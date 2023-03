Autoridades ya identificaron al hombre que fue asesinado por sicarios este jueves, 9 de marzo, muy cerca de la iglesia de Lourdes, norte de Bogotá. La primera información que ha trascendido es que había sido extraditado hace unos años a Estados Unidos por narcotráfico.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué pasó con Montes, el llamado hombre del ‘Petrovideo’?)



Además, que tenía antecedentes por extorsión y estafa y que era conocido como alias de 'J9'. Se trata del mismo hombre que salió a desmentir su nexo con apoyos en efectivo a campañas cuando estalló el escándalo del llamado Petrovideo, en 2018.

Facebook Twitter Linkedin

El penalista Abelardo De La Espriella ha sido defensor de varios políticos y expresidentes Foto: Archivo Particular

En efecto, en diciembre de 2018, el penalista Abelardo De La Espriella denunció que Javier Marín Arboleda, alias J9, supuestamente entregó 5 mil millones de pesos del narcotráfico.



En su momento, se le describió como miembro de una reconocida familia del Norte del Valle, muy cercano al cartel de los soles en Venezuela, los hermanos 'Comba' y de Daniel 'el loco Barrera'.



(Le puede interesar: Los líos de los dos parientes de Petro que le pueden complicar la gobernabilidad)



Según sus antecedentes, en 2010 fue capturado en medio de un operativo contra Barrera. Sin embargo, 'J9' se comunicó con la W radio y negó cualquier nexo con campañas políticas.

'Temo por mi vida'

Facebook Twitter Linkedin

Daniel ‘El loco’ Barrera. Foto: Carlos Ortega. EL TIEMPO

Empezó por negar enfáticamente haber dado plata a la campaña de Petro al Congreso, como se denunció.



Y si bien dijo que tuvo problemas con la justicia de Estados Unidos, se declaró culpable para regresar al país. Así mismo ratificó que no es amigo de Simón Vélez ni pertenece a ningún grupo al margen de la ley.



(Además: Atención: un contrato le habría costado el cargo a mano derecha de Mindefensa)



Alias J9 aclaró que no tiene nada que ver con la política, no es pariente de Manuel Marulanda, ni banquero de candidatos.



Finalmente, aseguró que “en este momento, mi vida corre peligro por mi supuesta relación con el "Loco Barrera" y que me pone en entredicho con la sociedad”.

El caso se cerró

Facebook Twitter Linkedin

Captura del video difundido por la senadora Valencia. Foto: Captura de pantalla.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Montes, el llamado hombre del 'petrovideo'. Foto: Archivo particular

Las imágenes, en donde se ve a Gustavo Petro contando dinero en efectivo fueron reveladas en el Congreso por la senadora Paloma Valencia.



Y si bien, se abrió una investigación en la Corte Suprema de Justicia, el caso se cerró el 4 de junio de 2021.



La Sala Especial de Instrucción del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria determinó que el video fue grabado en octubre de 2005. Por ello, prescribió la acción penal por los eventuales delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.



(También: La historia de Day, la mujer que puso contra las cuerdas a Nicolás Petro)



Del análisis de las pruebas recaudadas en la investigación previa, la Sala también estableció que de no haberse producido la prescripción, al entonces senador Petro tampoco se le puede atribuir alguna conducta que constituya delito, por los hechos revelados en la grabación audiovisual y los que rodearon ese episodio. Concluyó que el dinero recibido en efectivo por el congresista tuvo origen lícito.



La indagación preliminar contra Petro Urrego se inició en diciembre del 2018, luego de que la Corte recibió una denuncia de varios congresistas que en la plenaria del Senado de la República del 27 de noviembre del 2018 expusieron el fragmento del video en el que el entonces senador aparece reunido con Juan Carlos Montes Fernández, quien le entrega la alta suma.

A esa denuncia se sumó la de Abelardo De La Espriella, en la que se aseguraba que el dinero provenía de un narcotraficante, con el fin de financiar la campaña del dirigente político a la Presidencia de la República.



Sin embargo, la investigación previa de la Corte dejó en claro que los hechos registrados en el video ocurrieron el 7 de octubre del 2005, cuando Petro aspiraba al Senado. No sucedieron en el 2009, época de su primera candidatura a la Presidencia.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Así mismo, la providencia descartó que la millonaria suma de dinero tuviera origen en el narcotráfico.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook