Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, extraditado en 2008 a Estados Unidos y recapturado en Colombia, acaba de recuperar la libertad.



(Lo invitamos a leer: La versión de 'Gordo lindo' sobre reuniones en La Picota con Piedad Córdoba)



Su abogado Antonio Güette, le dijo a EL TIEMPO que su familia va rumbo a La Picota, después de que el sistema carcelario verificara que podía quedar libre por tiempo cumplido.

Facebook Twitter Linkedin

Antonio Güette Camargo, abogado de 'Gordo Lindo'. Foto: Cortesía

Según Güette, el sábado interpusieron un hábeas corpus ante la demora de la verificación, pero este no prosperó.



EL TIEMPO estableció que la libertad de 'Gordo Lindo' no tiene nada que ver con la propuesta de 'paz total' impulsada por el gobierno Petro.



(Le puede interesar: Capturan a señalado ex 'para' invisible que blindaba camionetas en la Costa)



El exparamilitar fue deportado desde Estados Unidos a Colombia el 30 de abril de 2018, tras pagar una pena de 9 años de prisión por narcotráfico.



Sin embargo, en la puerta del avión de American Airlines que lo traía, y tras una alerta del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Interpol, fue esposado por funcionarios de Migración Colombia y entregado a la Policía, por un proceso que avanzaba en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.



Es por ese proceso que permanecía en una celda de la cárcel La Picota.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook