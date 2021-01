La embestida contra los depredadores de tres parques naturales

Fiscales y autoridades militares y de policía se reunieron hace algunos días en la base militar de Larandia, Caquetá, para definir las estrategias y los operativos que van a ejecutar en las áreas de los parques nacionales naturales, infectadas por la llamada ganadería extensiva.



Cifras frescas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, del 31 de diciembre del 2020, registran que en la región de la Orinoquia se han perdido 6.908 hectáreas por esta práctica.



A la serranía de La Macarena pertenecen 3.292; en el Tinigua –frontera entre Meta y Caquetá–, los bosques deforestados llegan a las 3.275 hectáreas, y en el parque de Los Picachos, a 341 hectáreas.



A punta de incendios, particulares han arrasado estas zonas para meter por lo menos 5.000 cabezas de ganado. El Ideam ha captado los cambios de la cobertura de los bosques y del uso de los suelos.

Con incendios controlados arrasan con bosques en el sur del país. Foto: Rodrigo Botero

Inicialmente, se ubicó a 40 ganaderos, con mínimo 200 reses cada uno. Por eso, el operativo se bautizó los ‘40 principales’. Pero el listado ya alcanza los 56.

EL TIEMPO tuvo acceso a sus nombres, que se reserva para no entorpecer la investigación.



Sin embargo, a través de personeros, alcaldes locales y asociaciones estableció que todos son reconocidos en la región, tienen sus hierros registrados, comercializan el ganado que engordan ilegalmente en los parques naturales y hasta obtienen préstamos bancarios y vacunas.

Foto: EL TIEMPO

Vacunas y hierros

De hecho, una fuente del Gobierno admitió que falta contundencia y articulación con todos los organismos del Estado para enfrentar este fenómeno: “No se puede entender que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) permita jornadas de vacunación de ganado que luego retornan a los parques nacionales”.



Y agregó que se ejecuta la vacunación bajo el argumento de que no se puede poner en riesgo el tema de salubridad en el país.

La vacunación a reses de ganaderos ilegales se justifica en la prevención de la fiebre aftosa. Foto: Archivo

Un vocero de la Asociación de Campesinos de Losada Guayabero (Ascal-G), de San Vicente del Caguán, le aseguró a EL TIEMPO que, con la constancia de esas vacunaciones masivas, bancos les otorgan préstamos.



Esto mismo ocurre en el parque de La Macarena. El alcalde de ese municipio, Herminso Cárdenas, afirmó que, con los registros de vacunas, se han podido detectar ganaderos con más de 500 reses cada uno.

El gerente del ICA en esa zona, Juan Manuel Peña, fue enfático en señalar que esa entidad no desarrolla jornadas de vacunación, pero sí las supervisa.



“Quien desarrolla la vacunación es Fedegán. Nosotros solamente lo que hacemos es supervisar el desarrollo de la vacunación. Además, estamos evitando el ingreso de animales hacia esas zonas. Pero de manera ilegal lo podrían hacer”, aseguró el funcionario.



El representante de Fedegán en Caquetá, Hugo Rodríguez, explicó que ellos sí vacunan, incluso en los parques naturales, porque es la función que les encomienda el ICA.



“El ICA lo que nos dice es que donde haya animales debemos ir a vacunar, porque estamos en una campaña de erradicación de la fiebre aftosa. Si nosotros dejamos de vacunar un animal, estamos corriendo el riesgo de reinfectar al país”, señaló Rodríguez.

Hay ganadería extensiva en casi todos los parques naturales. Foto: EFE

Los bloqueos

Ante esta disyuntiva, que termina impactando a los parques, la Fiscalía decidió bloquear los hierros o sistemas de identificación de las reses, evitando así su comercialización a nivel nacional. Para ello le dará traslado a Fedegán de los nombres de todos los investigados.



(Le puede interesar: El valioso narcolote que permanecía ‘oculto’ en Bogotá)



Además, le solicitarán al Banco Agrario que niegue créditos para fines agropecuarios en esas fincas invasoras en plenos parques naturales.



Y se pedirá a autoridades locales que se abstengan de instalar paneles de energías limpias dentro de los parques. Incluso se tiene previsto que, de ser necesario, se procederá a destruir las vías de acceso que construyeron ilegalmente las antiguas Farc para acceder a esos parques, también destruyendo bosque (ver recuadro).

EL TIEMPO localizó en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, a dos de los ganaderos que realizan este tipo de faenas dentro del Parque Nacional Natural Tinigua.



Uno de ellos dijo desconocer que esa actividad se considere delito. El otro, por el contrario, anunció que está preparado por si su nombre figura dentro de los objetivos de las autoridades.

Hablan ganaderos

“El ganado es de los ganaderos más duritos, no recuerdo nombres, que pena me da. Yo tengo 250 cabezas; lo que tengo ahí es porque el banco me ha prestado para comprar”, señaló.



Según dijeron, están en la región desde hace 40 años y solo hasta 2015 se enteraron de que sus fincas estaban dentro del parque Tinigua.



Otro de los ganaderos admitió que hace 15 años se dedica a este oficio. Pero que nadie le ha ofrecido una alternativa para poder cambiar su actividad.

“Colonos que también hacen ganadería invasiva llegaron a un acuerdo con Parques Naturales para resembrar y no deforestar más y para cambiar la ganadería invasiva. Pero el Gobierno nunca cumplió los acuerdos, entonces nosotros vivimos ahí (…). Según dicen, tenemos orden de captura, pero no sé si estemos los 4.000 colonos en ese listado”, aseguró.



Y admitió que la actividad se está extendiendo porque en los últimos meses han llegado a los parques exmayordomos, vaqueros y empleadas de las fincas que vieron a sus patronos desarrollar la actividad y decidieron continuar deforestando de la misma manera, posando de colonos.

Para frenar esta depredación, la Fiscalía tomó la decisión de abordar judicialmente la deforestación dentro de las áreas de los parques nacionales naturales como un mercado ilícito.



Este manejo judicial abre la puerta para que los ‘40’ y los que vengan sean procesados por enriquecimiento ilícito de particulares y hasta lavado de activos.

Mandatarios locales buscan soluciones

El alcalde San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, afirmó que la pandemia ha imposibilitado un encuentro entre Gobierno y ganaderos extensivos para buscar soluciones. “Lo que uno se pregunta es quién está detrás de la deforestación masiva. Se necesitan motosierras, trabajadores, comida, remesas”, dijo.



El Comité de Ganaderos de Caquetá asegura haber desarrollado el programa de reservas naturales de la sociedad civil, en fincas que eran depredadoras y ahora reforestan mediante incentivos para esa tarea.



Mientras eso sucede, la Fiscalía avanza en la judicialización.

UNIDAD INVESTIGATIVA

