La alianza del cura Hoyos con las ex-Farc sacude política en la Costa

En el estadero Rincón Latino, ubicado en uno de los puntos más deprimidos del barrio Rebolo de Barranquilla, el polémico y procesado cura Bernardo Hoyos reapareció el pasado fin de semana. Anunció que estaba esperando al exjefe de las Farc Jesús Santrich, pero que este habría huido hacia Venezuela para evitar un supuesto atentado.



Sin embargo, el trasfondo de la reunión era el de aglutinar en torno al Movimiento Ciudadano a sectores de izquierda e independientes para que respalden la eventual candidatura del cura a la alcaldía de Barranquilla, con lista al concejo local incluida.

De hecho, Santrich estaba listo para anunciar que el partido Farc apoya ese propósito electoral, que busca frenar la aplanadora de la casa Char, la cual quiere hacer moñona en la gobernación, con Elsa Noguera; y en la alcaldía, con Jaime Pumarejo Heins, mano derecha del actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Pero Hoyos, quien cree tener intactos los casi 300.000 sufragios que lo llevaron dos veces a la alcaldía y hasta al Senado, está en una carrera contra el reloj. Tiene hasta el 27 de julio para inscribir su candidatura, la cual depende de una solicitud a la Corte Suprema para que revise la condena que lleva a cuestas por hechos de corrupción durante su segundo mandato, en 1998.



También tomó distancia del saqueo a la Triple A, escándalo transnacional, bajo la lupa de Colombia, España y ahora de la Ocde, desde que EL TIEMPO reveló un acuerdo secreto que implicados españoles ofrecen para que les retiren los cargos.



Con cifras en mano, el senador Jorge Robledo ha responsabilizado a al menos tres mandatarios de Barranquilla por no hacer nada para frenar los jugosos contratos con los que se desangró a la empresa.



“A Hoyos no le hago señalamientos de corrupción, sino de decisiones equivocadas. Pero desde 2009 se sabía de los manejos turbios, y eso sí toca a las tres últimas alcaldías. La mayor responsabilidad política les cabe a Elsa Noguera y Alejandro Char”, le dijo Robledo a EL TIEMPO.



Este diario buscó a Elsa Noguera para conocer su postura sobre esas afirmaciones, pero hasta el momento no ha respondido.



En cualquier caso, las apuestas electorales la dan como ganadora a ella y a Pumarejo. Dos días después del mitin de Hoyos, el liberalismo entregó avales al concejo y confirmó que se sumaba al “gran pacto político” con el que la tradicional casa Char piensa arrasar.



El ‘cacique’ Fuad Char –cabeza de la dinastía– logró ese respaldo tras un sonado encuentro con el expresidente César Gaviria. Y también se le sumaron el Centro Democrático y el Partido Conservador.



Además, los apoya Cambio Radical, de Germán Vargas –a pesar de sus recientes desavenencias con los Char–, y la senadora Laura Fortich, quien ha posteado fotos al lado de Noguera. Fortich –esposa del diputado David Ashton, el sobrino del capturado exsenador Álvaro Ashton, involucrado en el ‘cartel de la toga’– le confirmó a este diario el apoyo.

La dupleta Acuña-García

De la cita entre Gaviria y Char derivaron otros acuerdos que llegaron hasta Sincelejo, Sucre. Allí, Mario Fernández Alcocer va por la alcaldía, tras romper relaciones con el vargasllerismo y a pesar de que su esposa, Ana María Castañeda, mantiene una curul en el Senado por Cambio Radical.



“Volvió a las toldas liberales y también tiene el respaldo del charismo, de los dos representantes que tiene Cambio Radical (Héctor Vergara y Salim Villamil) y de casas tradicionales como las de los García, los Morris y los Merlano, entre otras, que catapultan su aspiración”, aseguró un dirigente regional.



Los dos posibles contrincantes de Fernández a la alcaldía son Everardo Martínez y Omar Quessep, ambos por firmas.

Pero en Sucre se da por descontado que Fernández Alcocer sea el ganador, en dupleta con Yahír Acuña, exsenador investigado por ‘parapolítica’ que aspira a la gobernación por 100 % por Sucre, con el que recogió firmas.



Ninguno de los partidos que apoyan a Fernández Alcocer ha cuestionado esa cercanía, a pesar de que este estuvo en el ojo del huracán cuando lo señalaron de haberle firmado a Acuña un supuesto pagaré por 200 millones de pesos.



Y a Acuña solo lo frenaría una eventual decisión de la Corte. Su esposa, Milene Jarava, hoy representante por Opción Ciudadana, obtuvo 185.000 votos en su aspiración a la gobernación, en 2015.



En esa contienda perdió con Édgar Martínez, actual mandatario (de Cambio Radical), a quien algunos sectores ubican muy cerca a la candidatura a la gobernación del excongresista Eduardo Pérez Santos, al igual que a los García Romero.



Y si bien Álvaro ‘Gordo’ García está en La Picota, condenado a 40 años por la masacre de Macayepo, mantiene poder político y podría inclinar la balanza. De hecho, el pasado diciembre, Fernández Alcocer le pidió explicaciones al gobernador Martínez por un video en el que se lo veía reunido con el condenado exsenador.



Aún falta por saberse si Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, se lanza a la gobernación y modifica el panorama.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa