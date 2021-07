¿Por qué 'don Berna' se negó a ampliar declaración en caso chuzadas?

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, uno de los jefes paramilitares condenados en Estados Unidos, asegura que fue cambiado intempestivamente de cárcel, luego de que se negó a declarar en un proceso clave en Colombia.



Según allegados al condenado narcoparamilitar, este fue citado a ampliar testimonio dentro del proceso penal que se adelanta en contra del exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo; y del exjefe de prensa, César Mauricio Velásquez. Ambos, exfuncionarios del gobierno Uribe, son procesados por presuntamente haber participado en una campaña de desprestigio contra la Corte Suprema, conocida como las 'chuzadas'.



Solicité muy respetuosamente (...) que una vez contara con las garantías legales, constitucionales y de seguridad para mi familia rendiría la ampliación de declaración", explica 'Berna',

"El señor Murillo Bejarano no cuenta con las garantías de seguridad para él y para su familia, por eso no accedió a ampliar testimonio", señalaron allegados a 'Berna' y así lo señala este en un comunicado.



"Solicité muy respetuosamente a la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, por intermedio de mi abogado americano, que una vez contara con las garantías legales, constitucionales y de seguridad para mi familia rendiría la ampliación de declaración que se me solicitó", explica 'Berna', condenado a 31 años de prisión y de los cuales ha pagado 14.



Y agrega: "No sé si por tal motivo, el día 17 de junio del presente año fui trasladado

intempestivamente del FDC de Miami, donde me encontraba recluido hace más de

10 años (por acuerdo entre el gobierno Colombiano y Americano) para poder

continuar con mis diligencias dentro del proceso de Justicia y Paz, a una prisión

federal de Máxima Seguridad ubicada en Indiana, Estados Unidos".



Edmundo Del Castillo, exsecretario jurídico de Presidencia, y Cesar Mauricio Velásquez, exjefe de Prensa del Palacio. Foto: Milton Díaz y Diego Cucayo / Archivo EL TIEMPO

'Casa de Nari'

Alias Job, asesor de 'Don Berna', ingresó a Casa de Nariño por el sótano. Foto: Archivo Particular

En esa época, EL TIEMPO reveló la visita de alias 'Job' (asesor de 'Don Berna') a Palacio. El episodio es conocido como el de la 'Casa de Nari', por una conversación telefónica en la que el asesor del narcoparamilitar entregó detalles de su ingreso, a través del sótano del edificio.



Y aunque ninguna autoridad carcelaria ha vinculado el traslado del condenado con el caso que se adelanta en Colombia, este señala que su traslado afecta "de manera significativa el curso de las audiencias en Justicia y Paz y atrasa aun más la reparación a las victimas del conflicto armado".



Y de paso se queja de que en ninguno de los dos sistemas, el Federal de los Estados Unidos y el de Justicia y Paz en Colombia, se le han otorgado beneficios

por las declaraciones que pudiera entregar en éste y otros procesos.



¿En qué va el caso?

La semana pasada, la Fiscalía colombiana pidió la condena de los exfuncionarios de la Casa de Nariño, procesados por el delito de concierto para delinquir.



El ente acusador indicó que hubo un acuerdo para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina. Y añadió que en ese acuerdo participaron otros funcionarios y agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que estuvieron en reuniones que no fueron aisladas.



Ambos funcionarios se han declarado inocentes.



