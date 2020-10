Hay otro ex-Farc vivo de célula que reclama haber asesinado a Á. Gómez

Hace 20 días, cuando el senador Julián Gallo, conocido en las filas de las Farc como Carlos Lozada, salió a reclamar que él había sido uno de los autores del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, dio otro dato demoledor y desconcertante.



“Yo ejecuté la orden de asesinarlo (...), los que participaron están muertos (...)”, dijo. Y ya le había dicho a El Espectador que él es el único sobreviviente de la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), estructura que asesinó al líder conservador.



Con esa afirmación se convirtió, según él, en el único que conoce la verdad que las Farc dicen tener sobre el crimen de Gómez Hurtado, ejecutado el 2 de noviembre de 1995.

Incluso, a mitad de semana se escuchó en declaración al exalcalde Lucho Garzón, quien dijo que, directamente, no le constaba nada de ese magnicidio. Y quien sí dijo saber detalles –la exsenadora Piedad Córdoba– no se presentó (lea el tema abajo).



El senador Gallo ya fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por la Fiscalía para que amplíe su versión, que la familia Gómez Hurtado rechaza de tajo.

El otro vivo

Ante la incredulidad de varios sectores, Gallo decidió anticipar algunos datos. Por ejemplo, que fue un comando de cuatro hombres de la Ruan el que mató a Gómez Hurtado. Y agregó que dos de los guerrilleros de “esa estructura profesional” murieron en la llamada masacre de Mondoñedo, en septiembre de 1996. Sobre los otros dos dijo que luego daría detalles de cómo murieron.



Pero antes de que el senador Gallo saliera a admitir su supuesta participación en el magnicidio, un exintegrante de las Farc le dijo a EL TIEMPO que no era cierto que Gallo fuera el único sobreviviente de esa tenebrosa red urbana.

EL TIEMPO investigó y estableció que, en efecto, hay otros sobrevivientes, entre ellos el supuesto segundo comandante. Se trata de José Marbel Zamora Pérez.



Según registros de EL TIEMPO, de 2002, aparecía en informes de inteligencia con su verdadero nombre y con el de Fernando Ujabán Salinas o Jesús Nariño (Chucho).



Lo señalaban de ser (desde 1992) del ala militar, encargado de las milicias de las Farc. Además, responsable de la escalada terrorista, en 1996, contra los CAI de Bogotá y hasta parte del comando que las Farc armaron contra el Plan Patriota.



Además, tiene dos entradas a la cárcel. Una en junio de 1996, cuando el Ejército lo capturó. Y la otra, de mayo de 2002, en la que se anota que pesaba en su contra una condena por rebelión y terrorismo. Según informes de la Policía, Zamora estaba activo en la Ruan para la época del magnicidio.

EL TIEMPO encontró una página en Facebook –ligada a la fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza– en la que el propio Zamora asegura que la captura por parte del Ejército lo salvó de morir en la masacre de Mondoñedo.



Según dice, en ese entonces fue condenado a 10 años de cárcel, pese a que en el proceso en su contra los testigos de la Fiscalía (sin rostro) eran los mismos policías de la Dijín que participaron en esa matanza de miembros de las Farc.



“Logré salvarme de esa masacre, irónicamente, gracias a la falta de coordinación del Ejército, que se le adelantó a la Dijín y me capturó”, se lee en la página en redes.

Y él mismo dice que, una vez en libertad, se reintegró al frente ‘Antonio Nariño’, que por esos días andaba en el Caguán. De hecho, escribió que allí interactuó con mandos, incluido el “querido ‘Mono Jojoy’ ”, quien, según el senador Gallo, dio la orden de matar a Gómez.



EL TIEMPO se dio a la tarea de ubicar a Zamora y lo encontró primero en una resolución de la JEP, del 31 de octubre de 2018, en la que se le otorgó libertad transitoria al mayor Héctor Édison Castro, condenado a 40 años por la masacre de Mondoñedo.



(En contexto: La llamada de Jesús Bejarano antes de que Farc lo mataran)



Zamora aparece citado como familiar de una de las víctimas de la masacre. De hecho, se pidió protección para él y se le califica como testigo.



En conversación telefónica con EL TIEMPO, Zamora admitió que perteneció a la Ruan, aunque niega haber sido segundo al mando, como lo señalaban las autoridades en ese momento: “No era ni el segundo ni nada de eso. Es más, yo estaba recién ingresadito (sic) en esa época a la guerrilla. Todavía no tenía tiempo para ser mando”.

'No sabía lo de Gómez'

No obstante, ‘Manuel Marulanda’ lo incluyó en la lista de 88 guerrilleros que pidió que fueran liberados por el gobierno de Andrés Pastrana, tras la firma del Acuerdo de Los Pozos, el 9 de febrero de 2001.



Y luego, las autoridades aseguraron que era ficha clave del comando contra el Plan Patriota del Gobierno y que tenía nexos con la temible columna móvil ‘Teófilo Forero’.



Pero él insiste en que no fue del ala militar. Y si bien admite que ha declarado ante la JEP sobre la masacre de Mondoñedo, advierte que en ese episodio también murieron miembros de la milicia de la Ruan.

También negó haber pertenecido a la estructura que ejecutó el crimen de Álvaro Gómez. De hecho, dijo que desconocía la versión de la participación de la Ruan en el crimen del dirigente conservador.



Por eso le aseguró a EL TIEMPO que es al senador Julián Gallo a quien le corresponde aclarar la participación de la Ruan en ese magnicidio. “En el momento en el que las autoridades me requieran, yo daré mi versión”, puntualizó el otro vivo de la Ruan.

Piedad Córdoba no asistió a cita en Fiscalía

Antes de que las Farc aseguraran que ellos habían asesinado a Álvaro Gómez Hurtado, la exsenadora Piedad Córdoba salió en medios a señalar que ella tenía información relevante sobre el magnicidio.



Por eso fue citada, al igual que el exalcalde Lucho Garzón, por la fiscal delegada que lleva el caso. EL TIEMPO supo que Garzón asistió y dijo que no le constaba nada directamente. Pero la exsenadora no llegó. Al parecer, el CTI dijo que le había dejado la notificación en una dirección y que no pudo ser localizada.

