y de suspenderlo por 3 meses debe ser revocada de inmediato.



(Lo invitamos a leer: El pasado y el préstamo a campaña Petro de 2018 del polémico jefe de la UNGRD)



La defensa de Leyva, que no descarta interponer una acción de tutela por las medidas en su contra, asegura en sus alegatos que la decisión en contra del Canciller está llena de "afirmaciones genéricas e inconexas, con las que se busca justificar la suspensión del alto funcionario. También habla de falta de objetividad e imparcialidad y de riesgo a la seguridad del Estado.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Leyva ya radicó la respuesta a la Procuraduría. Foto: EL TIEMPO / Archivo Particular

Incluso, le pide a la procuradora Margarita Cabello que evalúe si se debe declarar impedida para pronunciarse, por la declaraciones que ha dado al respecto.



EL TIEMPO conoció en primicia el documento enviado a la procuradora Margarita Cabello y firmado por el abogado Yefferson Dueñas.



En este también se señala que el “patrón de comportamiento” invocado por la Sala de Instrucción para sacar del cargo a Leyva es inexistente.



(Puede ser de su interés: El historial del avión que usó la campaña Petro que chequean el CNE y la Corte Suprema)



"El disciplinado solo ha declarado desierta una única licitación de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello obedeció a la necesidad de hacer prevalecer la legalidad y evitar la adjudicación en un proceso estructurado con un pliego de condiciones que comprometía en forma grave principios de la contratación estatal", señala su abogado Yefferson Dueñas.

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Leyva declaró desierta la licitación de pasaportes por 599 mil millones de pesos. Foto: Archivo particular

'No acreditaron causales'

Facebook Twitter Linkedin

Yefferson Mauricio Dueñas, abogado del canciller Leyva. Foto: CCB

Según el apoderado de Leyva, la Sala de Instrucción no acreditó la necesidad de adoptar la medida de suspensión provisional; "simplemente señaló que se hacía para evitar que se pudieran reiterar comportamientos que afectaran los fines de la contratación estatal, cuando lo cierto es que existen otros medios para hacer seguimiento e incluso intervenir en procesos contractuales".



(Puede ser de su interés: Exclusivo: campaña Petro: habla dueño de firma que manejó polémica donación de Fecode)



Y agrega: "La Sala Disciplinaria tampoco justificó la proporcionalidad de la medida, que en este caso particular implica una severa restricción a los derechos fundamentales de una persona y perturba de manera sensible el normal desarrollo de las relaciones internacionales de Colombia, comprometiendo incluso la seguridad del Estado, sin que, de otro lado, se obtenga un beneficio concreto, especialmente cuando la prestación del servicio de expedición de pasaportes nunca se ha visto comprometida".

¿Cabello está impedida?

Facebook Twitter Linkedin

Margarita Cabello, procuradora general. Foto: Procuraduría

Y finaliza diciendo que la Sala Disciplinaria "no obedece a la dinámica esperada de una actuación administrativa objetiva e imparcial, garantías esenciales del debido proceso. Por ejemplo, el anuncio del pliego de cargos desde antes de que esta Defensa presentara sus alegatos demuestra que las decisiones ya estaban tomadas y que el trámite procesal fue una mera ritualidad para protocolizar sanciones que ya habían sido anticipadas".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por eso, pide que Cabello evalúe si debe declararse impedida para pronunciarse en el grado de consulta: "Lo anterior, debido a las manifestaciones realizadas públicamente sobre la decisión proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción, en

la que se ordenó suspender al Ministro de Relaciones Exteriores por un término de

tres (3) meses".



La procuradora Cabello, por ley, tiene 10 días para evaluar las respuestas y confirmas, revocar o modificar la decisión en contra de Leyva, dentro del llamado trámite de consulta.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook