Los incómodos nexos de influyentes palmeros con alias Maracuyá

Agentes federales e investigadores de la Fiscalía han estado rastreando información sobre millonarias inversiones en palma de aceite, ubicadas en Puerto Gaitán (Meta).



Específicamente, han preguntado por Javier García Rojas, un empresario de 60 años, nacido en Caquetá, que inyectó capital en ese tipo de cultivos pero que luego disolvió algunos negocios, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la llamada Lista Clinton.



García Rojas apareció, el 19 de febrero de 2018, dentro del organigrama del narcotraficante José Bayron Piedrahita, alias 'el Árabe'.



“Se ha procedido a designar al veterano criminal colombiano Javier García Rojas (alias Maracuyá) y a otros dos colombianos como Narcotraficantes Especialmente Designados”, quedó consignado en la resolución de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).

José Bayron Piedrahita y Javier García, señalados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como narcotraficantes especialmente designados. Foto: Archivo particular.

Lupa a cultivos

Y en reportes de la Fiscalía se señala que ‘Maracuyá’ “lidera una estructura ilegal que ha obtenido gran capital, al parecer producto del narcotráfico, dinero que es incorporado a la economía, a través de terceras personas o de testaferros”.



Y aunque ‘Maracuyá’ intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía, en agosto de 2018, y obtener una sentencia anticipada, El TIEMPO estableció que la oferta fracasó. Ahora, el empresario afronta una demanda de extinción de dominio sobre buena parte de sus bienes.



Pero su situación ha terminado afectando a sus otrora socios, entre quienes están conocidos constructores e inversionistas en palma, con asiento y vocería en influyentes agremiaciones.

El gigantesco lote incautado a Javier García Rojas en inmediaciones de Cartagena Foto: Archivo particular

La razón: el día en que se anunció la incautación de sus bienes, la Fiscalía lo calificó como un “capo oculto” y activó las alarmas en una parte del sector financiero que lo tenían como cliente dentro de un proyecto palmero, de 1.200 hectáreas, bautizado Tenampa.



De hecho, investigadores de la Fiscalía se desplazaron, en 2019, hasta Puerto Gaitán, donde están ubicados varios bienes incautados a ‘Maracuyá’ y los cultivos de palma de Tenampa. Pero para ese momento ya no había rastro de García.

¿Capo o empresario?

EL TIEMPO investigó y estableció que, de común acuerdo con las partes (incluidos un banco y una fiduciaria), se decidió reversar su participación en la fiducia Tenampa.



“Lo conocí en el 2002, como agricultor en el Meta y proveedor de una arrocera. Luego supimos que estaba sembrando palma y lo invitamos como inversionista. Pasó todos los controles de bancos y fiduciaria. Pero, tras su inclusión en la Lista Clinton, se decidió de común acuerdo la reversión de su inversión: un procedimiento legal”, le dijo a EL TIEMPO el representante de Palmas de Puerto Gaitán, Luis Fernando Cabrera, vocero del fideicomiso.



Y agregó que si bien García iba a aportar 4 lotes a otro fideicomiso (Santa Sofía), el negocio nunca se concretó. Además, que cree que se les informó de la reversión de su participación en Tenampa tanto a Ofac como a la Fiscalía.

El ganadero José Bayron Piedrahíta Ceballos tiene procesos en Estados Unidos por corrupción y narcotráfico. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

“En ese proyecto el señor García aportó 1.050 millones de pesos en especie (material vegetal). Yo me puse a disposición de la Fiscalía, pero no me han llamado”, dijo Cabrebra.



El oficial de cumplimiento de la fiduciaria también se comunicó con la Fiscalía cuando investigadores empezaron a averiguar por Tenampa.



EL TIEMPO contactó a la defensa de alias Maracuyá, que coincidió en que la reversión de su participación en Tenampa fue legal. Y agregó que están listos a explicarles tanto a la Fiscalía como a la Ofac el origen del dinero que se usó en ese y en otros negocios.

Además, entregaron la última página de un documento de la Fiscalía, de 2009, en la que ese organismo le precluyó a García una investigación por narcotráfico y lavado.



De hecho, entregaron certificaciones en las que consta que 'Maracuyá' solo tiene pendiente el caso de extinción, en el que demostrarán, según ellos, el origen lícito de sus negocios y fortuna.

Pero la Fiscalía no se ha retractado del calificativo de “capo oculto”. Y avanza una indagación interna para establecer si son ciertas las versiones sobre una presunta cercanía entre una de las fiscales de extinción y un abogado de ‘Maracuyá’, que el penalista niega.



Mientras hay una decisión de fondo, que establezca si ‘Maracuyá’ es un empresario o un poderoso capo, los inversionistas de la palma siguen dando explicaciones y declarándose terceros de buena fe.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET