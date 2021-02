Duras cartas a Fiscalía por supuesto freno a caso Álvaro Gómez Hurtado

Mientras los ex jefes de las Farc siguen asistiendo a la JEP a sustentar su supuesta autoría del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, la familia del político conservador le ha enviado varias cartas a la Fiscalía pidiendo que la investigación se reencauce de inmediato.



Una de las cartas, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, señala que, tras la muerte del exministro Horacio Serpa -el único aforado que aparecía en la investigación-, el expediente debe salir de inmediato de la fiscalía delegada ante la Corte Suprema y regresar al único despacho que había avanzado: "el 190 de la Unidad de Derechos

Humanos, despacho de origen y que mejor conoce del expediente".



"Lo anterior, teniendo en cuenta en primer lugar, que el factor competencia que dio lugar a la reasignación de la investigación en cabeza de su despacho despareció con la muerte del aforado Horacio Serpa Uribe", dice en una de las cartas Enrique Gómez Martínez, enviadas hace dos semanas.



Y también sustenta su solictud en lo que califica "el retroceso que ha significado para la investigación mencionada, la reasignación del expediente a ese despacho (Fisclaóa octava delegada ante la Corte Suprema) , que no ha practicado una sola prueba durante el tiempo que el expediente ha reposado en esa oficina".



En otra comuinicación también se quejan de que, a la fecha, no se conoce una línea de trabajo sólida frente a la comprobada hipótesis de que se trató de un crímen de Estado y, por el contrario, se inició un capítulo de desviación de la investigación, a instancias de las declaraciones de la exsenadora Piedad Córdoba y algunos exmiembros del grupo guerrillero de las ex Farc sobre la autoría de esa exguerrilla.



Al respecto el abogado Gómez Martínez le dijo a EL TIEMPO que la JEP no les ha pedido ni una sola prueba sobre el crimen a Rodrigo Londoño, 'Timochenko' y al hoy senador Julián Gallo, conocido en las filas como 'Carlos Lozada' o 'Tornillito'.

Cero evidencia

Por el contrario, Gómez Martínez se queja de que se han pedido pruebas para desmontar las declaraciones de 'Carlos Lozada' y no se han realizado.



Una de ellas es el testimonio de José Marbel Zamora Pérez, miembro de la Red Urbana de las Farc, la célula que habría ejecutado el crimen y del que, según 'Lozada', no hay nadie vivo.



"Se solicitó el 28 de octubre de 2020 y la fecha no ha sido resuelto", die una de las cartas, y agrega que, conforme a una investigación de EL TIEMPO, se encontraría bajo medida de libertad transitoria de la JEP. Además, información en manos de las autoridades señalan que Zamora era del ala militar de la Ruan, muy cercano al secretariado y a 'Lozada'.

Para la familia Gómez, resulta necesario que se devuelva el expediente a la fiscal

Ninfa Azucena González Puerto y a su grupo de trabajo, quienes mejor conocen del

proceso y venían en el conocimiento de la investigación por cerca de siete años. Solo así, dicen, se puede continuar con la investigación y tomar en un plazo razonable, las decisiones que en derecho corresponda.



Las comunicaciones, fechadas el 8 de febrero, aún no han tenido respuesta.

