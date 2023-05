Cuatro días. Eso es lo que le pedirá el exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para empezar a entregar información que califica de relevante dentro de la llamada ‘versión única de verdad’ con la que busca su libertad.



Hace un par de semanas, su aliado de guerra Salvatore Mancuso ya estuvo declarando en esa misma instancia y removió expedientes –algunos inconclusos– sobre auspiciadores del paramilitarismo, apoyos a políticos y alianzas con agentes del Estado.

Canciller Álvaro Leyva lideró acto de reconciliación en antiguos hornos crematorios de Juan Frío ante víctimas, cuerpo diplomático y organismos multilaterales. Foto: Cortesía Cancillería

Sin embargo, en el caso de ‘Macaco’ un tuit del canciller Álvaro Leyva despertó mayor expectativa.



“Le llegó el turno a ‘Macaco’, Carlos Mario Jiménez Naranjo. Sitio de recepción de sus relatos, antiguo Cuartel General del Bloque Central Bolívar, Auc. Vereda La Mojosa, Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. De Colombia para el mundo. ‘Por la vida y la memoria, ¡nunca más!’”; escribió Leyva en redes el pasado 15 de mayo.

Extradición y Cancillería

En Juan Frío, Salvatore Mancuso le pidió al canciller que medie para que Venezuela permita la búsqueda y recuperación de los restos de personas desaparecidas por las AUC. Foto: Cortesía Cancillería

EL TIEMPO investigó a qué se refiere el alto funcionario y qué información novedosa es la que ‘Macaco’ supuestamente entregaría para que la JEP lo reciba.



Voceros de la Cancillería le dijeron a este diario que el trino de Leyva se refiere a los ‘actos de reconocimiento para la no repetición’, que ese ministerio adelanta para contribuir a la ‘paz total’. De hecho, aseguraron que Mancuso fue el primero en presentarse a ese escenario, el 9 de mayo.



Incluso, Mancuso –cuyo trámite de extradición sigue en curso en esa cartera– pidió a Leyva que medie para que se busquen restos de desaparecidos por ‘paras’ en fosas ubicadas en Venezuela; y luego pasó a la JEP.

Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. Foto: Archivo EL TIEMPO

De hecho, hace 48 horas, el presidente Gustavo Petro pidió que se investigue todo lo dicho por Mancuso, so pena de que la Corte Penal Internacional lo haga: “Nombró personas con nombres propios. Pero millones de personas no salieron a la calle, no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales”.



La información entregada por Mancuso y la que empiece a dar ‘Macaco’ en los próximos días será verificada para establecer si es nueva, cierta y si entran a la JEP o los rechazan, como ya sucedió con Rodrigo Tovar, ‘Jorge 40’

Presidente Gustavo Petro, durante la entrega del archivo documental de la Comisión de la Verdad, pidió que los crímenes confesados por Salvatore Mancuso ante la JEP no queden impunes. Foto: Presidencia

El salvoconducto

Allegados al caso señalaron que hay un claro interés en conocer lo que califican como la verdad ‘para’ que se fue cuando extraditaron a sus cabecillas a Estados Unidos, en mayo de 2008.



Incluso que ‘exAUC’, que ya regresaron, fueron visitados en cárceles para que hablaran ante instancias oficiales.‘Macaco’, preso en la cárcel de Itagüí, centraría su declaración en personas que los apoyaron y no fueron procesadas; y en empresas (incluidas multinacionales) que los patrocinaron.



“En efecto, se hablará de política, financiación, narcotráfico y conexiones con agentes del Estado. En el caso de empresas hay nacionales y extranjeras. Es lo único que le puedo anticipar. Y responderemos lo que se nos pregunte”, le dijo a EL TIEMPO Henry Rodríguez, apoderado de ‘Macaco’.

Uno de los helicópteros Bell B 206, entregados por 'Macaco', ex jefe del Bloque Central Bolívar de las Auc. Foto: Suministrada

Y dijo que cuando su cliente fue extraditado era el que más había avanzado en versiones ante Justicia y Paz: 18.



“Para reparación a víctimas entregamos 115.000 millones de pesos –54 millones de dólares de la época–, representados en haciendas y otras propiedades, incluidos dos helicópteros artillados Bell 206. Pero no pudo seguir dando información porque supuestamente seguía delinquiendo, aunque no hay sentencia judicial que lo pruebe”, explicó.



El bloque de ‘Macaco’ hacía presencia en 11 departamentos. Se habla de 15.000 hombres, de los cuales se desmovilizaron 8.000.“Mi cliente tenía salvoconducto de negociador con el Gobierno. Él sabe qué se habló con el entonces ministro del Interior Sabas Pretelt y con el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Pero fue expulsado de Justicia y Paz”, dice el apoderado

‘La Cordillera’

Listo de los bienes que la defensa de Macaco dice que entregaron para reparación a víctimas. Foto: Captura de documento

En febrero, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que Restrepo (hoy fugitivo) siga procesado por la falsa desmovilización del bloque Cacique la Gaitana. Debe responder por peculado por apropiación agravado, junto con dos coroneles.



EL TIEMPO estableció que, en los próximos días, se hará una reunión entre la JEP y la defensa de ‘Macaco’ para definir temas logísticos de su declaración y definir puntos claves.



Extraoficialmente, se supo que se pedirá que se incluya si ‘paras’ participaron de alguna manera en el proceso de reelección del segundo mandato de Álvaro Uribe, un punto que ese gobierno ha negado de manera tajante.

Además, se indagará el rol de ‘Macaco’ en la sanguinaria estructura mafiosa de ‘la Cordillera’, que azota al Eje Cafetero y cuya comandancia él niega. En esa zona del país, Petro –como candidato– canceló una visita por un supuesto plan para atentar en su contra.



“En Estados Unidos, ‘Macaco’ también fue exhortado a que hablara de ‘la Cordillera’ y se dieron todas las explicaciones”, dijo el abogado Rodríguez.



Y añadió que desconocía la citación de la Cancillería; y que entendieron el trino de Leyva como una referencia a la presentación de ‘Macaco’ ante la JEP. Además, que hay una campaña de descrédito contra ‘Macaco’ por lo que pueda decir.

En los próximos días habrá una reunión entre la JEP y la defensa de ‘Macaco’. Foto: Cortesía JEP

Viejos ‘exparas’ están nerviosos porque –si bien los extraditados rindieron versiones desde Estados Unidos y han dicho que lo habían contado todo–, Justicia y Paz puede reabrir casos por lo dicho por Mancuso y lo que diga ‘Macaco’ (de ser cierto); e incluso expulsar a desmovilizados por no tocar esos temas y enviarlos a prisión.



Finalmente, en la Cancillería negaron que –antes de llegar al Gobierno– Leyva y un allegado visitaron a ‘exparas’ presos para instarlos a hablar: “Eso no es cierto”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

