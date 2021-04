'Evidencia sobre crimen de A. Gómez está en computador de 'Jojoy''

El senador de las ex Farc Julián Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada' o 'Tornillo', cumple este martes su segunda jornada ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) entregando información sobre la presunta autoría de esa guerrilla en crímenes como el del Álvaro Gómez Hurtado.



De manera directa, la JEP le advirtió que hasta el momento no ha entregado evidencia alguna para respaldar esa versión, que riñe con otras tres hipótesis en las que ha avanzado desde hace décadas la justicia ordinaria.



En efecto, tras advertir que la Fiscalía ha investigado la autoría de mimenros de la Brigada 20; el miembros del cartel del Norte del Valle y del grupo Jega, la JEP le advirtió a Gallo que, hasta ahora, solo ha entregado un documento resumen.



De hecho, la JEP advirtió que ni siquiera le han entregado oficialmente el llamado Libro Negro de las Farc, en donde se habla del magnicidio, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.



En su intervención, que completa ya más de 4 horas, el hoy senador dijo que en el computador de Víctor Julio Suárez Rojas, alias 'Jorge Briceño Suáre'z o 'Mono Jojoy', comandante del Bloque Oriental de las Farc, está la evidencia que pide la JEP.



Los Computadores del Mono Jojoy fueronincautados el 23 de septiembre de 2010 por la Policía y Fuerzas Militares de Colombia durante la Operación Sodoma. Foto: Rodrigo Arangua / AFP

Le robaron su PC

"Yo le envié mensajes deo operativo, se le informó al comandante Briceño", aseguró Gallo. Y advirtió que él fue víctima de un atraco en el que le robaron su computador y dos discos duros. Por eso no puede aportar már evidencia.



Además, aseguró que de las operaciones de la Red Antonio Nariño (RUAN), que supuestamente ejecutó el magnicidio, no hay registros dpcumentales. Y también insistió en que, a excepción de él, todos los que participaron en el operativo están muertos.



Los Computadores del Mono Jojoyfueron incautados el 23 de septiembre de 2010 por la Policía y Fuerzas Militares de Colombia, durante la llamada 'Operación Sodoma'.



Tras su análisis, quedaron al descubierto finanzas de las Farc y de caletas poro nunca se habló del caso Gómez en los correos. Hoy esos PC están en el museo de la Fiscalía y su contendio, en el ente acusador y copias espejo en manos de otras autoridades.

La familia Gómez pidió que se anulara la entrevista de Piedad Córdoba ante la JEP por no estar presentes la víctimas. Foto: EFE

El testimonio de Piedad Córdoba

En la audiencia también se le preguntó a Gallo sobre su nexo con Piedad Córdoba.



Tras advertir que ella era cercana a Iván Márquez y a 'Jesús Santricht', el senador Gallo dijo que la había conocido en La Habana y que no reconocía que existieran odios: "Siempre vimos en Piedad a una persona dispuesta a buscar la solución política".



No obstante, su abogado pidió que se le trasladara le entrevista que la ex senadora rindió ante la JEP el pasado 26 de marzo, revelado en exclusiva por EL TIEMPO.

Según manifestaron, en ese testimonio se hicieron señalamientos en contra de Gallo que él tiene el derecho de conocer. En efecto, se le señaló de haberse robado, presuntamente, un oro de las Farc y hasta de nexos con inteligencia militar.



Además, la defensa de Gallo pidió investigar cómo se había filtrado la información.



De manera paralela, la familia Gómez pidió la nulidad de ese testimonio de Córdoba, argumentando que las víctimas no pudieron estar presentes para escucharla y participar en la diligencia.

Tal como lo reveló EL TIEMPO en exclusiva, Piedad Córdoba dijo que el hombre que supuestamente dispató contra Álvaro Gómez estuvo en su casa. Y reveló una pelea interna en las Farc.



Según la exsenadora, el gatillero le aseguró: “A mí ‘Carlos Lozada’ me quiere matar por esto, pero vamos a ver quién se va primero, si él o yo”



Y manifestó que hay una pelea en las Farc porque supuestamente ‘Carlos Lozada’ se habría robado un oro. Y agregó que también le dijeron que ‘Lozada’ “trabajaba con inteligencia militar: “Me lo han dicho varios, el que disparó y otra gente”.

