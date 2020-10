‘A Farc se les olvidó el asistente de Gómez, quien murió el mismo día’

El jueves 2 de noviembre de 1995, una de las balas que terminó con la vida de Álvaro Gómez Hurtado perforó la aorta de su asistente José del Cristo Huertas Hastamorir, quien también falleció.



Por eso, a Socorro Bohórquez, viuda de José del Cristo, y a su defensor, Enrique Gómez Martínez – abogado de la familia Gómez Hurtado y sobrino del dirigente conservador–, les sorprendió que las Farc ni siquiera lo mencionaran en su aceptación de responsabilidad en el magnicidio.



“Es la mejor evidencia de que a las Farc no les interesan las víctimas”, coincidieron en señalar la viuda y su defensor.



Huertas llegó a la vida de Gómez como escolta, asignado por el DAS, y se quedó con él 12 años, convirtiéndose en su asistente personal.



“Después de que terminó su carrera de derecho, animado por el doctor Gómez, José del Cristo se convirtió en monitor de sus clases en la Sergio Arboleda; era su asistente personal y amigo”, recuerda Socorro.

José del Cristo Huertas Hastamorir llegó a la vida de Gómez Hustado como escolta y terminó como monitor de sus clases en la Sergio Arboleda. Foto: Archivo Particular

Y admite que, 25 años después del crimen, aún llora recordando ese jueves. José del Cristo, según la investigación, murió cubriendo con su cuerpo el de Gómez Hurtado.



“El proyectil que rompió la aorta de Huertas fue uno de los que entró en el cuerpo de Álvaro Gómez Hurtado, produciéndole varias heridas en sus pulmones y corazón, lo que a la postre cobró su vida”, dice el abogado Gómez Martínez.



Como detective del DAS, José del Cristo ya había sido escolta de Gloría Pachón de Galán, viuda de Luis Carlos Galán, asesinado seis años atrás. Y si bien primero los unió su trabajo de escolta, luego fue la literatura, la cultura y el derecho.

Álvaro Gómez habría sido asesinado por orden de Manuel Marulanda Vélez. Foto: EL TIEMPO / AFP

La versión de las Farc

¿Qué pasó ese día? ¿Qué piensa Socorro de la nueva versión de que las Farc mataron a Gómez y, de paso, a su esposo y a sus sueños?



“Ese día dejé a José del Cristo en el apartamento del doctor Gómez. Yo era gerente de banco y como tenía que visitar clientes me quedé con el carro. No sé por qué, pero ese día le quité el radio al carro. Cuando llegué a la oficina todos me miraban y no me decían nada. Solo un compañero entró a mi oficina y me contó lo sucedido. Inmediatamente llamé a la Clínica del Country y me dijeron que lo mejor era que fuera hasta allí”, recuerda la viuda.

La familia de Álvaro Gómez Hurtado ha salido a negar tajantemente la versión dada por los líderes de las ex-Farc. Según la versión del exmilitante de las Farc, el gatillero fue alias el Profe. Foto: Archivo EL TIEMPO

Todo pasó tan rápido que la otra imagen que tiene fresca es el funeral: “Fue en Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá. Estuvieron los padres de José del Cristo, dos hermanas, Daniela, nuestra bebé, y yo”.



A Socorro también le sorprendió la autoincriminación de las Farc en el crimen.

Pero al igual que la familia Gómez Hurtado, guarda total escepticismo frente a esas declaraciones que ya llevaron tanto a la Fiscalía como a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a citar a versión a Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc, y al hoy senador Carlos Lozada, quien admitió su participación en el magnicidio.

“No me afecta que en sus declaraciones no hubieran mencionado a mi esposo. Es un libreto redactado. ¿Por qué esperaron 25 años? La Fiscalía investigó esa hipótesis y no halló nada. Como todo el mundo lo dice, están protegiendo a Ernesto Samper y a Horacio Serpa”, dijo Socorro.



Sin embargo, Samper y Serpa niegan tajantemente nexo con el caso.



El abogado Gómez Martínez agregó que su familia convenció a la de José del Cristo a constituirse en parte dentro de la demanda de constitución de parte civil, dentro de la investigación penal que cursa por el magnicidio de Gómez Hurtado, cuyo crimen fue declarado de lesa humanidad.

“Carlos Lozada decía que la paz era centrada en víctimas. ¿Qué les va a importar a ellos a quién mataron? Si dicen haber matado a Álvaro Gómez, de paso asesinaron a su asistente personal. ¿Será que les importa?”, enfatizó Gómez Martínez.



La JEP anunció que la Fiscalía tiene el deber de seguir con la investigación hasta que esa jurisdicción se pronuncie sobre el reconocimiento de las Farc.

UNIDAD INVESTIGATIVA

