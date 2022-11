Veinticuatro horas después de que un juez condenara por tortura y concierto para delinquir a Sergio Andrés Pastor González, alias 19, señalado uno de los líderes de la primera línea de Bogotá, su defensa prepara la estrategia judicial para lograr su libertad.



Pastor, condenado a 14 años y 7 meses, permanece preso en una celda de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, por ser considerado un sujeto de alta peligrosidad, aunque su madre asegura que es una víctima de un 'falso positivo'.

EL TIEMPO contactó a su defensa, encabeza de la abogada Andrea Solangie Torres -de la fundación Nidia Erika Bautista-, quien accedió a hablar de la estrategia que prepara para que su cliente sea liberado y a entregar detalles del estado de salud y seguridad del condenado.



Según Torres, la condena será apelada bajo el argumento de que el proceso de investigación, por parte de la Fiscalía, fue “irregular“, además de que el juez “no tuvo en cuenta las pruebas“recolectadas por la defensa".



“Presentamos el material con el que probamos que mi defendido y las demás personas procesadas no estaban, el 28 de julio de 2021, en el Portal de Las Américas, tal y como lo asegura la Fiscalía“, señaló la penalista.

Alias 19 fue capturado el pasado 28 de julio de 2021.

¿Buscarán indulto?

Defendió las ideas de cambio que propuso la campaña presidencial, pero no ha recibido apoyo por parte de representantes del Gobierno FACEBOOK

La abogada precisó que no buscará amnistía ni indulto, debido a que insistirán en que alias 19 "es inocente".



Y agregó que si bien, Pastor González no hizo parte de la campaña de Gustavo Petro “sí defendió las ideas de cambio que propuso la campaña presidencial", pero no ha recibido apoyo por parte de representantes del Gobierno: “Es irónico, la familia no ha tenido apoyo".



No obstante, fue clara en que '19' no hizo parte de la campaña presidencial.



También insistió en que el caso de su defendido es “un falso positivo judicial orientado a criminalizar la protesta “que se agravó esta semana cuando alguien entró a la audiencia y amenazó al juez.



“Culparon a mi defendido de ese episodio, pero en realidad él no fue quien la hizo, es una audiencia pública, todo el mundo tiene acceso", enfatizó la abogada.

El portal Américas, en Kennedy, uno de los lugares de concentración del paro nacional. Foto: César Melgarejo

Las 5 anotaciones

Este diario investigó y estableció que Pastor, de 31 años, purgó una condena y que incluso tuvo libertad condicional en 2018 dentro de un proceso por hurto agravado.



Según la abogada, el hoy condenado tiene 5 anotaciones judiciales, pero aclaró que todas están inactivas.



"Sergio solo fue encontrado culpable por un hurto, en junio de 2018. Las otras fueron cerradas porque no se pudo probar su responsabilidad", señaló Torres.



Además, le dijo a este diario que el proceso por tráfico y porte de estupefacientes había sido abierto, luego de que a alias 19 "le hallaron 10 gramos de marihuana".

"Tiene una bala en la pierna"

Según su abogada, alias 19 ingresó a prisión con una fractura en un platino y tiene una bala incrustada en la pierna.



"Entró a la cárcel con una factura en un platino que tiene en la pierna derecha, y en las protestas le dieron un tiro en esa pierna y tiene una bala incrustada en el platino, necesita una cirugía e interpusimos una tutela y la ganamos. Pero no se ha cumplido el fallo de darle la atención".



Y agregó que "haciendo barras, se cayó en el patio de la Tramacúa, se le rompió una varilla y tiene un trauma encefálico".



De hecho, la condena en su contra estaba prevista para el primer semestre del año, pero el juicio tuvo varios tropiezos. Una de las diligencias, en mayo pasado, se suspendió porque Pastor dijo que presentaba "molestias en miembro inferior derecho, con sintomatología muy dolorosa".

Y tuvo que recibir atención médica urgente en la cárcel de 'Tramacúa' en Valledupar, donde estaba confinado por su alta peligrosidad.



En cualquier caso, mientras se resuelve la apelación de la defensa, el joven seguirá recluido en una cárcel de máxima seguridad: la de Cómbita, en Boyacá.

