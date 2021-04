Los audios de señalamientos de Piedad Córdoba contra senador 'Lozada'

“Es un hombre de estatura mediana (…). Tiene que haber sido muy joven cuando los mató (a Álvaro Gómez) porque él no se ve viejo. Se ve una persona madura, pero una persona así como vieja vieja, no”.



Así describió la ex senadora Piedad Córdoba ante la JEP, el pasado 23 de marzo, al supuesto asesino del líder conservador, tras afirmar que el gatillero la fue a visitar, después de que ella aseguró que las autoras intelectuales y materiales del magnicidio fueron las Farc.



(Lo invitamos a leer: Exclusivo: lo que Piedad Córdoba dijo sobre el crimen de Álvaro Gómez)

Alias 'Chucho'

EL TIEMPO ya había revelado en exclusiva apartes de su versión, que la JEP mantiene bajo reserva. Pero ahora tuvo acceso al audio de su declaración, en la que Córdoba hizo señalamientos en contra de Julián Gallo, senador de las ex-Farc, quien también dice que las Farc asesinaron a Gómez.



(Le puede interesar: 'Evidencia sobre crimen de A. Gómez está en computador de 'Jojoy'')



“Hablé con él (con el supuesto asesino) por ahí hace dos meses. Él se me presentó en la casa (...). Le dije: ¿usted por qué no se acerca a la JEP? Porque si usted se acerca de una vez ya es distinto (...). Y entonces yo le insistí mucho en que hablara con la JEP. Que tarde que temprano de pronto se sabía que era él. Él me lo contó sin que yo se lo preguntara. A raíz de mis declaraciones”, se escucha en el audio en el que Córdoba se refiere al supuesto asesino de Gómez como ‘Chucho’.

La familia de Álvaro Gómez Hurtado ha salido a negar tajantemente la versión dada por los líderes de las ex-Farc. Foto: Archivo EL TIEMPO

Oro y militares

Según explicó la exsenadora, este perteneció a la Red Urbana Antonio Nariño (Ruan), que comandaba Lozada. Además, que se había salvado de la masacre de Mondoñedo.



“(...) Pues yo no sé si es verdad o es mentira, pero una de las cosas que dijo fue que a unos que estaban con él los habían torturado”, dijo Córdoba, y añadió que el presunto asesino –que la contactó a través de un amigo– teme por su vida.



(En contexto: Hay otro exFarc vivo de célula que reclama haber asesinado a Á. Gómez)

Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del líder asesinado, dice que las Farc mienten. Foto: EL TIEMPO

“(...) Es más, mire lo que me dijo: ‘A mí Carlos Antonio Lozada me quiere matar por esto, pero vamos a ver quién se va primero si él o yo’. Así como se lo estoy diciendo”, agregó.



Y siguió hablando de Lozada: “Sí, pero lo que yo entiendo, magistrada, es que las peleas internas son brutales (...). Y uno de ellos me contó un día que la pelea con Carlos Antonio era porque se había robado un oro. Que él le había entregado 60 kilos y que él le entregó 20 de todo el país, o sea que él se había robado el oro. A mí no me interesa nada de eso (...).



(Sobre el tema: 'Orden de matar a Álvaro Gómez la recibió 'Carlos Lozada' de 'Jojoy'')

José Marbel Zamora es uno de los miembros de la Red Urbana Antonio Nariño de las Farc que sigue vivo. Foto: EL TIEMPO

Además, aseguró: “A mí me da hasta miedo afirmar esto porque yo no sé si es cierto. Pero lo cierto es que ellos dicen que Carlos Antonio trabajaba con inteligencia militar (...). Ese es un comentario realmente muy frecuente en las Farc”.

'Lozada' y los Gómez

EL TIEMPO se comunicó con la defensa del senador y uno de sus abogados aseguró que están a la espera de que la JEP les dé traslado de la diligencia con Córdoba para evaluarla y tomar mediadas.



(Además: 'A Farc se les olvidó el asistente de Gómez, quien murió el mismo día')



Por su parte, la familia Gómez –que no cree la versión de que las Farc hayan sido las autoras del magnicidio–, pidió la nulidad de la diligencia de la exsenadora.

Según Piedad Córdoba, hay una pelea al interior de las Farc por la pérdida de un oro. Foto: @AlapePastorFARC

“En ningún trámite judicial pueden practicarse pruebas de forma secreta y de alegarse la reserva, deben practicarse con garantía de participación de las víctimas en su condición de intervinientes especiales, otorgándoles la posibilidad de que puedan interrogar sobre circunstancias de tiempo, modo y lugar”, explicó la exsenadora.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



El 30 de abril, por quinta vez, la Fiscalía intentará escuchar el relato de Piedad Córdoba y se da por hecho de que le preguntarán por lo que dijo en la JEP.

