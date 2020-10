El favor que mafia le pidió a Farc 2 días después del crimen de Gómez

El supuesto libro que recoge las cartas de 'Manuel Marulanda Vélez', principal cabecilla de las Farc, sigue arrojando información que organismos de inteligencia analizan, tras hallar supuestas pistas sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado.



Aunque, como lo reveló EL TIEMPO, en 2012, la inteligencia de la Policía cruzó esas cartas con los correos y documentos hallados en los computadores de alias 'el mono Jojoy' (quien supuestamente ordenó ejecutar el magnicidio), sin hallar coincidencias, hay datos que que parecieran unir dos hipótesis: la participación de la mafia del Valle y de las Farc.



(Lo invitamos a leer: Fiscalía sí indagó a Farc por crimen de Álvaro Gómez)

"Las supuestas cartas de 'Tirofijo' están plagadas de menciones de sus nexos con la mafia de Cali. Y un mensaje que habría sido enviado al Secretariado tres días después del crimen de Gómez Hurtado así lo señala", le dijo a EL TIEMPO un analista de inteligencia del Estado.



Y agregó que se abriría pasó la tesis de que si bien las Farc puedieron haber participado materialmente en el crimen, la sombra de la mafia del Valle estaría detrás de su financiamiento y móviles.



(Lea además: ‘Las Farc buscaron cohetes antiaéreos con el cartel de Cali’)



La carta a la que hace referencia el analista de inteligencia está fechada el 5 de noviembre de 1995.

El excandidato presidencial y exconstituyente Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995. Foto: Archivo EL TIEMPO

Este es uno del os apartes de las supuestas cartas de Tirofijo donde habla del 'favor a los de Cali'. Foto: Archivo Particular

Rechazo 'revolucionario' a la extradición

Tras hacer una mención de lo que sería el magnicidio, 'Tirofijo' entrega una instrucción al secretariado.



"Lo de la muerte del señor de las 'Repúblicas independientes', creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber. Por ahora que hagan inteligencia a ver si descubren quién fue", dice inicialmente.



(Le puede interesar: ‘Orden de matar a Álvaro Gómez la recibió ‘Carlos Lozada’ de ‘Jojoy’')



Y luego agregó: "Los caleños nos piden hacer declaración sobre la no extradición.

Tenemos que ver el momento oportuno, de coyuntura, pero como principio

revolucionario nuestro y sin dinero de por medio. Una declaración debe

contemplar la defensa de los intereses nacionales, la soberanía, el respeto a la

libre determinación y entonces, sí cabe, la no extradición. Vean quién se le mide

con cuidado a hacerla. Claro esto lo digo porque hay rumores que pueden ser

extraditados".

En otro de los apartes de las supuestas cartas de Tirofijo se refiere de nuevo al nexo con los de Cali. Foto: EL TIEMPO

‘Raúl Reyes’, muerto en 2008, aparece en el libro como el enlace con 'los de Cali'. Foto: Archivo

Para el analista no hay duda de que se refiere a la mafia del Valle.



Y hay más citas dentro del libro, en manos de EL TIEMPO.



El tema de la extradición vuelve a ser tocado al año siguiente (1996) a mediados de marzo. Y se hace referencia a alias 'Raúl Reyes', cuyos campamentos estaban incrustados en la zona cocalera del sur del país.



(Además: 'Que se evalúe si es compatible que Lozada sea senador tras confesión' )



"Con relación a compromisos con los de Cali, todo es demasiado delicado no hay secreto. Raúl no se comprometió con ellos, pero si les dijo que la consulta. Yo de mi parte les propongo tomar algunos elementos del momento para que hagamos un comunicado sin compromiso con nadie, en cuenta los siguientes elementos escuchados por los distintos medios hablados y escritos, parlamentarios, periodistas, personalidades partidos, de los gringos etc. Por ejemplo, (De Cambio 16, del 11 al 18 de marzo)", se lee en los documentos cuya autenticidad se verifica.



Y a renglón seguido agrega: "Para la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional la extradición podría tener vigencia. Con la extradición" del exgerente de la energía Bogotá, acusado de enriquecimiento y falsedad, se abriría una compuerta para · el tratado". Las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Colombia sobre los asuntos internos y del narcotráfico".

Incluso, en la misma comunicación se analizan casos específicos y se habla de la fumigación con glifosato.



(Podría ser de su interés: Disidencias de las Farc duplican su número de hombres en solo 12 meses)



En las cartas, de las que algunos toman distancia, se dan argumentos para 'hacerles el favor a los de Cali' : "El decomiso de una cantidad de coca en Puerto Rico a los traficantes Colombianos, la fiscal gringa, dice que esto solo se arregla extraditando a los colombianos El planteamiento del presidente de los Estados Unidos para revivir el tratado de extradición es uno de los tantos planteamientos al Gobierno. Lo planteado por un consejero de Estado de los Estados Unidos para intervenir y dar captura a los narcotraficantes. De igual manera declaraciones de algunos consejeros

de Estados Unidos y parlamentarios, dicen que donde los intereses estén

amenazados, pueden intervenir. Los anuncios de algunos gringos de comenzar a

hacer la fumigación directa en Colombia para acabar con la producción de coca".

'Carlos Lozada' confirmó que la orden de ejecutar a Gómez Hustado la recibió del ‘Mono Jojoy’. Foto: Rodrigo Arangua / AFP

'Negar vínculos'

En otros apartes, una de las comunicaciones pide negar néxos con la mafia.



"Con los amigos de Cali la cosa no es fácil, además de ambas partes deben comprometerse a negar sus vínculos. Vínculos hasta hora son de palabra. Ellos ofrecen y más ofrecen, nosotros qué les digan para evitar contratiempos en la política nuestra. Esta respuesta la necesitamos porque ellos quedaron de volver en estos días a conocer nuestras! opiniones. Con relación a lo planteado por esas familias".



(Consute acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Ahora se espera que 'Carlos Lozada' y los demás miembros del otrora Secretariado, le aclaren al país tanto su supuesto nexo con el magnicidio como son la mafia de Cali, cuya participación en el crimen siempre ha sido una de las más fuertes hipótesis.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET