Dura tan solo un par de minutos. Sin embargo, el video que le grabaron a Henry Castellanos, alias Romaña, poco antes de ser asesinado en su campamento en Venezuela, deja en evidencia tres cosas: que vivía a sus anchas en un lugar fijo en el país vecino, que no sospechaba que había un plan para aniquilarlo y que tampoco sabía que su área campamentaria estaba infiltrada.



EL TIEMPO, que obtuvo en exclusiva las imágenes, estableció que se trató de una reunión entre ‘Romaña’, tercero al mando de la disidencia la ‘Nueva Marquetalia’, y dos personas que se presentaron como emisarios de carteles del narcotráfico que estaban negociando un cargamento de cocaína.

Alias Romaña fue abatido en la frontera colombovenezolana. Foto: EL TIEMPO

El video de alias Romaña fue grabado de manera clandestina por emisarios de la mafia. Foto: EL TIEMPO

Según información de inteligencia, esas disidencias, bajo el mando de Luciano Marín, alias Iván Márquez, mueven semanalmente tres toneladas y media del alcaloide que salen del Catatumbo y son enviadas desde Venezuela a mercados en Estados Unidos, Centroamérica y Europa.



Se sabe que ‘Romaña’ tenía su campamento muy cerca de La Victoria (estado de Apure), a pocos metros de Arauquita: de hecho, a las dos poblaciones solo las separa el cauce del río Arauca. Y a pocos kilómetros contaba con su propia pista clandestina, desde donde movían tres aeronaves semanales repletas de cocaína de alta pureza.



Incluso, Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, asesinado dos días antes también en Venezuela, contaba con su propia avioneta, que registra varios aterrizajes en San Antonio del Táchira.

Hernán Darío Velásquez, el 'Paisa', fue enviado a investigar la muerte de 'Santrich'. Foto: Twitter: @IvanMarquezFARC

El video

El video obtenido por este diario muestra a ‘Romaña’, el otrora guerrillero ejecutor de las llamadas pescas milagrosas y secuestros selectivos entre la élite colombiana, subido de peso, sin su tradicional boina del Che Guevera y afeitado al ras.



Su imagen es idéntica a la que quedó registrada en las dos fotos de su cadáver que EL TIEMPO obtuvo y publicó en exclusiva.



La locación es una casa rústica, de tejas de zinc y con un solar en donde el desconfiado guerrillero atendió a los emisarios sin notar que estaba siendo grabado con una cámara oculta. Ahora se indaga si fue tras esa reunión cuando se conocieron las coordenadas exactas de su ubicación y si sus visitantes están al servicio de Jorge Eliécer Jiménez, alias Arturo o Jerónimo.

'Gentil Duarte'. Foto: EL TIEMPO

Se trata del cabecilla del frente décimo de las disidencias de las Farc vinculadas a ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, archienemigos de la segunda Marquetalia.



Arturo se está disputando con la banda de Iván Márquez, con el Eln y otras organizaciones criminales locales las ‘narco-rutas’ y los negocios con el cartel de los Balcanes y con los mexicanos.

‘Tienen que pagar impuestos’

En el corto diálogo que quedó registrado en el video clandestino, los emisarios le advierten a ‘Romaña’ que en Venezuela hay que pagarles ‘impuestos’ a miembros del Gobierno por cada cargamento de droga que sale y le advierten que ellos tienen facturas y documentos que había que “legalizar”.



Con un semblante relajado e incluso sonriendo, se escucha a ‘Romaña’ decir con cierta incredulidad: “¿impuestos al Gobierno?”. Y su interlocutor responde: “El impuesto al Gobierno usted tiene que pagarlo, señor".

Las disidencias de las Farc mueven desde la región del Catatumbo cerca de 3 toneladas de cocaína semanales que sacan por Venezuela hacia mercados de Europa, Centroamérica y Estados Unidos. Foto: Cortesía Fuerza Tarea Vulcano del Ejército

"No es que yo me los agarre, usted me dice mándeme la factura de eso, yo se la mando, lo que usted quiera yo le mando la factura. Todo está facturado, bueno, hay algunas como las primeras facturas... Sí, algunas cositas de pronto muy leves que no tenga facturas”, se escucha de boca de los emisarios.



Para que el asesinato de ‘Romaña’ se ejecutara, igual que el de ‘El Paisa’, se habría servido un coctel que incluyó el pago de recompensas, corrupción de fuerzas estratégicas del Ejército venezolano y una infiltración sostenida, costosa y quirúrgica hecha por expertos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

